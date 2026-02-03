ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा पर केंद्र पर साधा निशाना, कहा- 'ट्रंप-निर्भरता'

कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील के ऐलान पर सवाल पूछा.

CONGRESS SLAMS CENTRE
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 9:27 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा पर बड़ा सवाल उठाया. कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब भारत को अहम राष्ट्रीय फैसलों के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके नियुक्त लोगों से पता चलता है.

जयराम रमेश ने इसे 'ट्रंप-निर्भरता' यानी ट्रंप पर निर्भरता बताया और इसके उदाहरण के तौर पर पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर और उसी दिन पहले हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा का जिक्र किया. रमेश की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं.

इसके तहत मेड इन इंडिया सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी सबसे पहले भारत सरकार ने नहीं, बल्कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी थी.

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने दावा किया था कि ऑपरेशन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में उन्होंने भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे से इनकार किया है और कहा है कि कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था. रमेश ने आगे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि ट्रंप के पास मोदी पर दबाव बनाने का मौका है.

उन्होंने वाशिंगटन डीसी से ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा की. उन्होंने वाशिंगटन से रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद के बारे में अपडेट की घोषणा की. अब उन्होंने वाशिंगटन से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसके पूरे डिटेल्स का इंतजार है.

राष्ट्रपति ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी पर साफ तौर पर कुछ दबाव है - जो अब उनके साथ देखे जाने से भी शर्मिंदा हैं, गले मिलने की बात तो दूर की है. ऐसा लगता है कि मिस्टर मोदी ने आखिरकार हार मान ली है. निश्चित रूप से यह सभी डील्स का बाप नहीं हो सकता. वाशिंगटन में साफ तौर पर मोगैंबो खुश है.

अभिषेक सिंघवी ने ट्रेड डील की घोषणा पर केंद्र सरकार से पूछा सवाल

कांग्रेस राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान पर सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की.

एक्स पर एक पोस्ट में सिंहवी ने पूछा, 'भारत ने अपने ट्रेड अनाउंसमेंट का काम कब आउटसोर्स किया?' 'ट्रेड डील की घोषणा...वॉशिंगटन ने की! टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. भारत अमेरिका से एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर और कोयला खरीदेगा.

एक छोटा संवैधानिक सवाल अभी भी बाकी है. भारत ने अपने ट्रेड अनाउंसमेंट का काम कब आउटसोर्स किया? साहेब की तरफ से अभी भी आधिकारिक बयान का इंतजार है, कांग्रेस सांसद ने लिखा. यह तब हुआ जब ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और भारत 'एक ट्रेड डील पर सहमत हो गए हैं, जिसमें वॉशिंगटन ने पीएम मोदी के लिए 'दोस्ती और सम्मान' के तौर पर आपसी टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 'रूसी तेल खरीदना बंद करने' और अमेरिका से बहुत ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं.

