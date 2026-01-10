ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' अभियान 2.56 लाख ग्राम सभाओं के प्रस्तावों पर फोकस करेगा

उन्होंने कहा, 'यह लंबे समय बाद पूरे देश में मजदूरों का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है. यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. पुराने कानून और नई योजना में फर्क यह है कि मनरेगा काम का अधिकार था, जबकि वीबीजीरामजी एक ऐसी योजना है जो ग्राम पंचायतों की शक्तियों को कम करती है.'

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के चेयरमैन सुनील पंवार ने ईटीवी भारत को बताया,'कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के लगभग हर गांव में हैं. देश के गांवों में करीब 22 करोड़ मनरेगा मजदूर हैं. हम उनसे और ग्राम सभा के सदस्यों से संपर्क करेंगे और उनसे पुराने कानून के पक्ष में प्रस्ताव पास करने का आग्रह करेंगे. ग्राम सभाएं निश्चित रूप से मनरेगा लाभार्थियों की चिंता को महत्व देंगी. यह प्रस्ताव गांवों से केंद्र सरकार और पूरे देश को एक बड़ा संदेश देगा.'

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी ने सभी राज्य इकाइयों को मनरेगा को लेकर विरोध प्रदर्शनों को गांवों तक ले जाने का निर्देश दिया है. इस आंदोलन का एक मुख्य मकसद 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम सभाओं से एक प्रस्ताव पास करवाना है, जिसमें काम के अधिकार वाले पुराने कानून को फिर से लागू करने की मांग की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा पास की गई नई योजना के तहत सरकार यह तय करेगी कि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए कब खोली जाएगी, जो एक तरह से पिछली यूपीए सरकार द्वारा दिए गए काम के अधिकार को छीन लेती है. पुरानी पार्टी का कहना है कि उनकी सरकारों ने पहले देश में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए काम किया था, लेकिन नई योजना उन्हें कमजोर कर देगी.

कांग्रेस के मुख्य आरोपों में से एक यह है कि केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों की काम की प्रकृति तय करने और मनरेगा के तहत काम बांटने की शक्तियों को कम कर दिया है, जिसने ग्रामीण गरीबों को जरूरत पड़ने पर काम मांगने का अधिकार दिया था.

नई दिल्ली: कांग्रेस मजदूरों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने की योजना बना रही है. इसके तहत वह देश भर की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं से पूर्व ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करवाएगी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, हाई कमान संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पुराने कानून को नई योजना में बदलने और उससे महात्मा गांधी का नाम हटाने के कदम से नाराज था. इसके मुताबिक, 27 दिसंबर, 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 8 जनवरी से 10 फरवरी, 2026 तक देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ' अभियान को मंजूरी दी गई. 8 जनवरी को अलग-अलग राज्य इकाइयों ने एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता वाली एक विशेष कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्देशानुसार, मनरेगा विरोध प्रदर्शनों को गांवों तक ले जाने के लिए अपनी खास योजनाओं पर चर्चा की.

क्योंकि कांग्रेस इसे एक हाई-इम्पैक्ट कैंपेन बनाना चाहती है, इसलिए एआईसीसी ने राज्य यूनिट के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य पॉइंट्स की लिस्ट है. इसने राज्य यूनिट्स से यह भी कहा है कि वे इसे स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करवाएं और ज्यादा प्रचार के लिए इस सामग्री को स्थानीय लोगों में बांटें.

पार्टी के पदाधिकारी भी मनरेगा लाभार्थियों के साथ-साथ आम ग्रामीणों को टारगेट करके आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए बदले हुए ग्रामीण रोजगार कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान देंगे. इसके अलावा, इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी के विचारों को दर्ज कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के सामने कई विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जगदीश ठाकोर के अनुसार नई ग्रामीण रोजगार योजना वीबीजीरामजी, मनरेगा के तहत सुनिश्चित किए गए विकेंद्रीकरण के खिलाफ है. ठाकोर ने ईटीवी भारत को बताया, 'पहले, ग्राम सभाओं और पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर काम की योजना बनाने का अधिकार था.

नई योजना फंड, काम और संपत्ति सहित सभी फैसले लेने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है और इससे योजना के मैनेजमेंट पर केंद्र का पूरा कंट्रोल हो जाता है. कई पंचायतों को जीरो फंड मिलेगा और इससे स्थानीय प्लानिंग और ग्राम निकायों के अधिकार खत्म हो जाएंगे. अब से पंचायतें सिर्फ केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करेंगी. इसके अलावा मनरेगा में मजदूरी महंगाई से जुड़ी हुई थी, लेकिन नई योजना इस निश्चितता को खत्म कर देती है.'

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल के अनुसार, मनरेगा को ग्रामीण आबादी की समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन नई योजना उन्हें नजरअंदाज करती है. पटेल ने ईटीवी भारत को बताया, 'मनरेगा देश की सबसे अच्छी मांग-संचालित ग्रामीण रोजगार योजनाओं में से एक थी और विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई थी. इस योजना से गरीबी कम करने में मदद मिली. हर साल, करोड़ों ग्रामीण परिवारों को अपने ही गांवों में काम मिला.

नतीजतन, भूख कम हुई, शहरों की ओर पलायन कम हुआ, ग्रामीण मजदूरी बढ़ी और तालाब, सड़कें, नहरें और चेक डैम जैसी टिकाऊ संपत्तियां बनी. सूखे, बाढ़ और कोविड के दौरान, पुराने कानून ने गरीबों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया. कुल काम के दिनों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत थी और इस प्रक्रिया में उन्हें समान मजदूरी, आय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान मिला.'

उन्होंने कहा, 'वीबीजीरामजी ने यह सब बदल दिया है. नई योजना के तहत काम की मांग करना अब गरीबों का अधिकार नहीं रहा. काम सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई की गई पंचायतों में ही दिया जाएगा. अगर किसी पंचायत को नहीं चुना जाता है, तो वहां के ग्रामीणों को काम का कोई अधिकार नहीं होगा, भले ही वे गरीबी से प्रभावित हों या परेशानी में हों. नई योजना संवैधानिक वादे को सरकारी इजाजत में बदल देती है.'