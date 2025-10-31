ETV Bharat / bharat

'RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए', कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग

खड़गे ने कहा कि उन्होंने (सरदार पटेल) और आयरन लेडी महिला इंदिरा गांधी ने देश की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया. उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे सरदार पटेल के पत्र को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह गांधीजी की मृत्यु के बाद आरएसएस ने खुशी मनाई थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

खड़गे ने कहा,"ये मेरे निजी विचार हैं और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए. अगर प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए. देश में सभी बुराइयां और कानून-व्यवस्था की सभी समस्याएं बीजेपी और आरएसएस की देन हैं."

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आरएसएस जिम्मेदार हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों का सचमुच सम्मान करते हैं तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना चाहिए.

आरएसएस ने मिठाइयां बांटी

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने मिठाइयां बांटी थीं. खड़गे ने कहा, "पटेल ने एक पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने गांधीजी की हत्या पर खुशी मनाई, उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. उन्होंने यह पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था...संघ के लोगों के भाषण जहर से भरे होते हैं. उन्होंने गांधीजी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटीं.उन्होंने यह पत्र गोलवलकर को भी लिखा था."

RSS की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था. उन्होंने संगठन पर युवाओं का ब्रेनवॉश करने और संविधान के विरुद्ध विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.

इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी. लाखों भारतीय 'आयरन लेडी' श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से सदैव प्रेरणा पाते रहेंगे. उन्होंने एक्स पर लिखा,"इंदिरा गांधी लचीलेपन, साहस और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक थीं. भारत की प्रगति और एकता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता हमारे दिलों और दिमागों में बसी है. उन्होंने राष्ट्र की सेवा में उसकी अखंडता और भावना की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. शक्ति स्थल पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि."

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक इस पद पर कार्य किया.

