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अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होटल में नजरबंद, सैकड़ों समर्थकों के साथ राम मंदिर में दर्शन की थी योजना

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार का विरोध करते हुए करने जाना था दर्शन.

होटल में अजय राय नजरबंद.
होटल में अजय राय नजरबंद. (Photo Credit; Ajay Rai X post)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:23 AM IST

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अयोध्या: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देर रात अयोध्या के होटल में अरेस्ट कर लिया गया. इसके अलावा जिले में भी कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. दरअसल आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था.

अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के नेता रोके जाने की जानकारी मिलने के बाद गुपचुप तरीके पहुंच गए थे. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिन पहले ही शाम ट्रेन के से अयोध्या पहुंच गए. उन्होंने स्टेशन के ही पास एक होटल में ठिकाना बना लिया था, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को लग गई. उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया.

अयोध्या के प्रस्तावित इस कार्यक्रम में अजय राय के नेतृत्व में कई सांसद व विधायकों को भी शामिल होना था. जिसमें सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्जवल रमण सिंह, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व विधायक मीता गौतम के भी नाम शामिल हैं. हालांकि पुलिस इन नेताओं को भी ढूंढने का प्रयास कर रही है. बता जा रहा है कि यह सभी अयोध्या के अलग-अलग होटल में रुके हुए हैं.

इसके पहले 18 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया था. इस दौरान राम मंदिर में हुई घटना को सुनियोजित लुट बताया था.
कांग्रेस के नेता रोके जाने और हाउस अरेस्ट की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहा रहे हैं. प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजय तिवारी को भी कुमारगंज थाना स्थित आवास पर ही रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 13 जुलाई को सुनवाई

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