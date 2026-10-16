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कांग्रेस ने चुनाव आयोग की 'पठनीय' मतदाता सूची अधिसूचना की आलोचना की, कहा नुकसान की भरपाई मुश्किल

कांग्रेस पार्टी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर तब निशाना साधा जब यह बात सामने आई कि चुनाव आयोग पहली बार पार्टियों को 'पढ़ने लायक' वोटर लिस्ट प्रदान करेगा. कांग्रेस ने कहा कि बड़े पैमाने पर कथित 'वोट चोरी' जिसने 13 करोड़ भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया है, वह 'देशद्रोह' है.

विपक्षी पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार की आलोचना की और कहा कि 'मोदी-शाह के निर्देशों' के तहत उन्होंने जो नुकसान किया है, उसे अब नोटिफिकेशन के जरिए 'यू-टर्न' लेने से ठीक नहीं किया जा सकेगा.

कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ज्ञानू, यह काफी नहीं है भाई. आपको इस्तीफा देना चाहिए और सरकारी गवाह बनना चाहिए. मोदी-शाह के निर्देशों के तहत आपने जो नुकसान किया है, उसे अब अधिसूचना के जरिए यू-टर्न लेने से ठीक नहीं किया जा सकता.' उन्होंने कहा, 'हम 2025 से मशीन से पढ़े जा सकने वाला मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी सबसे कम है, यह ऐसी चीज नहीं है जो आपको पिछले गुनाहों से बरी कर दे.' उन्होंने दावा किया कि यह बड़ी कथित 'वोट चोरी' जिसने 13 करोड़ भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया है, 'देशद्रोह का काम' है.