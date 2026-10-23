भारत-चीन सैनिकों में टकराव : ITBP प्रमुख के खुलासे के बाद कांग्रेस ने उठाई 'अरुणाचल रेजिमेंट' की मांग
कांग्रेस नेता बोसीराम सिराम ने स्थानीय निवासियों पर पाबंदियों का दावा करते हुए बुनियादी ढांचे और ड्रोन सप्लाई की मांग की है.
Published : October 23, 2026 at 9:34 PM IST
तेजपुर: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुलासा किया कि अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ है और यह टकराव अभी भी जारी है. इस बयान के बाद, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम ने चीनी घुसपैठ, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों की दिक्कतों पर गहरी चिंता जताई है.
देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना करते हुए, सिराम ने दूरदराज और रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर तैनात सैनिकों को मिलने वाली रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता और बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता पर सवाल उठाए.
सिराम ने कहा, "मैं भारतीय सेना और हमारे जवानों द्वारा दिए गए बलिदानों की सराहना करता हूं. हालांकि, रणनीतिक रूप से मेरा मानना है कि भारत कई मोर्चों पर पीछे छूट रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, रसद और तैयारियों के मामले में."
सीमावर्ती निवासियों को पारंपरिक गतिविधियों में पाबंदियों का सामना
सीमा पर रहने वाले स्थानीय समुदायों की चिंताओं को रेखांकित करते हुए सिराम ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के कारण निवासियों को अपनी पारंपरिक आजीविका की गतिविधियों को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने दावा किया कि जो ग्रामीण पारंपरिक रूप से अपने याक और अन्य पालतू जानवरों को चरागाहों में ले जाते थे, वे अब पाबंदियों का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, निवासियों के लिए दैनिक जीवन और घर बनाने के लिए आवश्यक बांस, औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए पास के जंगलों में जाना भी मुश्किल होता जा रहा है.
सिराम के अनुसार, नाह और मारा समुदायों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के उपायुक्त को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "सीमा पर रहने वाले लोग इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को सबसे पहले देखते हैं. अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट और चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए."
"पिछले कुछ वक्त से अरुणाचल के कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई, जो अभी भी जारी है।" - ये खुलासा ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किया है इस साल जुलाई से ही चीनी सैनिकों के साथ झड़प की खबरें आ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार इन खबरों को दबाने में लगी रही। यहां तक कि चीन को 'लाल आंख' दिखाने की जगह नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हंसी ठिठोली करते नजर आए - BRICS सम्मेलन में। सोचिए - एक तरफ चीन हमारे सैनिकों के साथ झड़प कर रहा था, दूसरी तरफ मोदी चीन के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे। ये हमारे सैनिकों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने सा है। मोदी ने हर बार हमारे सैनिकों को अकेला छोड़ दिया है, देश के साथ गद्दारी की है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कभी चीन को क्लीनचिट देते हैं, तो कभी पट्रोलिंग पॉइंट से कब्जा छोड़कर देश की जमीन। इस कमजोर प्रधानमंत्री ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।— Congress (@INCIndia) October 23, 2026
हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों और बेहतर लॉजिस्टिक्स की मांग
सिराम ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब के इलाकों तक पहुंचने वाली हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के निर्माण की मांग की. उनका तर्क था कि खराब कनेक्टिविटी और कठिन भौगोलिक इलाका सैन्य अभियानों और नागरिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए विश्वसनीय, चौबीसों घंटे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर रसद सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
आपूर्ति प्रणालियों के आधुनिकीकरण की मांग करते हुए, सिराम ने सुझाव दिया कि दुर्गम स्थानों पर भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को अपनी रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लानी चाहिए.
उनके अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण इलाकों में सेना को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क, संचार सुविधाएं और रसद सहायता अत्यंत आवश्यक हैं.
अरुणाचल रेजिमेंट की मांग फिर दोहराई
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय सेना में एक 'अरुणाचल रेजिमेंट' बनाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया. सिराम का तर्क था कि स्थानीय रंगरूटों को क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों, नदियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की बहुमूल्य जानकारी होती है, जो सीमा पर सैन्य अभियानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
उन्होंने स्थानीय जानकारी साझा करने और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में सुरक्षाकर्मियों की मदद करने के लिए वहां के मूल समुदायों की भूमिका को भी रेखांकित किया. सिराम ने राज्य और केंद्र सरकारों से आग्रह किया कि वे सीमावर्ती निवासियों से मिलने वाली रिपोर्टों को गंभीरता से लें, सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा बलों को पर्याप्त रसद और तकनीकी सहायता मिले.
अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ 1,129 किलोमीटर लंबी और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है. कई स्थानों पर आमने-सामने के टकराव को लेकर ITBP के महानिदेशक की टिप्पणियों ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों और वहां रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है.
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