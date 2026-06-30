अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होटल में नजरबंद, सैकड़ों समर्थकों के साथ राम मंदिर में दर्शन की थी योजना
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार का विरोध करते हुए करने जाना था दर्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 9:23 AM IST
अयोध्या: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देर रात अयोध्या के होटल में अरेस्ट कर लिया गया. इसके अलावा जिले में भी कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. दरअसल आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था.
भाजपा सरकार का डर और कायरता पूरी तरह बेनकाब हो गई है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) June 30, 2026
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन-पूजन के लिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था।। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय (@kashikirai) जी… pic.twitter.com/MSYz0J9pne
अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के नेता रोके जाने की जानकारी मिलने के बाद गुपचुप तरीके पहुंच गए थे. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिन पहले ही शाम ट्रेन के से अयोध्या पहुंच गए. उन्होंने स्टेशन के ही पास एक होटल में ठिकाना बना लिया था, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को लग गई. उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया.
अयोध्या के प्रस्तावित इस कार्यक्रम में अजय राय के नेतृत्व में कई सांसद व विधायकों को भी शामिल होना था. जिसमें सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्जवल रमण सिंह, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व विधायक मीता गौतम के भी नाम शामिल हैं. हालांकि पुलिस इन नेताओं को भी ढूंढने का प्रयास कर रही है. बता जा रहा है कि यह सभी अयोध्या के अलग-अलग होटल में रुके हुए हैं.
इसके पहले 18 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया था. इस दौरान राम मंदिर में हुई घटना को सुनियोजित लुट बताया था.
कांग्रेस के नेता रोके जाने और हाउस अरेस्ट की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहा रहे हैं. प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजय तिवारी को भी कुमारगंज थाना स्थित आवास पर ही रोक दिया गया है.
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