दुर्गा पूजा पंडाल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर बिफरी कांग्रेस, भाजपा ने किया पलटवार
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है. इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 3:42 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज जहां मां दुर्गे के आठवें स्वरूप 'मां महागौरी' की पूजा आराधना श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया जा रहा है तो दूसरी ओर राजधानी रांची के सर्जना चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए पंडाल में लगाए गए पीएम मोदी की कई तस्वीरें कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा दुर्गा पूजा जैसे महापर्व को भी व्यापार और बाजार में बदलना चाहती है, इसलिए मोदी की तस्वीर लगाकर धर्म और आस्था के त्योहार को भी वोट का बाजार बनाने में लगी है. चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य रमेश सिंह सहित कई नेता शामिल हैं.
द्वारका नगरी नहीं sea tourism पर गए थे पीएम: कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीकृष्ण की द्वारका नगरी देखने कोई भक्ति भाव से नहीं गए थे बल्कि समुद्री टूरिज्म पर गए थे. उन्होंने कहा कि अगर पूजा पंडाल में तस्वीर ही लगानी थी तो किसी देश के परमवीर सैनिक का लगाते, किसी वैज्ञानिक या मानवता की रक्षा करने वाले लोगों की तस्वीर लगाते.
कांग्रेस के प्रवक्ता का तंज
कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए आगे कहते हैं कि अगर मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ ही किसी की तस्वीर ही लगानी थी तो ज्ञानेश कुमार और मिसेज खन्ना की तस्वीर लगा देते, जिनके कार्यकलाप से सारे देशवासी परेशान हैं.
हमारे नेताओं ने भी कुंभ स्नान किया लेकिन दिखावा नहीं-कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कुंभ स्नान किया था, लेकिन उसका दिखावा नहीं किया गया. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सभी पूजा-पाठ करते रहे हैं, लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं किया. जबकि पीएम मोदी सुरक्षा और कैमरामैन लेकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.
पीएम की तस्वीर से कांग्रेस में क्यों बेचैनी है-भाजपा
वहीं, झारखंड भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी मो. तारिक इमरान कहते हैं कि आज देश दुनिया में पीएम मोदी और नया भारत का डंका बज रहा है तो पूजा पंडाल में उनकी तस्वीर लगने से कांग्रेस के पेट मे दर्द क्यों हो रहा है. लगातार पराजय की वजह से हताश-निराश कांग्रेस और विपक्षी दलों को कोई मुद्दा नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को पीएम मोदी और भाजपा पर बयानबाजी से अच्छा होता कि वह अपने नेताओं पर ध्यान देते.
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