ETV Bharat / bharat

अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होटल में नजरबंद, सैकड़ों समर्थकों के साथ राम मंदिर में दर्शन की थी योजना

होटल में अजय राय नजरबंद. ( Photo Credit; Ajay Rai X post )