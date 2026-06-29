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कर्णप्रयाग निहंग विवाद: सरकार का डिफेंस या पंजाब चुनाव का प्रेशर? विपक्ष के सवाल, बीजेपी का बचाव

विवाद के दौरान एक और पहलू चर्चा में रहा. जिस निहंग प्रतिनिधि के साथ सरकार लगातार संवाद कर रही थी और जिसे आंदोलन का प्रमुख चेहरा माना जा रहा था, उसी के खिलाफ बाद में कुछ अन्य निहंगों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए. विपक्ष इसे भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाने वाला विषय बता रहा है.

आने वाले समय में विभिन्न राज्यों विशेष रूप से पंजाब की राजनीति को ध्यान में रखकर सरकार ने कई मौकों पर सख्त कदम उठाने से परहेज किया. यदि किसी अन्य मामले में कानून का उल्लंघन होता तो सरकार की प्रतिक्रिया अलग हो सकती थी, लेकिन इस मामले में राजनीतिक नुकसान की आशंका के कारण सरकार सतर्क और नरम दोनों नजर आई. - अमेंद्र बिष्ट, कांग्रेस नेता -

वहीं, कांग्रेस नेता अमेंद्र बिष्ट इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने मामले को संभालने में जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाई और इसके पीछे राजनीतिक गणित काम करता दिखाई देता है.

यह केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि खुफिया तंत्र की भी बड़ी विफलता है. यदि संबंधित एजेंसियां समय रहते हालात का आकलन कर लेतीं तो विवाद को इतना बढ़ने से रोका जा सकता था. - गरिमा दसौनी, वरिष्ठ प्रवक्ता, कांग्रेस -

विपक्ष ने सरकार और इंटेलिजेंस पर उठाए सवाल: मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में इस तरह का तनाव और अव्यवस्था पहले कभी देखने को नहीं मिली. पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार पूरे मामले में समय रहते निर्णायक कदम उठाने में असफल रही.

दरअसल, कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद, जेल गए निहंगों की जमानत और लगातार संवाद के बाद कुछ हद तक शांत होता दिखाई दे रहा है. हालांकि, विवाद थमने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बहस जारी है. विपक्ष इसे सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता बता रहा है, जबकि भाजपा का दावा है कि सरकार ने पूरे मामले में संयम, संवेदनशीलता और कानून के दायरे में रहकर काम किया. वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि शुरुआत में ही निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की जाती तो विवाद इतना बड़ा स्वरूप नहीं लेता.

देहरादून: चमोली जिले के कर्णप्रयाग से शुरू हुआ निहंग सिख विवाद फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक की कार्यप्रणाली और भविष्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष और राजनीतिक जानकार सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार किसी एक पक्ष विशेष के प्रतिनिधियों के आधार पर पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही थी तो पहले उसकी पृष्ठभूमि और विश्वसनीयता की भी जांच होनी चाहिए थी.

भाजपा बोली- कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई: हालांकि, भाजपा इन सभी आरोपों को खारिज करती है. भाजपा का कहना है कि सरकार किसी दबाव, संकेत या राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर नहीं बल्कि कानून के अनुसार काम करती है.

चाहे कर्णप्रयाग का विवाद हो, नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण हो या उत्तराखंड सीमा पर हुए घटनाक्रम, सभी मामलों में वैधानिक कार्रवाई की गई है और जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है. यह विषय केवल कानून-व्यवस्था का नहीं बल्कि आस्था और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ था.

- कमलेश रमन, बीजेपी नेता -

कमलेश रमन का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती रही है और सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है. कई बार हालात ऐसे होते हैं, जब सरकार को संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, ताकि प्रदेश का माहौल खराब न हो. संवाद और शांति स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए गए.

जानकारों की नजर में कहां हुई चूक?: वहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा मानते हैं कि सरकार ने शुरुआत में मामले की गंभीरता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा.

