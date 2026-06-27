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राम मंदिर मामले पर पीएम मोदी अब तक खामोश क्यों, कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि, देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर चुप क्यों हैं.

Congress questions PM Modi's silence over embezzlement of funds in Ram Temple
कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 3:26 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला तेज कर दिया है. कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया.

कांग्रेस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर शनिवार को कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं. इसे बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा देश के लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है. यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा,

"श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पसंदीदा लोगों को शामिल किया. जैसे ही श्री राम जन्मभूमि पर काम शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे."

उन्होंने कहा, "पहले जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे. सरकार ने कहा कि वह जांच कराएगी, लेकिन उस जांच के नतीजे आज भी सामने नहीं आए हैं. फिर, मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, और अब चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया है."

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि, चंपत राय ने शुरू में कहा था कि इस मामले में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है. लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलती गईं, ट्रस्ट के ही एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि लूट बताया."

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यह मामला लाखों भारतीयों की आस्था से जुड़ा है. लाखों भारतीयों ने श्रद्धा और भरोसे के साथ राम मंदिर को दान दिया, लेकिन ट्रस्ट ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और जमकर लूटपाट की."

उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय जांच और छानबीन के लिए एजेंसियां ​​नियुक्त की थीं, जिन्होंने कई सुझाव दिए, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने उन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया. सिंह ने कहा, "जब चोरी की घटनाएं सामने आने लगीं और मंदिर के कैश काउंटिंग एजेंट ने जब कई मामलों का सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया, तो उन्हें पद से हटा दिया गया. जब और खुलासे होने लगे, तो सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए और कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई. इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसमें सिर्फ छोटे कर्मचारियों के नाम शामिल थे."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसी खबर भी थी कि चंपत राय और (ट्रस्ट मेंबर) अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रही है कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया."

प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा, "देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों हैं." इससे पहले शुक्रवार को, कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के खुलासे से हिंदू धर्म के खुद को रक्षक बताने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं.

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा, "अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए अयोध्या का उपयोग करने के बाद, भाजपा-आरएसएस ने आम भक्तों के दान से लूट की और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से मजाक उड़ाया. एक तरफ, भाजपा कठोर एफसीआरए नियमों के माध्यम से पंजीकृत ट्रस्टों को नियंत्रित करना चाहती है, जबकि आरएसएस जैसी पूरी तरह से अपंजीकृत संस्थाएं हमारे देश के मंदिरों को लूटने के लिए स्वतंत्र हैं."

वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि संघ परिवार का सच्चा हिंदू होने का स्वांग और भी उजागर होता है क्योंकि वर्तमान में दर्ज एफआईआर में उन ट्रस्टियों का नाम भी नहीं है जिन्हें मंदिर के धन का जिम्मा सौंपा गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय, यूपी पुलिस एसआईटी ने इस मेगा रैकेट के शीर्ष पर बैठे लोगों को फंसाए बिना केवल निचले स्तर के पदाधिकारियों की पहचान की है. वेणुगोपाल ने कहा, "सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच से ही इस मंदिर लूट की बड़ी रकम का पता चल पाएगा."

ये भी पढ़ें: चंपत राय ने छोड़ा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा; विश्व हिन्दू परिषद ने बताया अफवाह

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