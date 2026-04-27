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'अगर पैसे के दम पर राज्यसभा भेजा जाएगा तो यही हाल होगा': कांग्रेस ने AAP के MPs के BJP में जाने पर कसा तंज

कांग्रेस ने दावा किया कि केजरीवाल की पार्टी केवल कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा की 'बी-टीम' के रूप में काम कर रही है.

Ajay Maken press conference
कांग्रेस नेता अजय माकन 27 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में पार्टी ऑफिस में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 4:45 PM IST

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संतू दास

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है. सोमवार को कांग्रेस ने कहा कि अगर पार्टी योग्य लोगों को नजरअंदाज कर पैसे के दम पर लोगों को राज्यसभा भेजेगी, तो ऐसी ही स्थिति पैदा होगी. AAP को 'अरबपतियों की पार्टी' बताते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AAP अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़कर भाजपा को फायदा पहुंचा रही है.

गौरतलब है कि कांग्रेस का यह बयान उस दिन आया है जब राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने AAP के सात सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी. इन सात सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी शामिल हैं.

पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस कोषाध्यक्ष और सांसद अजय माकन ने 'आप' पर तंज कसते हुए कहा, "अगर योग्य लोगों की अनदेखी कर पैसे के आधार पर लोगों को (राज्यसभा) भेजा जाएगा, तो ऐसी ही स्थिति पैदा होगी."

भाजपा में शामिल होने वाले सात सांसदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने आम आदमी पार्टी के उन 7 सांसदों के हलफनामों की जांच की है, जो अब भाजपा में चले गए हैं. मुझे पता चला है कि प्रति राज्यसभा सांसद की औसत संपत्ति 818 करोड़ रुपये से अधिक है. यह 'आम आदमी पार्टी' नहीं, बल्कि 'अरबपतियों की पार्टी' है."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "आम आदमी पार्टी भाजपा की 'बी टीम' है. 'आप' के नेता देश के गद्दार हैं. अब 'आप' को अपना नाम बदलकर 'अरबपतियों की पार्टी' कर लेना चाहिए."

'आप' शासित पंजाब का जिक्र करते हुए माकन ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि पंजाब हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाला राज्य है. पहले भी पंजाब में अलगाववादी ताकतों को बाहर से समर्थन मिलता था और अब एक बार फिर ये ताकतें सिर उठाने लगी हैं."

यह दावा करते हुए कि ये ताकतें देश को बांटना चाहती हैं, उन्होंने कहा, "अब वहां गैंगवार हो रहे हैं. ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है. स्थिति 1980 के दशक जैसी हो गई है. इतिहास गवाह है कि जब भी अलगाववादी ताकतें उभरती हैं, तो सबसे पहले नशा आता है, फिर गैंगवार होते हैं और अपराध बढ़ता है."

भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब की अलगाववादी ताकतें कहती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. आज भाजपा ने ठीक वही किया है जो अलगाववादी ताकतें साबित करना चाहती थीं. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 6.6% वोट मिले थे, जिसका मतलब है कि 117 में से उनके पास केवल 2 विधायक थे."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सवाल किया- "हमारे संविधान में राज्यसभा को 'राज्यों की परिषद' (Council of States) कहा जाता है, क्योंकि राज्यों के विधायक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा भेजते हैं। इसका मतलब है कि जनता ने जिस अनुपात में वोट दिया, उसी अनुपात में सांसद राज्यसभा पहुंचते हैं। ऐसे में, जिस राज्य (पंजाब) में भाजपा को सिर्फ 6.6% वोट मिले, वहां अब राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व 85.7% हो गया है। यानी सात में से छह सांसद अब भाजपा के हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता पंजाब की जनता को यह कैसे समझाएंगे?"

'आप' का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे डॉ. मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जैसे बेहतरीन प्रशासकों के साथ काम करने का अवसर मिला. हमने 21वीं सदी में उनके जैसा प्रशासक नहीं देखा, फिर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ा. जब भाजपा मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई, तो वह 'आप' के रूप में एक प्रॉक्सी (छद्म चेहरा) सामने ले आई."

माकन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "अब 'आप' ठीक उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ती है जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है, ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब पूरी तरह उतर चुका है."

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