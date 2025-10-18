ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में कांग्रेस के ये 40 कैंपेनर करेंगे धुंआधार प्रचार, देंखे लिस्ट

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. सभी राजनैतिक पार्टियां अपने-अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही हैं. इसी बीच कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार स्टार प्रचारक: कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम शामिल है.

पूर्व मुख्यमंत्री को भी जगह: सूची में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है. स्टार प्रचारक की सूची में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम शामिल है.

इन नेताओं को भी मिली जगह: पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरु, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, गौरव गगोई, तारिक अनवर, डॉ. मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय और जिग्नेश मेवानी को जगह दी गई है.