शुरुआती दौर में यह दो पक्षों के बीच का विवाद था और उसी समय निष्पक्ष जांच व स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए थी. बाद में सरकार को वही कदम उठाने पड़े, लेकिन तब तक मामला काफी आगे बढ़ चुका था. जब विवाद ने व्यापक स्वरूप लिया और निहंग समुदाय की ओर से दबाव बढ़ा, तब सरकार अपेक्षाकृत रक्षात्मक स्थिति में नजर आई. कुछ ऐसे मौके भी आए जब प्रशासन को अधिक सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पूरे घटनाक्रम के दौरान राजनीतिक समीकरणों ने भी भूमिका निभाई हो सकती है.

- कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार -

चुनावी राजनीति और कानून व्यवस्था पर बहस: विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब में बदलते राजनीतिक हालात और विभिन्न दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भाजपा किसी भी ऐसे मुद्दे पर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, जिसका असर वहां की राजनीति पर पड़ सकता है. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा लगातार जारी है.

उत्तराखंड-पंजाब सीमा पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग तोड़े जाने और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दिए जाने की घटनाएं भी बहस का विषय बनी हुई हैं. जानकारों का मानना है कि ऐसी घटनाएं कानून-व्यवस्था की छवि पर असर डालती हैं और भविष्य के लिए गलत संदेश भी दे सकती हैं.

कुलदीप राणा कहने हैं कि राज्य की प्रतिष्ठा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई से बचना जरूरी है. फिलहाल विवाद की तीव्रता कम होती दिखाई दे रही है और विभिन्न पक्षों के बीच संवाद भी जारी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील धार्मिक और सामाजिक विवादों में सरकार को संतुलन, कानून और राजनीतिक दबावों के बीच किस तरह निर्णय लेने चाहिए. आने वाले दिनों में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा ही तय करेगी कि यह मामला पूरी तरह शांत होता है या फिर राजनीतिक बहस का विषय बना रहता है.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, 16 जून को निहंग सिखों का चमोली जिले से कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था. तभी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई. इस दौरान निहंगों ने तलवार से हमला कर कई लोगों को घायल भी कर दिया था. इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की और निहंगों की पकड़ने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने चार निहंगों को गिरफ्तार भी किया था. इस विवाद में सोशल मीडिया ने आग में घी डालने का काम कर दिया. ये मुद्दा दो पक्षों के झगड़े का न होकर क्षेत्रीय और धार्मिक हो गया.

इस घटना के बाद चार दिन बाद यानी 20 जून को रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारा में भी कुछ निहंग पहुंचे और कर्णप्रयाग में गिरफ्तार निहंगों की छोड़ने की मांग करने लगे. वहां विवाद भी इतना बढ़ गया था कि निहंगों ने करीब चार दिनों तक नगरासू गुरुद्वारा पर कब्जा करके रखा. चौथे दिन पंजाब से निहंगों का एक दल आया था. उसी दल ने मामला शांत कराया था और नगरासू गुरुद्वारा पर कब्जा करने वाले निहंगों को पंजाब लेकर गए थे.

यह मामला शांत ही हुआ था कि 25 जून को एक और आफत आ गई थी. कर्णप्रयाग निहंगों को छोड़ने की मांग को लेकर पंजाब से करीब 400 निहंगों ने उत्तराखंड कूज का ऐलान किया था. सभी निहंग 25 जून की शाम को पांवटा साहिब हिमाचल से लगती उत्तराखंड की सीमा पर पहुंच भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदेश की सीमा में नहीं घुसने दिया. इस दौरान वहां काफी हंगामा भी हुआ था. कुछ निहंग देहरादून पहुंच भी गए थे, जिन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया था.

पांवटा साहिब में ही उत्तराखंड पुलिस-प्रशासन और निहंगों के बीच वार्ता हुई थी, जहां निहंगों ने सरकार को दो दिन को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इन दो दिनों के भीतर ही कर्णप्रयाग मामले में जेल में बंद चारों निहंगों को कोर्ट से जमानत मिल गई और वो कोर्ट के आदेशों का पालन करने के बाद पंजाब वापस लौट गए. जिसके बाद मामला अब शांत होता हुआ दिख रहा है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जारी है.

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