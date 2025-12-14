कांग्रेस ने रैटल प्रोजेक्ट के खुलासों की हाई लेवल जांच की मांग की, BJP से जवाब मांगा
कांग्रेस ने रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बीजेपी नेताओं की कथित भूमिका को लेकर हाई लेवल जांच की मांग की है.
Published : December 14, 2025 at 7:47 PM IST
जम्मू: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मशहूर रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामलों और उसे पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके प्रतिनिधि की कथित भूमिका को गंभीर बताते हुए जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी पहलुओं की हाई लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है. साथ ही कांग्रेस ने BJP से गंभीर आरोपों और सामने आए तथ्यों पर जवाब भी मांगा है.
जनता के हित से जुड़े एक मशहूर पावर प्रोजेक्ट के मामलों और उसे पूरा करने के मामले में रूलिंग पार्टी और उसके प्रतिनिधि के खिलाफ गंभीर आरोपों के सामने आने पर जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि जनता के सामने पूरी सच्चाई लाने के लिए मामले की पूरी स्वतंत्र जांच की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि कंपनी की बताई गई कथित जानकारी बहुत चौंकाने वाली है और लोगों को BJP और उसके प्रतिनिधि की कथित भूमिका का पूरा सच जानने का हक है, जिससे इस जरूरी प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है.
UPA सरकार ने दी थी मंजूरी
इस बड़े पावर प्रोजेक्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की UPA सरकार ने चिनाब इलाके और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के बड़े फायदे के लिए मंज़ूरी दी थी, लेकिन हाल ही में सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस जरूरी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाए गए आरोप और खुलासे और रुकावटें और दबाव गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने में रुकावट आ सकती है.
कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे समेत खुलासों और आरोपों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कई जवाब देने होंगे और इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है.
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण
उन्होंने बताया कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL), जो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 850 मेगावाट की रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है, उसने कहा था कि अगर प्रशासन स्थानीय लोगों और भाजपा विधायक शगुन परिहार की धमकियों और हस्तक्षेप को रोकने में विफल रहा तो वह इस परियोजना से बाहर निकल सकती है.
हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बांध परियोजना के मुख्य परिचालन अधिकारी हरपाल सिंह ने कहा कि कंपनी ने आरोप लगाया कि उस पर स्थानीय भाजपा विधायक शगुन परिहार का दबाव था कि वह परियोजना के लिए अधिक स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करे, जो कंपनी के लिए संभव नहीं है.
