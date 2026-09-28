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निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, उत्तराखंड में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता

उत्तराखंड में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता ( ETV BHARAT )

देहरादून/हल्द्वानी: कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार 28 सितंबर को निर्वाचन आयोग को भंग किए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत दोनों चुनाव आयुक्तों को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही पार्टी प्रदेश मुख्यालय के बाहर कांग्रेसजन प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने लगे, तभी मुख्यालय के बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने कांग्रेस नेताओं को रोक लिया.