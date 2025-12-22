BMC का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, शिवसेना (UBT) का ऑफर ठुकराया
कांग्रेस पार्टी शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के एक साथ आने से नाराज है और इसे जरूरी बीएमसी चुनावों में विचारधारा का अंतर बताया है.
Published : December 22, 2025 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस ने शिवसेना (यूबीटी) के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उसने 15 जनवरी, 2026 को होने वाले अहम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों के लिए एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन में शामिल होने पर फिर से सोचने की अपील की थी. हालांकि, कांग्रेस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह रीजनल पार्टी के साथ चुनाव के बाद समझौते के लिए तैयार है.
यह अपील शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सोमवार को की. एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में सत्ताधारी महायुति के सदस्य भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी एसपी वाले विपक्षी महा विकास अघाड़ी से बेहतर प्रदर्शन किया था.
राउत ने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनावों में बीजेपी और उसके साथियों को हराने के लिए विपक्ष का एक साथ आना ज़रूरी है. महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्निथला ने हाल ही में घोषणा की कि मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी.
एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव यूबी वेंकटेश ने ईटीवी भारत को बताया, "यह कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद सोचा-समझा फैसला था. हम उस फैसले पर कायम हैं. हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव के बाद समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं."
महा विकास अघाड़ी 2019 में बनी थी, जब बीजेपी की पुरानी साथी शिवसेना ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी.
बाद में, बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए 2022 में शिवसेना को सेना शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) में और 2023 में एनसीपी को अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी में तोड़ दिया.
कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे के राजधानी मुंबई में अपनी राजनीतिक जमीन सुरक्षित करने के लिए अपने अलग हुए भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद, इस पुरानी पार्टी ने अहम बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था.
वेंकटेश ने कहा, “हमारे कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले से बहुत उत्साहित हैं. टिकट चाहने वालों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि हमें बीएमसी के 227 वार्डों के लिए 1600 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं. उन्होंने कहा, "हमने पिछले कुछ दिनों में सभी आवेदकों का इंटरव्यू लिया है और नामों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया में हैं."
एआईसीसी के पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस ने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें इस पुरानी पार्टी ने राज्य भर में 41 मेयर पद जीते, जबकि सत्ताधारी गठबंधन महायुति के पैसे के दम पर संसाधनों की कमी थी.
उन्होंने कहा, “मैं स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से खुश हूं. हम विपक्ष में थे और हमें कम संसाधन के साथ चुनाव लड़ना पड़ा."
वेंकटेश ने कहा, "फिर भी, हमने 41 मेयर पद जीते. यह राज्य में पार्टी की मौजूदगी दिखाता है और हमें आने वाले दिनों में फिर से वापसी की उम्मीद देता है. हमने स्थानीय निकाय चुनावों में अपने सहयोगी शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी से बेहतर प्रदर्शन किया है. हमें उम्मीद है कि यह ट्रेंड बीएमसी चुनावों में भी दिखेगा."
महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने विदर्भ, नागपुर, चंद्रपुर इलाकों में स्थानीय निकाय चुनावों में कोशिश की और अच्छा प्रदर्शन किया. जहां भी संभव है हम राज्य में स्थानीय स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई एक अलग क्षेत्र है."
कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी एसपी की हार से उनकी मराठा पहचान पर आधारित राजनीति को नुकसान पहुंचा है, जिसे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बागी ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है. ऐसे में, ठाकरे भाइयों के बीच बीएमसी सीट-शेयरिंग समझौते का जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है.
इस स्थिति से निपटने के लिए, कांग्रेस ने बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि समुदाय का समर्थन हासिल किया जा सके. उत्तर प्रदेश के एआईसीसी इंचार्ज अविनाश पांडे ने रविवार को शहर में रहने वाले उत्तर भारतीयों की एक सभा को संबोधित किया.
पांडे ने कहा, “मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय भाई-बहनों की असली समस्याओं के बारे में राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर बातचीत और ठोस समाधान पर काम करना ज़रूरी है.
इसी मकसद से, कांग्रेस मुंबई नॉर्थ इंडियन सेल ने पब्लिक डायलॉग पर आधारित एक जन-केंद्रित घोषणापत्र जारी किया है. घोषणा पत्र में फेरीवालों के लिए पॉलिसी, स्व-रोज़गार सुरक्षा और प्रवासियों के लिए भवन जैसे खास मुद्दे लिस्ट किए गए हैं.”
कांग्रेस ने बीएमसी चुनावों के लिए गठबंधन पर फिर से सोचने के संजय राउत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन इस सबसे पुरानी पार्टी ने मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के एक साथ आने के असर का मुकाबला करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर का समर्थन मांगा. अविभाजित शिवसेना के प्रमुख के रूप में उद्धव का पहले बीएमसी में दबदबा था और उन्हें भाजपा के हाथों यह जगह खोने का डर था.
