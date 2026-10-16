कांग्रेस ने चुनाव आयोग की 'पठनीय' मतदाता सूची अधिसूचना की आलोचना की, कहा नुकसान की भरपाई मुश्किल
वेणुगोपाल ने कहा कि सीईसी को हट जाना चाहिए और चुनावी प्रोसेस में बड़े पैमाने पर सुधार होना चाहिए.
Published : October 16, 2026 at 9:53 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर तब निशाना साधा जब यह बात सामने आई कि चुनाव आयोग पहली बार पार्टियों को 'पढ़ने लायक' वोटर लिस्ट प्रदान करेगा. कांग्रेस ने कहा कि बड़े पैमाने पर कथित 'वोट चोरी' जिसने 13 करोड़ भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया है, वह 'देशद्रोह' है.
विपक्षी पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार की आलोचना की और कहा कि 'मोदी-शाह के निर्देशों' के तहत उन्होंने जो नुकसान किया है, उसे अब नोटिफिकेशन के जरिए 'यू-टर्न' लेने से ठीक नहीं किया जा सकेगा.
कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ज्ञानू, यह काफी नहीं है भाई. आपको इस्तीफा देना चाहिए और सरकारी गवाह बनना चाहिए. मोदी-शाह के निर्देशों के तहत आपने जो नुकसान किया है, उसे अब अधिसूचना के जरिए यू-टर्न लेने से ठीक नहीं किया जा सकता.'
Gyanu, it’s not enough bro. You must resign and turn approver. The damage you have done under Modi-Shah’s instructions will not be undone by now doing a U-Turn via notification. We have been demanding machine readable voter rolls since 2025. Transparency is the bare minimum, not something that absolves you of past crimes. The massive vote chori that has disenfranchised 13 crore Indians is an act of treason. You must step aside and there must be a wholesale reform in the electoral process, beginning with a reversal of the dubious SIR and a change in the EC’s appointments process. Too little, too late.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 15, 2026
उन्होंने कहा, 'हम 2025 से मशीन से पढ़े जा सकने वाला मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी सबसे कम है, यह ऐसी चीज नहीं है जो आपको पिछले गुनाहों से बरी कर दे.' उन्होंने दावा किया कि यह बड़ी कथित 'वोट चोरी' जिसने 13 करोड़ भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया है, 'देशद्रोह का काम' है.
वेणुगोपाल ने कहा, 'आपको हट जाना चाहिए और चुनावी प्रोसेस में बड़े पैमाने पर सुधार होना चाहिए, जिसकी शुरुआत संदिग्ध एसआईआर को पलटने और चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से होनी चाहिए. बहुत कम, बहुत देर हो चुकी है.'
खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल का सालाना स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) करने का आदेश दिया, जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां 'अगले साल की शुरुआत में' विधानसभा चुनाव होने हैं.
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फाइनल रोल 4 जनवरी को जारी किए जाएंगे. चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एसएसआर एक सालाना काम है जो चुनाव कानून के तहत जरूरी है. यह खास तौर पर चुनाव वाले राज्यों में किया जाता है. इन 17 राज्यों में वोटर लिस्ट का एसआईआर पूरा हो चुका है. असम में कानूनी वजहों से एसआईआर की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ था.
पहली बार पार्टियों को ड्राफ्त और फ़ाइनल स्टेज पर 'पढ़ने लायक' इलेक्टोरल रोल हार्ड और सॉफ़्ट दोनों वर्जन में शेयर किए जाएँगे. चुनाव वाले राज्यों में उम्मीदवारों को भी ड्राफ़्ट और फ़ाइनल रोल शेयर किए जाएंगे. युवाओं को शामिल करने के लिए जो लोग अगली 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें एनरोलमेंट फ़ॉर्म भरने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इससे उन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में चुनाव से पहले वोटर बनने में मदद मिलेगी.