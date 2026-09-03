ETV Bharat / bharat

शुद्धिकरण बवाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस बोली- माफी मांगने आ रहे

कांग्रेस बोली- शुद्धिकरण बवाल पर माफी मांगने आ रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन: खास बात ये है कि अब इस मामले पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे को शुद्धिकरण से जोड़ा है. कांग्रेस की मानें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुद्धिकरण के मामले में यहां की जनता से माफी मांगने आ रहे हैं.

सैनिक और सिख सम्मेलन में हिस्सा लेंगे नितिन नवीन: बड़ी बात ये है कि अभी देशभर में शुद्धिकरण से जुड़ा ये बवाल चल ही रहा है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस जगह पर पार्टी के कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं. बताया गया है कि यहां पर पार्टी की कार्य समिति के साथ ही पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का भी कार्यक्रम है. जबकि, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी सिख सम्मेलन आयोजित किया जाना है.

शुद्धिकरण पर बवाल जारी: खास बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी आने के बाद से ही देशभर में शुद्धिकरण पर बवाल जारी है. खुद राहुल गांधी भी दिल्ली में इस मामले पर बयान दे चुके हैं और लगातार इस मामले को उठाए हुए हैं. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने इस मामले में शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तक की भी चेतावनी दी है.

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद नितिन नवीन का कार्यक्रम: देशभर में शुद्धिकरण बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद उसी जगह पहुंच रहे हैं, जहां से इस बवाल की शुरुआत हुई थी. दरअसल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रुद्रपुर के अलावा हल्द्वानी में कार्यक्रम तय हुआ है. नितिन नवीन का यह दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से करीब 1 महीने बाद हो रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में जिस जगह से दलितों के अपमान को लेकर बबाल शुरू हुआ, उसी जगह पर कांग्रेस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं. यूं तो बीजेपी इस दौरे को सिख और पूर्व सैनिक सम्मेलन से जोड़कर बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे 'शुद्धिकरण' के बवाल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माफी मांगने के लिए उत्तराखंड आने के रूप में प्रसारित किया है.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

"बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं. हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उपजे मामले पर बीजेपी की फजीहत हुई है. यही वजह है कि नितिन नवीन जनता से माफी मांगने और खेद जताने आ रहे हैं. इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी को काफी बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है. ऐसे में वो माफी मांगकर उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं."- अमरेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस

सिख सम्मेलन के जरिए अल्पसंख्यकों को भी बरगलाने की कोशिश: अमरेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने हिंदू धर्म से जुड़े समुदाय का अपमान किया. उस पर जेपी नड्डा राज्यसभा में खेद जता चुके हैं. अब नितिन नवीन भी खेद जताने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने दलितों के साथ गलत बयानबाजी की और अब सिख सम्मेलन के जरिए अल्पसंख्यकों को भी बरगलाने की कोशिश होने जा रही है.

क्या बोले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा? वहीं, रुद्रपुर में सिख सम्मेलन की जिम्मेदारी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है. सौरभ बहुगुणा का कहना है कि इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए लगातार धरातल पर काम हो रहा है और आम लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से बात करने जा रहे हैं.

"पिछले चार सालों में कई बार पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ चुके हैं. इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा तय हुआ है. वे सिख सम्मेलन और सैनिक सम्मेलन में भागीदारी करेंगे. जनता से बात करेंगे. जिसका लाभ जनता को मिलेगा."- सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देशभर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण का मामला जोर पकड़ रहा है. खुद बीजेपी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा ने संसद में इसके लिए खेद व्यक्त किया था. अब नितिन नवीन एक तरफ गढ़वाल के बाद अपने कुमाऊं दौरे के साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम करेंगे, तो वहीं शुद्धिकरण जैसे मामले पर भी वो आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संग सीएम धामी और महेंद्र भट्ट (फाइल फोटो- X@NitinNabin)

हल्द्वानी और रुद्रपुर में नितिन नवीन का कार्यक्रम: बता दें कि आगामी 9 और 10 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है. जिसके तहत वे 9 सितंबर को हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक लेंगे. जबकि, 10 सितंबर को हल्द्वानी में ही पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम प्रस्तावित है. जिसमें वे शिरकत करेंगे. इसके बाद वे रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां वे सिख सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

क्या था शुद्धिकरण का मामला? बता दें कि बीती 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने जिस जगह से खड़गे ने भाषण दिया था, उस जनसभा स्थल यानी मंच का शुद्धिकरण किया था. जिसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया था. जिस पर अभी भी सियासत गरमाई हुई है.

ये भी पढ़ें-