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संसद के विशेष सत्र की रणनीति: सोनिया के आवास पर कांग्रेस नेताओं का मंथन, इंडिया ब्लॉक की बैठक कल

असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और पार्टी सांसद के. सुरेश शुक्रवार, 27 नवंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली: सोमवार से शुरू होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को यहां कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह (कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप) की एक बैठक आयोजित की गई. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 जनपथ स्थित अपने आवास पर यह बैठक बुलाई थी. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश व गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

बैठक के दौरान, नेताओं ने जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले 'परिसीमन विधेयक' पर चर्चा की. इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करना और महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना है. कांग्रेस लगातार सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना कर रही है और उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है.