कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी, विपक्ष ने सरकार की आलोचना की
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने LPG गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होने का इंतजार किया.
Published : May 1, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई का बोझ आम जनता पर डाल दिया है और चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश उन्हें "प्राइस हाइक मैन" के तौर पर याद रखेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ी है.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, "देश नरेंद्र मोदी को 'प्राइस हाइक मैन' के तौर पर याद रखेगा. उनकी महंगाई की रफ्तार सभी मिसाइलों से ऊपर जा रही है. मैं कहना चाहता हूं कि आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये बढ़ गई है. जो कीमत जनवरी में थी, वह आज दोगुनी हो गई है; यह 3000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है."
बढ़ोतरी के समय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए वोटिंग खत्म होने का इंतजार किया. उन्होंने कहा, "अगर चार महीने में यह हाल है, तो अगले आठ महीने में क्या होगा? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आपकी नीति और नीयत दोनों सही थी, तो आपने 29 अप्रैल से पहले इसे क्यों नहीं बढ़ाया? आप 29 अप्रैल को चुनाव होने का इंतजार क्यों करते रहे? तो आपने जनता को धोखा दिया है, उनके भरोसे को तोड़ा है, और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी."
सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो ख़ुद ख़रीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2026
सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे…
तिवारी ने समाज के अलग-अलग हिस्सों पर, खासकर मजदूर दिवस पर, महंगाई के असर की भी आलोचना की. उन्होंने पूछा, "मजदूर दिवस पर आपने सीधे मजदूरों पर हमला किया है. आपने सड़क किनारे ठेला और रेहड़ी लगाने वालों पर हमला किया है. यहां आने वाले प्रवासी मजदूरों पर हमला किया है. यहां पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट्स पर हमला किया है. आम परिवारों पर हमला किया है. आपका सबसे बड़ा हमला महिलाओं पर है. तो आज आप देश में कौन सा तबका छोड़ रहे हैं?"
अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाान साधा. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है. ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है. सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते. 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं?"
उन्होंने आगे लिखा, "भाजपा 'महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी' पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?
गौरतलब है कि सरकार ने 1 मई यानी आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 993 रुपये की बढ़ोतरी की है. जिससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत आज से 3,071.50 रुपये हो गई है. इससे बढ़ोतरी महंगाई और बढ़ने की संभावना है. हालांकि, सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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