Explainer: बस्तर से कांग्रेस की बुनियाद वाली राजनीति, राहुल का मंत्र, प्रियंका की नीति से बनेगी रणनीति, कितना पड़ेगा बीजेपी पर भारी
इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जल्द छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 12:51 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक मजबूती की बुनियाद बनाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. राजनीति में जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक दल जिस तरीके के मुद्दों पर सियासत में सवाल को लेकर खड़े हो रहे हैं. उससे राजनीतिक दलों की मजबूती और मजबूत होने की नई कहानी हर दिन लिखी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसी तैयारी में छत्तीसगढ़ में जुटे हैं.
महतारी वंदन योजना ने दिलाई 23 में सत्ता
छत्तीसगढ़ की बुनियादी राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन और महिलाओं के सम्मान को लेकर जिस तरीके से राजनीति की है, उसमें हर बार वो नई चीजों को जोड़ रही है. भाजपा महतारी वंदन वर्ष 2026 को मना रही है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है.
स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने दिया संदेश
वहीं नए बदलाव में स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बना दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष 2026 और महतारी वंदन साल 2026 के उनके एजेंडे का मूल स्वरूप में है. इसी क्रम में कांग्रेस ने अपनी बड़ी राजनीतिक रणनीति को जमीन पर उतरने के लिए प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में उतारने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने दिल्ली में जाकर अपने बस्तर के दौरे के साथ ही बस्तर में चल रही विकास योजनाओं की भी जानकारी प्रियंका गांधी को दी है.
छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ में आने वाली राजनीति को नए तरीके से चर्चा मिलनी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के महिला और महतारी वंदन के साथ ही प्रभारी के तौर पर स्मृति ईरानी की राजनीतिक तैयारी और उसका उत्तर देने के लिए बड़ी कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है.
प्रियंका गांधी से मिले सुखदेव भगत, कयासों का दौर जारी
छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वाली राजनीति की चर्चा इसलिए तेज हो गई है, क्योंकि सुखदेव भगत ने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा चलाई जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले को लेकर विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी और उसमें शामिल प्रियंका गांधी के साथ बस्तर की तमाम तस्वीरें साझा की. जिसमें बस्तर में आदिवासी समीकरण जंगल की कटाई, अवैध माइनिंग और बोध घाट परियोजना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की बात उनको बताई. उसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात की कयासबाजी तेज हो गई कि प्रियंका गांधी अब फिर एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई दे सकती हैं. इसके राजनीतिक कारण भी हैं जिनको लेकर के चर्चा तेज हुई है.
1 मार्च 2026 से बदल गए बस्तर के हालात
1 मार्च 2026 के बाद बस्तर के बदले राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस भी नई रणनीति बनाने में जुट गई है. 2018 में जिस राजनीतिक समीकरण को कांग्रेस ने वहां जीता था, एक बार फिर से उसी को पकड़ने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है. 2023 में प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर आईं थीं. हालांकि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई इसके पीछे की पहली वजह है महतारी वंदन योजना. दूसरी भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से बस्तर के क्षेत्र में खड़ा होना. जिसकी वजह से पार्टी ने बस्तर की सीटों पर कब्जा कर लिया.
2019 में बस्तर की सभी सीटों पर था कांग्रेस का कब्जा
2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर की सीट लोकसभा कांग्रेस के खाते में गई थी. जबकि 2023 के चुनाव में बस्तर विधानसभा की बहुत सारी सीटें कांग्रेस नहीं बचा पाई. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की जीती हुई लोकसभा सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई. कांग्रेस के लिए बस्तर बड़ा मुफीद इलाका माना जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनावी टक्कर की तैयारी में है. इस सियासी टक्कर में महिला समीकरण को साधने के लिए प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में मजबूती से लाने की बात शुरू हो गई है. सुखदेव भगत के बस्तर से जाने के बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात और बस्तर के बारे में जानकारी इसी बात का उदाहरण है.
