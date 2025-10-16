ETV Bharat / bharat

बिहार में इंडिया ब्लॉक में संकट: कांग्रेस ने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देना शुरू किया, टिकट को लेकर राजद से नहीं बनी बात!

बिहार में 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है. राजद-कांग्रेस में तालमेल नहीं है. कांग्रेस सिंबल बांट रही है.

BIHAR ELECTIONS
बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक में संकट. (Etv Bharat (File))
author img

By Amit Agnihotri

Published : October 16, 2025 at 3:37 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 4:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बिहार में कम से कम 22 उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिह्न आवंटित करना शुरू कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.

कांग्रेस के सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा 16 अक्टूबर को होने की उम्मीद थी, जिसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची सार्वजनिक कर देती.

हालांकि, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब भी गठबंधन की बड़ी पार्टी राजद के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कठिन बातचीत में उलझे हुए थे. अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष पिछले कुछ दिनों से सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी भी कुछ पेचीदगियां बाकी थीं.

कांग्रेस द्वारा चुनिंदा उम्मीदवारों को पार्टी चिह्न आवंटित करने का कदम 17 अक्टूबर से एक दिन पहले उठाया गया है, जो 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है.

15 अक्टूबर को, राजद ने अपने कई उम्मीदवारों को चिह्न आवंटित कर दिए थे और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया था.

सीटों के बंटवारे में पेचीदगियों के बीच, कांग्रेस आलाकमान ने 61 में से लगभग 51 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, राज्य इकाई के प्रमुख राजेश कुमार राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित वरिष्ठ नेताओं ने 15 अक्टूबर की देर रात तक राजद नेतृत्व के साथ लगभग 10 कठिन सीटों पर नामों को तय करने के लिए विस्तृत चर्चा की, जिन्हें कोई भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं थी.

अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि बातचीत के दौरान, राजद नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस सहयोगी मुकेश सहनी की वीआईपी के लिए अधिक सीटें दे, लेकिन पार्टी के सबसे पुराने प्रबंधकों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि बड़ी क्षेत्रीय पार्टी को अपने कोटे से सीटें साझा करनी होंगी.

कांग्रेस प्रबंधकों ने बताया कि उन्होंने गठबंधन के लिए पहले ही 10 सीटें छोड़ दी थीं और 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की सीटें घटकर 61 रह गई थीं.

कांग्रेस के इस कदम से संकेत मिलता है कि इस बार वह पूरी तरह से गठबंधन के पक्ष में थी, लेकिन अपनी मजबूत सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी, जहां उसके स्थानीय नेता पिछले कुछ महीनों से ज़मीन तैयार कर रहे थे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के लिए भी तैयार थी.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, "बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नहीं होगी. मैं गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए प्रचार करुंगा."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कुटुम्बा से राजेश कुमार राम, करगहर से संतोष मिश्रा, नौतन से अमित गिरी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बछवाड़ा से शिव कुमार गरीब दास, राजापाकर से प्रतिमा दास, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, अमरपुर से जीतेंद्र सिंह, बेगुसराय से अमित भूषण, सुल्तानगंज से ललन कुमार, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह, रोसरा से बीके रवि, गोविंदगंज से गप्पू राय, लखीसराय से अमरेश कुमार अनीश, ओमप्रकाश गर्ग को सिंबल आवंटित किया है. गोपालगंज सदर, मुजफ्फरपुर से बिजेंद्र चौधरी और बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह शामिल हैं.

राजेश राम ने कहा, "मैं सभी उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. आइए हम सब मिलकर भारत गठबंधन सरकार बनाकर बिहार में कुशासन के काले युग को समाप्त करें. हम 14 करोड़ बिहारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करेंगे."

वैशाली से कांग्रेस नेता संजीव सिंह और रीगा से अमित कुमार टुन्ना ने 15 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि बाकी उम्मीदवार 16 या 17 अक्टूबर को (जो भी उन्हें सुविधाजनक लगे) नामांकन दाखिल करेंगे.

हालांकि, चुनाव चिह्न आवंटन और टिकट वितरण में देरी से पार्टी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग नाराज हो गया और उन्होंने राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया. कुछ स्थानीय नेताओं ने बिक्रम सीट से अनिल शर्मा को टिकट दिए जाने को लेकर हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया और हाथापाई भी की, जब वरिष्ठ नेता दिल्ली से पहुंचे.

लोकसभा सांसद ने असहमति को कमतर आंकते हुए कहा कि यह अपेक्षित था क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार थे. जावेद ने कहा, "जमीनी स्तर से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया. टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में हमेशा कुछ असंतोष रहता है क्योंकि किसी सीट पर कई दावेदार होते हैं."

पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने सीट बंटवारे में देरी को हमेशा की तरह की अड़चनें बताया. अहमद ने ईटीवी भारत से कहा, "चुनाव से पहले ये चीजें होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुट है. सत्तारूढ़ एनडीए को वास्तव में गंभीर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और यह चिंता का विषय है."

ये भी पढ़ें - कांग्रेस और राजद के बीच कई सीटों पर हो सकता है दोस्ताना मुकाबला, अंदरखाने क्या पक रहा?

Last Updated : October 16, 2025 at 4:51 PM IST

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
CONGRESS ALLOTTED SYMBOL
INDIA BLOC
SHAKEEL AHMED KHAN
BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.