ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने बिहार में NDA की जीत की भविष्यवाणी वाले एग्जिट पोल को खारिज किया, INDIA ब्लॉक की जीत का दावा किया

ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने एग्जिट पोल को हेरफेर करने वाला बताया, लेकिन एक वर्ग के भीतर दोस्ताना लड़ाई को लेकर चिंता जताई.

CONGRESS REJECTS EXIT POLLS
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By Amit Agnihotri

Published : November 12, 2025 at 10:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत की भविष्यवाणी करने वाले विभिन्न एग्जिट पोल को खारिज कर दिया और दावा किया कि 14 नवंबर को नतीजे आने पर एनडीए को साधारण बहुमत मिलेगा.

बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि एनडीए को कुल 243 सीटों में से 133 से 167 सीटें मिल सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 70-90 सीटें मिलने की संभावना है. बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है.

6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक, दोनों ने ही आक्रामक प्रचार किया. इंडिया ब्लॉक का लक्ष्य स्वाभाविक सत्ता-विरोधी लहर और दोनों चरणों में हुए भारी मतदान के आधार पर पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए को सत्ता से बेदखल करना है.

इंडिया ब्लॉक कथित वोट चोरी और सामाजिक कल्याण की गारंटी के अलावा दोनों चरणों में उच्च मतदान को चुनाव में जीत के संकेतक के रूप में देख रहा था, जबकि एनडीए ने निरंतरता और स्थिरता के नाम पर वोट मांगे. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमें इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है.

हम 14 नवंबर को अंतिम नतीजों का इंतजार करेंगे. यह बदलाव के लिए वोट था. हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा इस चुनाव में एक बड़ा कारक रहा. गरीब और वंचित वर्ग अपने मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए बाहर आए. भारतीय जनता पार्टी को साधारण बहुमत मिलेगा और अगली सरकार बनेगी.'

एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार कांग्रेस जिसने 2020 के बिहार चुनावों में 19 सीटें जीती थी, 2025 में भी अपनी संख्या में सुधार करेगी. कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 में 61 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा क्योंकि वीआईपी और आरएलजेपी जैसी नई पार्टियों को इंडिया ब्लॉक सीट-बंटवारे में शामिल करना पड़ा.

सुशील पासी ने कहा, 'हमें 20-25 सीटें मिलेंगी.' बिहार के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र यादव ने भी अपने सहयोगी की राय से सहमति जताते हुए दावा किया कि बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी. उन्होंने एग्जिट पोल को भी खारिज करते हुए कहा कि ऐसे सर्वेक्षण सही तस्वीर पेश नहीं करते.

देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से कहा, 'मैं कह सकता हूँ कि बिहार में अगली सरकार इडिया ब्लाक की बनेगी. मैं सीटों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा. एग्जिट पोल सभी जोड़-तोड़ वाले हैं और भाजपा अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है. 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी. कांग्रेस पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करेगी.'

एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कल्याण गारंटी के अलावा, वोट चोरी के मुद्दे ने मतदाताओं को विपक्ष की ओर आकर्षित किया था और मतदाता एनडीए शासन से तंग आ चुके थे. यादव ने कहा, 'हमारी सामाजिक कल्याण गारंटी मतदाताओं को पसंद आई, जिन्हें एहसास हो गया था कि एनडीए ने उनके लिए कुछ नहीं किया. वोट चोरी भी मतदाताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय थी.'

कांग्रेस के प्रबंधकों ने विपक्षी गठबंधन की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि सीट बंटवारे में देरी, जिसने विपक्ष के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया और लगभग एक दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी, इंडिया ब्लॉक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

सीटों के बंटवारे में देरी इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस और राजद नेताओं ने अपनी पसंद की सीटें पाने के लिए कड़ी मोलभाव की. सीट बंटवारे से पहले ही, राजद ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना शुरू कर दिया, जिससे कांग्रेस को भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह देरी एक नए वीआईपी को सीटें आवंटित करने को लेकर भी हुई, जिसके प्रमुख मुकेश सहनी ने मांग की कि उन्हें गठबंधन का उपमुख्यमंत्री घोषित किया जाए.

तनाव तब बढ़ गया जब राजद ने कुटुम्बा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई, जहाँ से बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार चुनाव लड़ने वाले थे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद, जिन्होंने सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान बिहार के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु का पूरा समर्थन किया था, राजद ने ऐसा करने से परहेज किया. अंततः, गठबंधन ने 12 सीटों के लिए दोस्ताना मुकाबले के साथ चुनाव लड़ा.

पासी ने कहा, 'दोस्ताना लड़ाइयों से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हर सहयोगी दल ने इसे एक बड़े दांव वाला चुनाव माना और अपना भला चाहा. इस स्थिति ने मतदाताओं को भ्रमित किया होगा. बेहतर होता अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा समय पर हो जाता, लेकिन एनडीए को भी इसी मुद्दे पर संघर्ष करना पड़ा.'

हालाँकि, उनके पार्टी सहयोगी इस राय से सहमत नहीं थे. यादव ने आगे कहा, 'भारतीय ब्लॉक ने समन्वित तरीके से चुनाव लड़ा और उन सीटों पर भी जीत हासिल करेगा जहाँ दोस्ताना मुकाबले हुए थे. मुझे नहीं लगता कि दोस्ताना मुकाबले चुनाव के नतीजों पर असर डालेंगे.'

ये भी पढ़ें-'नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने' राहुल गांधी बोले, Gen-Z को सबूत दिखाएंगे...

TAGGED:

EXIT POLLS PREDICTING NDA VICTORY
BIHAR EXIT POLLS 2025
कांग्रेस बिहार एग्जिट पोल खारिज
इंडिया ब्लॉक एग्जिट पोल
CONGRESS REJECTS EXIT POLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.