VB-G RAM G योजना से भ्रष्टाचार की सारी संभावनाएं खत्म, इसलिए कांग्रेस परेशान: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( File/ ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण' योजना (VB-G Ram G) को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है. उन्होंने रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा, "इस योजना का मकसद मजदूरों, किसानों और इससे जुड़े अन्य लोगों की सुरक्षा करना है और बेरोजगारी भत्ते के नियमों को मजबूत किया गया है. हालांकि, कांग्रेस इस स्कीम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है." चौहान ने कहा, "मैं आधी रात तक लोकसभा में बैठा रहा और विकसित भारत जी राम जी योजना पर पूरा भाषण सुना, लेकिन कांग्रेस ने मेरी आवाज दबाने की कोशिश की. कांग्रेस को दर्द हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं." उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना में, गांव और ग्राम सभाएं विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करेंगी और तय करेंगी कि गांव में कौन से काम किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया, "यह प्लान गरीबी मुक्त, रोजगार से भरपूर, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर गांवों के सपने को पूरा करने का संकल्प है." केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने स्कीम और इसके फायदों और केंद्र सरकार की नीति पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा, "VB-G Ram G के तहत मजदूरों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को मजबूत बनाया जा सके."