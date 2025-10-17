कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी शामिल हैं. देखें लिस्ट-
Published : October 17, 2025 at 7:36 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है. इस महत्वपूर्ण मौके से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. इस सूची में पहले और दूसरे चरण के लिए कुल 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. यह घोषणा बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कई दिग्गज और नए चेहरों को मैदान में उतारा है.
पहले चरण के प्रत्याशी: पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की. इस सूची में सोनबरसा से शांति देवी, बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी, सकरा से उमेश राम, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, गोपालगंज से ओमप्रकाश गर्ग, कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा, लालगंज से आदित्य कुमार राज, वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह, राजापाकर से श्रीमती प्रतिमा कुमारी, रोसडा से ब्रजकिशोर रवि, बछवारा से शिव प्रकाश गरीबदास शामिल है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
यहां से उतरेंगे कौशलेंद्र कुमार: बेगूसराय से श्रीमती अमिता भूषण, खगड़िया से चंदन यादव, बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद, लखीसराय से अमरेश कुमार, बरबीघा से त्रिशूल धारी सिंह, बिहार शरीफ से आमिर खान, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, अरनोद से अरुण कुमार बिंद, कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी, पटना साहिब से शशांक शेखर, विक्रम से अनिल कुमार सिंह, बक्सर से संजय कुमार तिवारी और राजपुर से विश्वनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है.
दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा: कांग्रेस ने दूसरे चरण के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. इस सूची में बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण राय, रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना, बथनाहा से इंजीनियर नवीन कुमार, बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा, फुलपरास से सुबोध मंडल, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, बहादुरगंज से प्रो मस्वर आलम हैं.
यहां से मैदान में हैं शकील अहमद खान: वहीं मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से, कोरहा से श्रीमती पूनम पासवान, भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा, सुल्तानगंज से ललन यादव, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, चेनारी से मंगल राम, करघर से संतोष मिश्रा, कुटुंब से राजेश राम, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह और हिसुआ से श्रीमती नीतू कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है.
चुनावी रणनीति पर जोर: कांग्रेस की इस सूची में अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण देखने को मिला है, जो पार्टी की रणनीति को दर्शाता है. पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है. पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को चुना है, ताकि मतदाताओं के बीच व्यापक अपील बनाई जा सके. बिहार की जनता अब इन उम्मीदवारों के प्रदर्शन और पार्टी की रणनीति पर नजर रखेगी.
राजेश राम को कुटुंबा से टिकट: कांग्रेस पार्टी के तरफ से जारी पहली सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंब सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा को भागलपुर से फिर से टिकट दिया गया है. पार्टी के सीनियर लीडर अवधेश कुमार सिंह को वजीरगंज से उम्मीदवार बनाया गया है.
सीटों को लेकर गतिरोध: विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. कांग्रेस शुरू से ही 2020 विधानसभा चुनाव के फार्मूले के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती रही है. लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक गठबंधन के कौन से घटक कैसे कितनी सीट मिली है इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. कांग्रेस पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. बहुत जल्द कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी.
बछवारा में फ्रेंडली फाइट: बेगूसराय के बछवारा विधानसभा क्षेत्र में इंडिया कठबंधन की दो घटक दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. इस सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अवधेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को अपना उम्मीदवार बनाया है. 2020 विधानसभा चुनाव में भी दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुए थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने जीत दर्ज की थी.
पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहा है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर एवं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है.
दूसरे चरण का शेड्यूल: बिहार विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन को लेकर 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया. 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी 23 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 सितंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे.
