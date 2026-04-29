ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने एग्जिट पोल को खारिज किया, पार्टी को 4 मई को आने वाले चुनाव नतीजों का इंतजार

एग्जिट पोल जारी होने के बाद कांग्रेस ने केरल में UDF और तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन की अनुमानित जीत का समर्थन किया.

Congress rejects exit polls predictions, wait for assembly election results on May 4
केरल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (File/ ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : April 29, 2026 at 10:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों ने बुधवार को जारी चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के एग्जिट पोल को कम आंकते हुए कहा कि वे 4 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार करेंगे. बुधवार को जारी एग्जिट पोल असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लंबे इंतजार के बाद आए, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को हुए थे. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरण में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए. सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे. चुनाव आयोग ने पहले हुए चुनावों पर फालतू के अंदाजों से बचने के लिए 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग खत्म होने तक सभी एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी थी.

केरल के प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, जिनमें सीमित सैंपल साइज है. असली तस्वीर 4 मई को ही साफ होगी, जब आधिकारिक नतीजे आएंगे. हम तब तक इंतजार करना चाहेंगे."

असम के प्रभारी कांग्रेस सचिव पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत को बताया, "कांग्रेस आमतौर पर अनुमानों पर नहीं चलती है."

हालांकि, कांग्रेस पदाधिकारियों ने उन अनुमानों का समर्थन किया, जिनमें केरल में UDF की जीत और तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत दिखाई गई है, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उन संकेतों को खारिज कर दिया, जिनमें BJP और उसके सहयोगियों की जीत दिखाई गई है.

इस विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस केरल पर था, जहां मौजूदा सीपीआईएम की लीडरशिप वाली LDF को दो कार्यकाल की भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा. इसलिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रचार अभियान में बहुत ज्यादा संसाधन और ऊर्जा लगाई थी.

ये भी पढ़ें- Poll of Polls: केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने के अनुमान, तमिलनाडु में डीएमके की बन सकती है सरकार

संदीप ने कहा, "हमें केरल में UDF की जीत का भरोसा है. अगर अनुमान UDF के पक्ष में हैं, तो वे ठीक लग रहे हैं. लोग LDF सरकार से नाराज थे और उनका मानना ​​था कि UDF ने बदलाव का वादा किया है. BJP केरल में सीटें जीतने का दावा कर रही है लेकिन सफल नहीं होगी. लोगों को असल में विश्वास था कि BJP और LDF मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं."

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में बना रहेगा क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बहुत काम किया है. इसके अलावा, मतदाताओं को AIADMK का BJP से हाथ मिलाना पसंद नहीं आया. अगर पहली बार चुनाव लड़ रही TVK को भी कुछ सीटें मिलती दिख रही हैं, तो शायद यह पार्टी प्रमुख विजय की युवाओं के बीच अपील की वजह से है."

चोडणकर, जो पुडुचेरी कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, ने कहा कि पार्टी उन अनुमानों को लेकर उम्मीद लगाए बैठी है, जिनमें सत्तारूढ़ NDA को बढ़त दिखाई गई है.

कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दावा किया कि असम में NDA की जीत का अनुमान सही नहीं है, क्योंकि उत्तर-पूर्वी राज्य में असल में बीजेपी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है. कांग्रेस ने असम में NDA का मुकाबला करने के लिए कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और उसे उम्मीद थी कि उसे सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से फायदा होगा.

ये भी पढ़ें- Poll of Polls: बंगाल में BJP को मिल सकता है बहुमत, असम में एनडीए आगे, देखें एग्जिट पोल

साठे ने कहा, "देखिए, असम में NDA को बड़ी जीत मिलने का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में मुकाबला बहुत करीबी है और यह नंबरों में दिखना चाहिए. विधानसभा सीटों के परिसीमन और वोटर लिस्ट के विवादित स्पेशल रिवीजन के बाद NDA को बढ़त मिली थी. फिर भी, कांग्रेस और उसके साथियों ने उन्हें कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी."

उन्होंने कहा, "एकतरफा नतीजे तभी आ सकते हैं जब 9 अप्रैल को वोटिंग के बाद EVM में कुछ गड़बड़ हो जाए."

पश्चिम बंगाल में, जहां कांग्रेस का कोई बड़ा दांव नहीं था, लेकिन उसने सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी की अनुमानित जीत भगवा पार्टी के प्रोपेगैंडा का हिस्सा लग रही है, जो प्रचार अभियान के दौरान देखा गया था.

संदीप ने कहा, "मुझे लगता है कि TMC आखिरकार पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेगी. हमने अभियान के दौरान BJP नेताओं के बड़े-बड़े दावे देखे हैं जो जमीनी हकीकत नहीं दिखाते."

साठे ने कहा, "अगर हमें बंगाल के अनुमानों पर यकीन करना है, तो हमें वोटर लिस्ट में हुए विवादित बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा, जिसकी वजह से लाखों नाम हटा दिए गए और केंद्रीय बलों की इतनी बड़ी तैनाती से राज्य युद्ध का मैदान बन गया. BJP जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है."

यह भी पढ़ें- केरल में UDF की वापसी, सत्ता में बनी रहेगी TMC, असम में BJP की राह आसान, पढ़ें राजनीतिक जानकारों की समीक्षा

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA EXIT POLLS
एग्जिट पोल
विधानसभा चुनाव
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.