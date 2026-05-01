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कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी, विपक्ष ने सरकार की आलोचना की

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ( File/ ANI )

नई दिल्ली: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई का बोझ आम जनता पर डाल दिया है और चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश उन्हें "प्राइस हाइक मैन" के तौर पर याद रखेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ी है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, "देश नरेंद्र मोदी को 'प्राइस हाइक मैन' के तौर पर याद रखेगा. उनकी महंगाई की रफ्तार सभी मिसाइलों से ऊपर जा रही है. मैं कहना चाहता हूं कि आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये बढ़ गई है. जो कीमत जनवरी में थी, वह आज दोगुनी हो गई है; यह 3000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है." बढ़ोतरी के समय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए वोटिंग खत्म होने का इंतजार किया. उन्होंने कहा, "अगर चार महीने में यह हाल है, तो अगले आठ महीने में क्या होगा? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आपकी नीति और नीयत दोनों सही थी, तो आपने 29 अप्रैल से पहले इसे क्यों नहीं बढ़ाया? आप 29 अप्रैल को चुनाव होने का इंतजार क्यों करते रहे? तो आपने जनता को धोखा दिया है, उनके भरोसे को तोड़ा है, और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी."