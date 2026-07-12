कांग्रेस ने VCK की DMK और TVK को BJP के खिलाफ इंडिया ब्लॉक में साथ रहने की अपील का समर्थन किया
वीसीके ने सुझाव दिया है कि टीवीके और डीएमके दोनों पार्लियामेंट में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक में साथ रह सकती है.
Published : July 12, 2026 at 8:13 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के इस सुझाव का समर्थन किया है कि विरोधी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) दोनों संसद के आने वाले मानसून सत्र में BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को चुनौती देने के लिए I.N.D.I.A. ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं.
कांग्रेस और डीएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तक सहयोगी थे, लेकिन चुनाव के बाद उनके रास्ते अलग हो गए, जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने पहली बार बनी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया. नाराज डीएमके ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि उसने राज्य में एक सेक्युलर सिस्टम बनाने के लिए काम किया.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की लीडरशिप में तमिलनाडु में रूलिंग कोएलिशन में टीवीके, कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और लेफ्ट पार्टियां मेंबर हैं. डीएमक विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 2023 में I.N.D.I.A. ब्लॉक बनने के बाद से इसका हिस्सा थी, इनवाइट किए जाने के बावजूद 8 जून को दिल्ली में ग्रुप मीटिंग से दूर रही.
डीएमके ने लोकसभा स्पीकर से अपने 22 सांसदों के लिए अलग से बैठने का अरेंजमेंट करने की भी रिक्वेस्ट की ताकि हाउस में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को अपनी नाराजगी बता सके. टीवीके को ब्लॉक मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट में उसका कोई मेंबर नहीं है.
मानसून सेशन से पहले जब एनडीए पार्लियामेंट्री सीटों के डिलिमिटेशन और विदेशी चंदे से जुड़े कुछ विवादित बिलों को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था, तो वीसीके ने सुझाव दिया कि राज्य के विरोधी टीवीके और डीएमके दोनों पार्लियामेंट में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक में साथ रह सकती है.
कांग्रेस सांसदों ने वीसीके के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि सभी सेक्युलर पार्टियों को एनडीए से लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए, जो कथित तौर पर डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है और विपक्षी सदस्यों को टारगेट कर रही है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने ईटीवी भारत को बताया, 'इंडिया ब्लॉक मुख्य रूप से भापजा की लीडरशिप वाले एनडीए का विरोध करने के लिए बनाया गया था. बीजेपी का विरोध करने वाली कोई भी पार्टी हमेशा ग्रुप में शामिल हो सकती है. जहां तक वीसीके के सुझाव की बात है, यह दोनों पार्टियों को तय करना है कि वे बीजेपी का विरोध करने में कहां खड़ी है.'
उन्होंने कहा कि आगामी संसद सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र विवादास्पद परिसीमन विधेयक और विदेशी योगदान से संबंधित विधेयक को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है. तिलक ने कहा, 'विपक्ष की एकता महत्वपूर्ण है. डीएमके ने पिछले 10 वर्षों में एनडीए की नीतियों का विरोध किया है. जहां तक टीवीके की बात है, उनके पास कोई सांसद नहीं है, लेकिन वे राज्य में एनडीए की नीतियों का विरोध करते हैं.'
कांग्रेस के लोकसभा सांसद जोथिमनी ने भी इसी तरह के विचार साझा करते हुए कहा कि एनडीए परिसीमन विधेयक पारित करने की योजना बना रहा है, जो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'इसमें तमिलनाडु भी शामिल होगा.
भाजपा हाल ही में परिसीमन विधेयक के लिए संख्या बल जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, जिसे पिछले सत्र में एकजुट विपक्ष ने हरा दिया था. द्रमुक राज्य में विपक्ष में है, लेकिन एनडीए के एजेंडे का मुकाबला करने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को संसद में एक साथ रहना होगा. मुझे उम्मीद है कि द्रमुक राज्य की राजनीति की धर्मनिरपेक्ष साख के साथ चलेगी.'
कांग्रेस के दोनों सांसदों ने केरल का उदाहरण दिया, जहाँ राज्य की विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ एक-दूसरे से लड़ती हैं, और पश्चिम बंगाल, जहाँ कांग्रेस और टीएमसी एक-दूसरे से लड़ती हैं, यह बताने के लिए कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए रीजनल प्लेयर्स पार्लियामेंट में एक साथ हैं.
जोस्थिमनी ने कहा, 'इंडिया ब्लॉक एक नेशनल फॉर्मेशन है. इसके सदस्य राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं. बड़ा फोकस देश की खातिर बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने पर होना चाहिए.' डीएमके जो तमिलनाडु में विजय सरकार पर निशाना साध रही है, ने कहा है कि भले ही वह इंडिया ब्लॉक मीटिंग में शामिल नहीं हुई, लेकिन पार्टी अकेले नेशनल मुद्दे उठाती रहेगी.
हालांकि डीएमके के लोकसभा सांसद डीएम कथिर आनंद ने ब्लॉक मेंबर्स को अंदाजा लगाने पर मजबूर कर दिया और कहा कि पार्टी जल्द ही आने वाले सेशन के लिए अपनी पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी को फाइनल करेगी. आनंद ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमारी लीडरशिप जल्द ही सभी सांसदों की मीटिंग करेगी.
कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और हमारी पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी को फाइनल किया जाएगा. वे हमें डायरेक्शन देंगे, और हम सेशन के दौरान उसी के अनुसार काम करेंगे. इस समय मेरे लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है.' पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता. कुछ भी स्टैटिक नहीं है. पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक है. डीएमके हमेशा सेक्युलर स्टेट के लिए खड़ी रही है, उन्होंने आगे कहा.