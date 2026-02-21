ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक कठिन परीक्षा: ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला

ग्लोबल टैरिफ रद्द होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Congress slams PM Modi after US Supreme Court rejects Donald Trump's global tariffs India-US deal
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (File/ ANI)
By PTI

Published : February 21, 2026 at 10:29 AM IST

नई दिल्ली: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई है, जिसका सामना देश को करना पड़ रहा है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाजुक छवि बचाने के लिए इतने "बेताब" नहीं होते और सिर्फ 18 दिन और इंतजार करते, तो भारतीय किसानों को उनकी तकलीफ और परेशानी से बचाया जा सकता था, और भारतीय संप्रभुता की रक्षा की जा सकती थी.

रमेश ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा, "कल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी टैरिफ नीति को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि (i) प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं; (ii) भारत-अमेरिका ट्रेड डील घोषणा के अनुसार जारी रहेगी; और (iii) उन्होंने 10 मई 2025 को भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था.

उन्होंने आगे लिखा, "2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा की थी कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम रूप ले चुकी है और कहा था, 'प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के चलते और उनके अनुरोध पर, तत्काल प्रभाव से, हमने अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई..."

कांग्रेस नेता ने सवाल किया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि 2 फरवरी 2026 की रात (भारतीय समयानुसार) राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करें? उस दोपहर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ था, जिसने पीएम मोदी को इतना व्याकुल कर दिया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने 'अच्छे मित्र' से संपर्क कर ध्यान भटकाने वाली स्थिति पैदा की?"

जयराम रमेश ने कहा कि अगर पीएम मोदी अपनी नाजुक छवि बचाने को लेकर इतने व्यग्र न होते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा कर लेते, तो भारतीय किसान इस पीड़ा और संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती. भारत-अमेरिका ट्रेड डील दरअसल एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई है, जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री की व्यग्रता और आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है.

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "भारत के साथ डील जारी है".

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उनके टैरिफ को खत्म करने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हम भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं. भारत रूस से बाहर निकल गया. भारत अपना तेल रूस से ले रहा था. वे मेरे कहने पर बहुत पीछे हट गए, क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को खत्म करना चाहते हैं जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं."

ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं. उन्होंने फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल करके पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था.

इस महीने की शुरुआत में, जब अमेरिका और भारत ने ऐलान किया कि वे ट्रेड पर अंतरिम एग्रीमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, तो ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत के दंडात्मक टैरिफ हटा लिया गया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि नई दिल्ली मॉस्को से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा आयात करना बंद कर देगा और अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा.

ट्रेड डील के तहत, वॉशिंगटन नई दिल्ली पर कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, जो 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा. जब भारत के साथ डील के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कहा, "कुछ नहीं बदलेगा. वे टैरिफ देंगे, और हम टैरिफ नहीं देंगे. इसलिए भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ देंगे. यह पहले जैसा नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान आदमी हैं, असल में, लेकिन वह उन लोगों से कहीं अधिक स्मार्ट थे जिनके खिलाफ वह अमेरिका के मामले में थे, वह हमें लूट रहे थे."

