VB-G RAM G योजना से भ्रष्टाचार की सारी संभावनाएं खत्म, इसलिए कांग्रेस परेशान: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि वीबी-जी राम जी योजना से भ्रष्टाचार की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं.
Published : January 4, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण' योजना (VB-G Ram G) को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है. उन्होंने रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा, "इस योजना का मकसद मजदूरों, किसानों और इससे जुड़े अन्य लोगों की सुरक्षा करना है और बेरोजगारी भत्ते के नियमों को मजबूत किया गया है. हालांकि, कांग्रेस इस स्कीम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है."
चौहान ने कहा, "मैं आधी रात तक लोकसभा में बैठा रहा और विकसित भारत जी राम जी योजना पर पूरा भाषण सुना, लेकिन कांग्रेस ने मेरी आवाज दबाने की कोशिश की. कांग्रेस को दर्द हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं."
उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना में, गांव और ग्राम सभाएं विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करेंगी और तय करेंगी कि गांव में कौन से काम किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया, "यह प्लान गरीबी मुक्त, रोजगार से भरपूर, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर गांवों के सपने को पूरा करने का संकल्प है."
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने स्कीम और इसके फायदों और केंद्र सरकार की नीति पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा, "VB-G Ram G के तहत मजदूरों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को मजबूत बनाया जा सके."
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस स्कीम से रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो जाएगी. सभी मजदूर ग्राम पंचायतों से आते हैं, ग्राम सभा से मंजूर प्लान के जरिये, केंद्र सरकार एक अच्छी तरह से बने हुए केंद्र प्रायोजित योजना फ्रेमवर्क के तहत मुख्य वित्त पोषण भागीदार बनी रहेगी, और राज्य तय करेंगे कि खेती के मौसम में कुल 60 दिन का समय कब रुकेगा.
खेती के मौसम में 60 दिन कोई काम नहीं
सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत, हर गांव के परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक की मजदूरी वाली नौकरी सुनिश्चित की जाती है. यह बढ़ी हुई गारंटी पहले के 100 दिन के अधिकार से ज्यादा है, जिसका उद्देश्य गांव के परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करना है. खेती और रोजगार की जरूरतों में संतुलन बनाने के लिए, इस स्कीम में कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड (यानी 60 दिन तक कोई काम नहीं) शामिल है ताकि बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. इस फ्रेमवर्क के अंदर भी, मजदूर बाकी 305 दिनों में पूरे 125 दिन के रोजगार के हकदार बने रहते हैं, यह प्रावधान किसानों और मजदूरों दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है.
सरकार के अनुसार, इस योजना में समय पर भुगतान भी शामिल किया गया है, जिसमें मजदूरी हर हफ्ते या काम पूरा होने के अधिक से अधिक 15 दिन के अंदर दी जाएगी.
