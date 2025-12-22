ETV Bharat / bharat

BMC का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, शिवसेना (UBT) का ऑफर ठुकराया

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शिवसेना (यूबीटी) के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उसने 15 जनवरी, 2026 को होने वाले अहम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों के लिए एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन में शामिल होने पर फिर से सोचने की अपील की थी. हालांकि, कांग्रेस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह रीजनल पार्टी के साथ चुनाव के बाद समझौते के लिए तैयार है.

यह अपील शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सोमवार को की. एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में सत्ताधारी महायुति के सदस्य भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी एसपी वाले विपक्षी महा विकास अघाड़ी से बेहतर प्रदर्शन किया था.

राउत ने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनावों में बीजेपी और उसके साथियों को हराने के लिए विपक्ष का एक साथ आना ज़रूरी है. महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्निथला ने हाल ही में घोषणा की कि मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी.

एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव यूबी वेंकटेश ने ईटीवी भारत को बताया, "यह कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद सोचा-समझा फैसला था. हम उस फैसले पर कायम हैं. हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव के बाद समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं."

महा विकास अघाड़ी 2019 में बनी थी, जब बीजेपी की पुरानी साथी शिवसेना ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी.

बाद में, बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए 2022 में शिवसेना को सेना शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) में और 2023 में एनसीपी को अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी में तोड़ दिया.

कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे के राजधानी मुंबई में अपनी राजनीतिक जमीन सुरक्षित करने के लिए अपने अलग हुए भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद, इस पुरानी पार्टी ने अहम बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था.

वेंकटेश ने कहा, “हमारे कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले से बहुत उत्साहित हैं. टिकट चाहने वालों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि हमें बीएमसी के 227 वार्डों के लिए 1600 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं. उन्होंने कहा, "हमने पिछले कुछ दिनों में सभी आवेदकों का इंटरव्यू लिया है और नामों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया में हैं."

एआईसीसी के पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस ने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें इस पुरानी पार्टी ने राज्य भर में 41 मेयर पद जीते, जबकि सत्ताधारी गठबंधन महायुति के पैसे के दम पर संसाधनों की कमी थी.