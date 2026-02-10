ETV Bharat / bharat

'ट्रंप के आगे गिरवी रखा देश!': एपस्टीन फाइल्स के दावों को लेकर यूथ कांग्रेस ने पीएम को घेरा

कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आईवाईसी अध्यक्ष ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade deal) का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने एपस्टीन फाइल्स के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है. यह स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री की कमजोरी को दर्शाता है. नरेंद्र मोदी एपस्टीन फाइल्स से डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी छवि बनाई थी, वे ही अब इसे नष्ट करने में लगे हैं."

नई दिल्लीः पूर्व जनरल मनोज नरवणे की किताब- 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' और 'एपस्टीन फाइल्स' (Epstein Files) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में देशभर से आए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर जमा हुए. वहां से प्रधानमंत्री आवास की ओर जाना चाहते थे लेकिन, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

प्रदर्शनकारियों को पीएम आवास की ओर जाने से रोकती पुलिस. (PTI)

युवा कांग्रेस प्रमुख ने कहा-"अभी एपस्टीन फाइल्स में कई खुलासे होने बाकी हैं, जिन्हें जारी नहीं किया जा रहा है. पूरा देश जानना चाहता है कि एपस्टीन फाइल्स में क्या है. उन्होंने प्रधानमंत्री पर इस वजह से "भारी दबाव" होने का दावा करते हुए, कहा, "एक व्यापार समझौता जो चार महीनों से अटका हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और एक शाम अचानक उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए. पीएम नरेंद्र मोदी भारी दबाव में हैं. पीएम मोदी ने देश के फैसले, देश की गरिमा, सब कुछ ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है, ताकि एपस्टीन फाइल्स के घोटाले सामने न आ सकें."

नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए चिब ने कहा, "पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों और पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में लिखे सच से डरे हुए हैं. इसीलिए वह संसद से भाग गए और झूठ का सहारा लिया. पिछले हफ्ते संसद में जो हुआ, वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था. विपक्ष के नेता के रूप में जब गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर संकट के दौरान पीएम द्वारा जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने पर सवाल उठाया, तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया."

प्रदर्शनाकरी को रोकती पुलिस. (PTI)

उन्होंने आगे कहा, "पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में सामने आए तथ्यों ने एक कड़वे सच का खुलासा किया है. जब चीन भारत पर दबाव बना रहा था, तब पीएम हमारी सेना के साथ नहीं खड़े थे. इसीलिए बहस रोक दी गई और संसद को खामोश कर दिया गया. देश में पहली बार लोकसभा के विपक्ष के नेता (LoP) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई. जिस तरह से विपक्ष के नेता को बोलने से रोका जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे."