परब सम्मान निधि योजना की थी शुरू
12 अप्रैल 2023 को प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर आईं थी और यहां पर उन्होंने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत किया था. आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की थी इसके अलावा विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर चर्चा की थी. प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के दौरान भूपेश बघेल सरकार ने परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था. जिसके तहत पंचायत को आदिवासी पर बहुत त्योहार का आयोजन करने के लिए ₹10000 की सहायता देने का प्रावधान था. इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के सभी 1840 गांव में ₹5000 की पहली किस्त जारी करके किया था.
प्रियंका गांधी से क्या सधेगा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर होने वाले फायदे को लेकर, ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''गांधी परिवार का नाम ही कार्यकर्ताओं में एक नया जान डाल देता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है. चाहे प्रदेश प्रभारी कोई हो लेकिन अगर गांधी परिवार का कोई भी नेतृत्व राज्य की राजनीति में आता है, तो कार्यकर्ताओं के काम करने का तरीका और ऊर्जा दोनों बदल जाता है. निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश और जज्बा दिखाई देगा.
एक और बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें स्मृति ईरानी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनीति में होने वाले बयान पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है. क्योंकि स्मृति ईरानी एक परिपक्व राजनेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहीं हैं. ऐसे में उनके सवालों का उत्तर देने के लिए इस कद के नेता का होना जरूरी है. ऐसे में प्रियंका गांधी अगर सक्रिय रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में आती हैं, तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी मजबूती की बात होगी: उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''बस्तर से जो राजनीति को शुरू करने की बात कांग्रेस कर रही है और सुखदेव भगत ने जिस चीज को ले जाकर दिल्ली में रखा है. गांधी परिवार की पकड़ और गांधी परिवार से बस्तर के लोगों लगाव रहा है. निश्चित तौर पर इसका असर बस्तर और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ेगा और कांग्रेस इसी रणनीति को छत्तीसगढ़ में मजबूती से रखना भी चाह रही है.''
प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजनीति से वाकिफ
प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजनीति से भलीभांति अवगत हैं. आदिवासी राजनीति, बस्तर और सरगुजा वाली सियासत जैसे विषयों पर प्रियंका गांधी मजबूत पकड़ रखती हैं. ऐसे में प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में समझने की जरूरत नहीं है. यहां से जो राजनीति की रणनीति प्रियंका गांधी खड़ा करेंगी उसका तोड़ निकलना भाजपा के लिए कठिन जरूर साबित होगा.
2028 में आमने-सामने का होगा मुकाबला
छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से है. यहां दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों उतनी मजबूत नहीं हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी. सुखदेव भगत को कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी जरूर बनाया है. लेकिन स्मृति ईरानी के सवालों का उत्तर कांग्रेस की तरफ से उसे वजन के साथ भी जाना चाहिए जो स्मृति ईरानी के सवाल पर मजबूती से चोट कर सके. ऐसे में प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे अच्छा और मजबूत होगा. भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ज्यादातर अवसर दे रही है. राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से ही महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय राजनीति से स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ भेजा गया, ऐसे में प्रियंका गांधी के आने से इन सभी का जवाब कांग्रेस मजबूती से दे सकेगी.
'अमेठी वाला बदला'
ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, ''उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था और वहां पर राहुल गांधी उनसे हार गए थे. हालांकि बदलते राजनीतिक परिवेश में बहुत कुछ बदलता है और स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा था. अब ऐसे में कांग्रेस की रणनीति होगी की स्मृति ईरानी को जहां भी मौका मिले या जिस भी जिम्मेदारी में भाजपा उन्हें भेजे, वहां पर स्मृति ईरानी फेल हो जाएं यह कांग्रेस को करना होगा.
स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाई गई हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कमजोर हो सकती है, या कौन सी रणनीति है जो कांग्रेस को सत्ता पर ला सकती है और स्मृति ईरानी की नीतियों को फेल किया जा सकता है. सब कुछ कांग्रेस की अपनी रणनीति में होगा और उसी के तहत कांग्रेस प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में नए तरीके से लाने की तैयारी कर रही है: उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
राहुल को लांच करने की राजनीति लेकिन हुआ फेल
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के बस्तर दौरे के साथ ही राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने कहा कहा, ''यह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को राजनीति में लॉन्च किया जा सके, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की बात हो, या फिर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की बात हो. पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को राजनीति में लॉन्च किया जाए लेकिन उनकी हर रणनीति फेल हो जाती है.''
