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दुर्गा पूजा पंडाल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर बिफरी कांग्रेस, भाजपा ने किया पलटवार

पंडाल में लगाई गई पीएम मोदी की फोटो ( ETV BHARAT )

रांची: शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज जहां मां दुर्गे के आठवें स्वरूप 'मां महागौरी' की पूजा आराधना श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया जा रहा है तो दूसरी ओर राजधानी रांची के सर्जना चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए पंडाल में लगाए गए पीएम मोदी की कई तस्वीरें कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा दुर्गा पूजा जैसे महापर्व को भी व्यापार और बाजार में बदलना चाहती है, इसलिए मोदी की तस्वीर लगाकर धर्म और आस्था के त्योहार को भी वोट का बाजार बनाने में लगी है. चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य रमेश सिंह सहित कई नेता शामिल हैं.