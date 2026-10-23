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भारत-चीन सैनिकों में टकराव : ITBP प्रमुख के खुलासे के बाद कांग्रेस ने उठाई 'अरुणाचल रेजिमेंट' की मांग

सेना के जवान से मुलाकात करते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष. ( ETV Bharat )

तेजपुर: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुलासा किया कि अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ है और यह टकराव अभी भी जारी है. इस बयान के बाद, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम ने चीनी घुसपैठ, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों की दिक्कतों पर गहरी चिंता जताई है.

देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना करते हुए, सिराम ने दूरदराज और रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर तैनात सैनिकों को मिलने वाली रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता और बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता पर सवाल उठाए.

सिराम ने कहा, "मैं भारतीय सेना और हमारे जवानों द्वारा दिए गए बलिदानों की सराहना करता हूं. हालांकि, रणनीतिक रूप से मेरा मानना है कि भारत कई मोर्चों पर पीछे छूट रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, रसद और तैयारियों के मामले में." सीमावर्ती निवासियों को पारंपरिक गतिविधियों में पाबंदियों का सामना सीमा पर रहने वाले स्थानीय समुदायों की चिंताओं को रेखांकित करते हुए सिराम ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के कारण निवासियों को अपनी पारंपरिक आजीविका की गतिविधियों को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि जो ग्रामीण पारंपरिक रूप से अपने याक और अन्य पालतू जानवरों को चरागाहों में ले जाते थे, वे अब पाबंदियों का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, निवासियों के लिए दैनिक जीवन और घर बनाने के लिए आवश्यक बांस, औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए पास के जंगलों में जाना भी मुश्किल होता जा रहा है. सिराम के अनुसार, नाह और मारा समुदायों के सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के उपायुक्त को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "सीमा पर रहने वाले लोग इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को सबसे पहले देखते हैं. अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट और चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए." हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों और बेहतर लॉजिस्टिक्स की मांग