बस्तर और सरगुजा का चाहे जितना दौरा कांग्रेस नेता या केंद्रीय नेतृत्व के लोग कर लें, इसका कोई फायदा कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा. क्योंकि कांग्रेस पार्टी माओवादियों का समर्थन करती है और देश विरोधी नारे लगाती है, ये सब लोग जानते हैं. ऐसे में जो आदिवासी परिवार नक्सलियों से पीड़ित रहा है, वो कांग्रेस के रग-रग से वाकिफ है: संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद, राजनांदगांव
खोजने पर नहीं मिलेगी कांग्रेस: सीएम साय
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार और पार्टी की एकजुटता पर सीएम ने सवाल खड़े किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस जो भी नीतियां बना रही है वह ख्याली पुलाव साबित होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश की जनता के दिलों से वह आउट हो चुके हैं. जनता उनकी कथनी और करनी को समझ चुकी है. वह पार्टी जो पूरे देश में राज करती थी आज जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी लोगों को धोखा देने का काम करती है. अपने झूठ और फरेब के कारण कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ते जा रही है. कुछ दिनों में कांग्रेस के लोग खोजने पर भी नहीं मिलेंगे और इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस का झूठ फरेब और जनता को धोखा देना है.
बस्तर से कांग्रेस का नाता
बस्तर से कांग्रेस का पुराना राजनीति नाता रहा है. गांधी परिवार के सभी नेता बस्तर आ चुके हैं. बस्तर की राजानीति में कांग्रेस नेताओं के आने और राजनीतिक फायदे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक उचित शर्मा ने कहा, ''राजनीतिक प्रभाव बस्तर पर कांग्रेस परिवार का रहा है. बस्तर के आदिवासी परिवार के साथ कांग्रेस के नेताओं का जुड़ाव रहा रहा है और कांग्रेस इस राजनिति को मजबूती से करती भी रहा है.''
राहुल और प्रियंका गांधी को बस्तर बुलाने की तैयारी
सुखदेव भगत के बस्तर दौरे को लेकर राजनीतिक रूप से BJP ने चाहे जो बयान दिए हों, लेकिन कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक तैयारी शुरू कर ली है. बस्तर में अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने वहां की पूरी नीति को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने और राहुल गांधी से चर्चा करने की बात कही थी. यहीं से बस्तर में एक बार फिर प्रियंका और राहुल गांधी के राजनीतिक मंच साझा करने और छत्तीसगढ़ की राजनीति को मजबूती से पकड़ने के आधार की चर्चा भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बोधघाट का मुद्दा केवल एक परियोजना का विषय नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों की जमीन, जीवन, आजीविका, जंगल और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है. इसलिए इस पूरे विषय को गंभीरता से समझने और प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति को सामने लाने की जरूरत है.
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी को दौरे का प्रस्ताव है, पूरी योजना उनके सामने रखी जाएगी और जल्द ही उनके कार्यक्रम को बस्तर में किया जाएगा: दीपक बैज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस रणनीति पर काम करना चाहिए जिससे पार्टी को राजनीतिक फायदा और माइलेज मिले. छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, किसी तीसरी पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति यहां पर नहीं है, जो राजनीतिक दल यहां हैं भी उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है. लिहाजा ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य लड़ाई है: दुर्गेश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार का आकलन
वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर कहते हैं, ''2018 में कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत दर्ज की थी और डॉ रमन सिंह की सरकार को हटाया था, वह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता मानी गई, 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी सरकार बनाई, लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें यह बहुत स्पष्ट कह पाना कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में है, इसका आकलन खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है. 2023 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मामूली अंतर से बढ़त मिली है, वह आज भी उसके लिए बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के लिए यहां पर मजबूती से काम करना एक बड़ा अवसर है. इन हालातों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पार्टी कार्यकर्ता, संगठन और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा और यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी भारी भी होगी.''
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