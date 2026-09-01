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'खुद विदेश में और लोगों को विदेश यात्रा न करने की सलाह', पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने कहा, अगर जीडीपी के आंकड़े सही हैं, तो सोने की खरीद क्यों बंदिश क्यों चाहते हैं पीएम मोदी.

Pawan Khera
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 1:48 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब तक बेहद जरूरी न हो वे विदेश घूमने न जाएं, विदेशों में शादियों का आयोजन न करें और सोना भी न खरीदे. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह सरकार का दोहरा रवैया है.

भारत की जीडीपी में पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "एक तरफ वे कहते हैं, एक तिमाही की जीडीपी देखो और तारीफ करो. दूसरी तरफ़ वे कहते हैं सोना मत खरीदो, शानदार शादियां मत करो. वे खुद विदेश में रहते हैं, जबकि देश के नागरिकों से कहते हैं कि विदेश यात्रा न करें और पैसे बचाएं."

जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "80 फीसदी आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर है, फिर भी तारीफ करते रहो... इस 7.8 फीसदी के आंकड़े से देश के सबसे बड़े सेक्टर, यानी खेती-किसानी को क्या फायदा हो रहा है? युवा देश की सबसे बड़ी आबादी हैं. उन्हें क्या फायदा मिल रहा है? क्या उनकी समस्याएं हल हो गई हैं? क्या दूध की कीमतें कम हुई हैं? क्या अब मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है? क्या आपने रोजगार की उस स्थिति को ठीक किया है जो 45 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी? क्या मैन्युफैक्चरिंग पटरी पर लौट आई है? MSME सेक्टर का क्या हुआ? असंगठित सेक्टर का क्या हुआ? अगर आपके पास सकारात्मक नतीजों वाले जवाब हैं, तो हम भी तारीफ करेंगे."

कांग्रेस की केरल यूनिट ने भी पीएम मोदी की अपील को लेकर तंज कसा है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमें और डॉलर की जरूरत है. सिर्फ कुछ अरब नहीं, बल्कि अमेरिका से सामान मंगाने के लिए लगभग 500 अरब डॉलर चाहिए. इसीलिए औपनिवेशिक गुलाम हमसे विदेश यात्रा न करने या सोना न खरीदने की गुजारिश कर रहा है."

आपको बता दें कि तेल के बाद सोना भारत में सबसे अधिक आयात की जाने वाली चीज है और यह व्यापार घाटे में बड़ी भूमिका निभाता है. अप्रैल से शुरू हुए फाइनेंशियल ईयर के पहले चार महीनों में सोने का आयात पिछले साल के मुकाबले 32 फीसदी से अधिक बढ़ गया. कीमत बढ़ने के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा. जुलाई में देश का व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 32 अरब डॉलर हो गया, जो जनवरी के बाद सबसे अधिक है.

संभवत: यही वजह है कि पीएम मोदी ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कहा कि हमें इस गति को बनाए रखना है, बढ़ाना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है. उन्होंने स्वदेशी के मंत्र और ‘वोकल फॉर लोकल’ का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘जरूरत न हो तो विदेशों में घूमने-फिरने नहीं जाना चाहिए. विदेशों में शादी नहीं करना चाहिए. मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए.’’ मोदी ने कहा, ‘‘हम जितना ज्यादा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे.’’

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