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कांग्रेस ने केरल चुनाव के लिए जारी की 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की.

Etv Congress releases list of 55 candidates for Kerala polls
कांग्रेस की बैठक में केरल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 8:47 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने 9 अप्रैल को होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की जिसमें वी डी सतीशन, सनी जोसेफ, के. मुरलीधरन और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी के संगठन इंचार्ज केसी वेणुगोपाल की केरल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक के कुछ घंटे बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई. कांग्रेस की सूची में पार्टी ने पुथुप्पल्ली विधानसभा सीट से चांडी ओमन, पलक्कड़ से रमेश पिशारोडी, तरुर से केसी सुब्रमण्यम और त्रिशूर से राजन जे पल्लन को मैदान में उतारा है.

उम्मीदवारों में कोवलम असेंबली सीट के लिए एम विंसेंट, कोल्लम से बिंदु कृष्णा, वैकोम से के बिनिमोन, हरिपद सीट से रमेश चेन्निथला भी शामिल हैं. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की यह पहली सूची है. पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन को पारावूर से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है. वह वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन को वट्टीयूरकाउ से उम्मीदवार बनाया गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ को पेरावूर से टिकट दिया गया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विधानसभा क्षेत्र धर्माधम से अब्दुल रशीद को प्रत्याशी बनाया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पुत्र चांडी ओमन को पुथुपल्ली से टिकट दिया गया है. वह वर्तमान में यहां से विधायक हैं.

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मंगलवार को ही केरल के लिए इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई थी. केरल विधानसभा की सभी 140 सीट के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा. मतगणना चार मई को होगी.

ये भी पढे़ं: कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 65 नामों को मंजूरी दी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का रास्ता साफ

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