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कांग्रेस ने पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 2027 के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी

कावरे ने कहा, 'बीजेपी और अकाली दल एक साथ आ सकते हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा. अकाली दल ने तीन विवादित किसान कानूनों को लेकर बीजेपी से रिश्ता खत्म कर दिया था और अगर वह भगवा पार्टी में वापस जाता है तो उसे नुकसान होगा. वैसे भी, हम सभी हालात के लिए तैयार हैं.'

एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी की मौजूदगी बहुत कम है, लेकिन वह अभी भी राज्य में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है और इसके लिए वह अपने पुराने सहयोगी अकाली दल से भी हाथ मिला सकती है.

उन्होंने कहा, 'यह कैंपेन आप (AAP) सरकार की नाकामियों को बताने के लिए राज्य भर में हमारे प्लान किए गए प्रोग्राम की सीरीज में पहला है. कैंपेन का मुख्य फोकस लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के मुद्दे, ड्रग्स और बेरोजगारी पर होगा.'

एआईसीसी की पंजाब इंचार्ज सेक्रेटरी हिना कवरे ने ईटीवी भारत को बताया, 'राज्य के सभी सीनियर नेता, सभी सांसद पूरे पंजाब में तीन दिन की इस ड्राइव में हिस्सा लेंगे. इससे हमें वोटर्स के मुद्दों को समझने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, इस एक्सरसाइज से हमें वर्कर्स से फीडबैक भी मिलेगा और हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी हिंट मिलेगा.'

आप (AAP) का मुकाबला करने के लिए पंजाब कांग्रेस ने पिछले महीने जमीनी हालात का पता लगाने के लिए एक सीक्रेट सर्वे शुरू किया था, लेकिन अब 19-21 मई तक पूरे उत्तरी राज्य में वोटरों से जुड़ने और सभी 117 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाएगी. कांग्रेस 2022 में आप (AAP) से पंजाब हार गई थी और 2027 में वापसी करने की उम्मीद कर रही है.

आप (AAP) के सात राज्यसभा सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब पर कांग्रेस का फोकस बढ़ गया है, जो सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी ने हराया था.

कांग्रेस पंजाब में सत्ताधारी आप (AAP) के अलावा विपक्षी बीजेपी और अकाली दल से गोवा में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी आप (AAP) से और उत्तराखंड में सीधे बीजेपी से लड़ रही है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि तीनों राज्यों में सत्ता पाने की संभावना अच्छी है, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, जहां पार्टी जल्द ही वोटरों तक पहुंचने और कार्यकर्ताओं से फीडबैक इकट्ठा करने की योजना बना रही है ताकि संभावित उम्मीदवारों की पहचान की जा सके और स्थानीय रणनीति बनाई जा सके.

उत्तराखंड में राज्य कांग्रेस यूनिट सालों से अंदरूनी लड़ाई झेल रही थी, लेकिन हाल ही में उसने मिलकर सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करना शुरू कर दिया है. नवंबर 2025 में, गणेश गोदियाल को 2027 के चुनावों की तैयारी के लिए फिर से राज्य यूनिट का चीफ बनाया गया था. उन्होंने सीनियर नेता और दो बार के विधायक करण महारा की जगह ली थी.

हालांकि, कुछ अंदरूनी मसले अभी भी बने हुए थे और जब राहुल गांधी ने दिल्ली में राज्य के सीनियर नेताओं के साथ एक स्ट्रेटेजी मीटिंग की और सभी से 2027 की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा तो वे सुलझ गए. राज्य की टीम एकजुट है.

यह एकता हाल ही में सरकार की नीतियों के खिलाफ यात्रा में दिखाई दी, जिसमें सभी सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया. एआईसीसी इंचार्ज कुमारी शैलजा ने वोटरों से जुड़ने और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए सभी विधानसभा सीटों का दौरा करना शुरू कर दिया है कि पार्टी को भविष्य की रणनीति कैसे बनानी चाहिए.

एआईसीसी के उत्तराखंड सेक्रेटरी और इंचार्ज सुरेंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'इस एक्सरसाइज से हमें संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी पाने में भी मदद मिलेगी. आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता के मुद्दों को और ज्यादा असरदार तरीके से उठाएगी.'

गोवा में भी कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद है, क्योंकि उसने अप्रैल में आप (AAP) के पूर्व स्टेट यूनिट चीफ अमित पालेकर को शामिल किया था, जो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के चार महीने बाद पुरानी पार्टी में शामिल हुए थे. पालेकर 2022 के चुनावों में गोवा के लिए आप (AAP) के मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे और बाद में उन्हें स्टेट यूनिट चीफ बनाया गया था.

'सीनियर आप (AAP) नेताओं के शामिल होने से राज्य में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है. हम मई में होने वाले म्युनिसिपल चुनावों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक कोर्ट मामले की वजह से रुक गए हैं. हम कुछ महीनों में पूरे राज्य में 2027 के असेंबली चुनावों के लिए वोटरों तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं. नए डिस्ट्रिक्ट यूनिट चीफ के नाम तय हो गए हैं और वे लोकल लेवल पर ऑर्गनाइजेशन बना रहे हैं.

एआईसीसी की गोवा इंचार्ज सेक्रेटरी अंजलि निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'वोटर्स और वर्कर्स से मिले फीडबैक का इस्तेमाल आगे की स्ट्रेटेजी बनाने और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को समझने में किया जाएगा.' 2022 के गोवा चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप (AAP) के बीच कांटे की टक्कर थी.

आखिरकार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई. 2017 के गोवा चुनावों में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बीजेपी जिसने 13 सीटें जीती थी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी जिन्होंने तीन-तीन सीटें जीती थी और दो निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रही. जीएफपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है और विपक्षी पार्टियों से सत्ताधारी भगवा पार्टी के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का फायदा उठाने के लिए एक साथ आने का आग्रह कर रही है.