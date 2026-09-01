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'खुद विदेश में और लोगों को विदेश यात्रा न करने की सलाह', पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस का तंज

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब तक बेहद जरूरी न हो वे विदेश घूमने न जाएं, विदेशों में शादियों का आयोजन न करें और सोना भी न खरीदे. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह सरकार का दोहरा रवैया है. भारत की जीडीपी में पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "एक तरफ वे कहते हैं, एक तिमाही की जीडीपी देखो और तारीफ करो. दूसरी तरफ़ वे कहते हैं सोना मत खरीदो, शानदार शादियां मत करो. वे खुद विदेश में रहते हैं, जबकि देश के नागरिकों से कहते हैं कि विदेश यात्रा न करें और पैसे बचाएं." जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "80 फीसदी आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर है, फिर भी तारीफ करते रहो... इस 7.8 फीसदी के आंकड़े से देश के सबसे बड़े सेक्टर, यानी खेती-किसानी को क्या फायदा हो रहा है? युवा देश की सबसे बड़ी आबादी हैं. उन्हें क्या फायदा मिल रहा है? क्या उनकी समस्याएं हल हो गई हैं? क्या दूध की कीमतें कम हुई हैं? क्या अब मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है? क्या आपने रोजगार की उस स्थिति को ठीक किया है जो 45 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी? क्या मैन्युफैक्चरिंग पटरी पर लौट आई है? MSME सेक्टर का क्या हुआ? असंगठित सेक्टर का क्या हुआ? अगर आपके पास सकारात्मक नतीजों वाले जवाब हैं, तो हम भी तारीफ करेंगे."