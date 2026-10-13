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Explainer: बस्तर से कांग्रेस की बुनियाद वाली राजनीति, राहुल का मंत्र, प्रियंका की नीति से बनेगी रणनीति, कितना पड़ेगा बीजेपी पर भारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक मजबूती की बुनियाद बनाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. राजनीति में जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक दल जिस तरीके के मुद्दों पर सियासत में सवाल को लेकर खड़े हो रहे हैं. उससे राजनीतिक दलों की मजबूती और मजबूत होने की नई कहानी हर दिन लिखी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसी तैयारी में छत्तीसगढ़ में जुटे हैं.

छत्तीसगढ़ की बुनियादी राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन और महिलाओं के सम्मान को लेकर जिस तरीके से राजनीति की है, उसमें हर बार वो नई चीजों को जोड़ रही है. भाजपा महतारी वंदन वर्ष 2026 को मना रही है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है.

स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने दिया संदेश

वहीं नए बदलाव में स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बना दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष 2026 और महतारी वंदन साल 2026 के उनके एजेंडे का मूल स्वरूप में है. इसी क्रम में कांग्रेस ने अपनी बड़ी राजनीतिक रणनीति को जमीन पर उतरने के लिए प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में उतारने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने दिल्ली में जाकर अपने बस्तर के दौरे के साथ ही बस्तर में चल रही विकास योजनाओं की भी जानकारी प्रियंका गांधी को दी है.

2019 में बस्तर की सभी सीटों पर था कांग्रेस का कब्जा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ में आने वाली राजनीति को नए तरीके से चर्चा मिलनी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के महिला और महतारी वंदन के साथ ही प्रभारी के तौर पर स्मृति ईरानी की राजनीतिक तैयारी और उसका उत्तर देने के लिए बड़ी कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है.





प्रियंका गांधी से मिले सुखदेव भगत, कयासों का दौर जारी

छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वाली राजनीति की चर्चा इसलिए तेज हो गई है, क्योंकि सुखदेव भगत ने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा चलाई जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले को लेकर विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी और उसमें शामिल प्रियंका गांधी के साथ बस्तर की तमाम तस्वीरें साझा की. जिसमें बस्तर में आदिवासी समीकरण जंगल की कटाई, अवैध माइनिंग और बोध घाट परियोजना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की बात उनको बताई. उसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात की कयासबाजी तेज हो गई कि प्रियंका गांधी अब फिर एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई दे सकती हैं. इसके राजनीतिक कारण भी हैं जिनको लेकर के चर्चा तेज हुई है.

1 मार्च 2026 से बदल गए बस्तर के हालात (ETV Bharat)

1 मार्च 2026 से बदल गए बस्तर के हालात

1 मार्च 2026 के बाद बस्तर के बदले राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस भी नई रणनीति बनाने में जुट गई है. 2018 में जिस राजनीतिक समीकरण को कांग्रेस ने वहां जीता था, एक बार फिर से उसी को पकड़ने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है. 2023 में प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर आईं थीं. हालांकि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई इसके पीछे की पहली वजह है महतारी वंदन योजना. दूसरी भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से बस्तर के क्षेत्र में खड़ा होना. जिसकी वजह से पार्टी ने बस्तर की सीटों पर कब्जा कर लिया.

2019 में बस्तर की सभी सीटों पर था कांग्रेस का कब्जा

2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर की सीट लोकसभा कांग्रेस के खाते में गई थी. जबकि 2023 के चुनाव में बस्तर विधानसभा की बहुत सारी सीटें कांग्रेस नहीं बचा पाई. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की जीती हुई लोकसभा सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई. कांग्रेस के लिए बस्तर बड़ा मुफीद इलाका माना जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनावी टक्कर की तैयारी में है. इस सियासी टक्कर में महिला समीकरण को साधने के लिए प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में मजबूती से लाने की बात शुरू हो गई है. सुखदेव भगत के बस्तर से जाने के बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात और बस्तर के बारे में जानकारी इसी बात का उदाहरण है.

महतारी वंदन योजना ने दिलाई 23 में सत्ता (ETV Bharat)

परब सम्मान निधि योजना की थी शुरू

12 अप्रैल 2023 को प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर आईं थी और यहां पर उन्होंने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत किया था. आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की थी इसके अलावा विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर चर्चा की थी. प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के दौरान भूपेश बघेल सरकार ने परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था. जिसके तहत पंचायत को आदिवासी पर बहुत त्योहार का आयोजन करने के लिए ₹10000 की सहायता देने का प्रावधान था. इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के सभी 1840 गांव में ₹5000 की पहली किस्त जारी करके किया था.

स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने दिया संदेश (ETV Bharat)



प्रियंका गांधी से क्या सधेगा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर होने वाले फायदे को लेकर, ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''गांधी परिवार का नाम ही कार्यकर्ताओं में एक नया जान डाल देता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है. चाहे प्रदेश प्रभारी कोई हो लेकिन अगर गांधी परिवार का कोई भी नेतृत्व राज्य की राजनीति में आता है, तो कार्यकर्ताओं के काम करने का तरीका और ऊर्जा दोनों बदल जाता है. निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश और जज्बा दिखाई देगा.

कितना पड़ेगी बीजेपी पर भारी (ETV Bharat)

एक और बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें स्मृति ईरानी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनीति में होने वाले बयान पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है. क्योंकि स्मृति ईरानी एक परिपक्व राजनेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहीं हैं. ऐसे में उनके सवालों का उत्तर देने के लिए इस कद के नेता का होना जरूरी है. ऐसे में प्रियंका गांधी अगर सक्रिय रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में आती हैं, तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी मजबूती की बात होगी: उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''बस्तर से जो राजनीति को शुरू करने की बात कांग्रेस कर रही है और सुखदेव भगत ने जिस चीज को ले जाकर दिल्ली में रखा है. गांधी परिवार की पकड़ और गांधी परिवार से बस्तर के लोगों लगाव रहा है. निश्चित तौर पर इसका असर बस्तर और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ेगा और कांग्रेस इसी रणनीति को छत्तीसगढ़ में मजबूती से रखना भी चाह रही है.''

राहुल का मंत्र, प्रियंका की नीति से बनेगी रणनीति (ETV Bharat)

प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजनीति से वाकिफ

प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजनीति से भलीभांति अवगत हैं. आदिवासी राजनीति, बस्तर और सरगुजा वाली सियासत जैसे विषयों पर प्रियंका गांधी मजबूत पकड़ रखती हैं. ऐसे में प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में समझने की जरूरत नहीं है. यहां से जो राजनीति की रणनीति प्रियंका गांधी खड़ा करेंगी उसका तोड़ निकलना भाजपा के लिए कठिन जरूर साबित होगा.

2028 में आमने-सामने का होगा मुकाबला

छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से है. यहां दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों उतनी मजबूत नहीं हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी. सुखदेव भगत को कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी जरूर बनाया है. लेकिन स्मृति ईरानी के सवालों का उत्तर कांग्रेस की तरफ से उसे वजन के साथ भी जाना चाहिए जो स्मृति ईरानी के सवाल पर मजबूती से चोट कर सके. ऐसे में प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे अच्छा और मजबूत होगा. भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ज्यादातर अवसर दे रही है. राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से ही महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय राजनीति से स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ भेजा गया, ऐसे में प्रियंका गांधी के आने से इन सभी का जवाब कांग्रेस मजबूती से दे सकेगी.

बस्तर से कांग्रेस की बुनियाद वाली राजनीति (ETV Bharat)





'अमेठी वाला बदला'