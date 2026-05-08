'बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े': NCRB रिपोर्ट पर कांग्रेस का तीखा वार
कांग्रेस का दावा है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
Published : May 8, 2026 at 3:16 PM IST
संतू दास
नई दिल्लीः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि इस रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है. कांग्रेस का दावा है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, "NCRB की ताज़ा रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा पर केंद्र सरकार के दावों को बेनकाब कर दिया है. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 11 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 42,85,888 मामले सामने आए हैं." उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं.
लांबा ने दावा किया कि देश में हर 70 मिनट में एक महिला क्रूरता का शिकार होती है. भाजपा शासित राज्यों का जिक्र करते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश 66,398 मामलों के साथ नंबर 1 पर है. यह उस यूपी का हाल है जहां 'डबल इंजन' की सरकार है. केस तो दर्ज हुए, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि कितनों को न्याय मिला."
उन्होंने आगे कहा, "महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भाजपा शासित राज्य लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. महाराष्ट्र में 47,954, राजस्थान में 36,563 और मध्य प्रदेश में 32,832 मामले दर्ज किए गए."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "NCRB के अनुसार, देश में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है. देश इस अन्याय पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से जवाब मांग रहा है."
उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक नाबालिग के साथ हुई कथित घटना का जिक्र करते हुए लांबा ने कहा कि वहां एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें एक भाजपा नेता समेत तीन लोग शामिल हैं.
लांबा ने कहा, "इस मामले में आरोपियों ने पीड़िता के पिता पर समझौता करने का दबाव बनाया है. पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के पिता को ही हिरासत में ले लिया है. लड़की को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि तीनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. यह साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए पैसे और ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं."
कांग्रेस नेता ने कहा कि NCRB के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये उन लाखों महिलाओं और लड़कियों की दास्तां हैं जो क्रूरता का शिकार हो रही हैं. उन्होंने कहा- "NCRB के आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि अब तक कितनी पीड़ितों को न्याय मिला है. हकीकत तो यह है कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दरिंदों को बचाया है और उन्हें शरण दी है. हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना यह देश ऐसे ही शर्मसार होता रहेगा."
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