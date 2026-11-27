संसद के विशेष सत्र की रणनीति: सोनिया के आवास पर कांग्रेस नेताओं का मंथन, इंडिया ब्लॉक की बैठक कल
सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस रणनीति समूह की बैठक हुई.
Published : November 27, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: सोमवार से शुरू होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को यहां कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह (कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप) की एक बैठक आयोजित की गई. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 जनपथ स्थित अपने आवास पर यह बैठक बुलाई थी. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश व गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
बैठक के दौरान, नेताओं ने जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले 'परिसीमन विधेयक' पर चर्चा की. इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करना और महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना है. कांग्रेस लगातार सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना कर रही है और उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है.
मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, "संसद के आगामी सत्र को लेकर सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. कल (शनिवार) हम इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अन्य राजनीतिक दलों (इंडिया गठबंधन) के साथ एक और अहम बैठक करेंगे."
गौरव गोगोई ने कहा, "हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक लाने की कोशिश कर रही है. हमने पहले ही कहा है कि संसद, विशेषकर लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या को बरकरार रखा जाना चाहिए. हमारी दूसरी मांग यह है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों के भीतर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए. महिलाओं को दिया जाने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान सीटों की संख्या के अंतर्गत ही प्रदान किया जाना चाहिए."
तीसरी मांग का जिक्र करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात- यानी अलग-अलग राज्यों के बीच सीटों का जो अनुपात है- उसे अगले 25 वर्षों तक अपरिवर्तित रखा जाना चाहिए.
भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गोगोई ने कहा, "संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक सीटें हासिल करने (2024 के लोकसभा चुनावों में) के अपने मंसूबों में विफल रहने के बाद, अब भाजपा परिसीमन के जरिए वही काम करने की योजना बना रही है. कांग्रेस उनके इन मंसूबों का पूरी ताकत से विरोध करेगी." उन्होंने कहा कि भाजपा का अंतिम उद्देश्य परिसीमन करना है और वह इसके लिए महिला आरक्षण को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है.
गोगोई ने कहा, "पहले भाजपा ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR - मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) के माध्यम से यह तय किया कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं. अब, भाजपा परिसीमन के जरिए यह तय करना चाहती है कि कोई व्यक्ति कहां वोट दे सकता है और कहां नहीं."
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने आरोप लगाया कि यह सब भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के माध्यम से किया जा रहा है, जो सरकार की "कठपुतली" बन गया है. अंत में गोगोई ने कहा कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि परिसीमन आयोग इस मामले में कोई न्याय करेगा, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग का एक सदस्य भी शामिल होगा.
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