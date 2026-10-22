ETV Bharat / bharat

'वोट बचाओ, देश बचाओ' : रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की मेगा रैली, कांग्रेस की पूरी तैयारी

कांग्रेस के नेताओं की बैठक (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली : कांग्रेस, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अपनी इकाइयों के साथ समन्वय कर रही है. दिल्ली से सटे इन राज्यों को एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुख्य धुरी होने के नाते, कांग्रेस इस रैली के लिए समर्थन जुटाने में सबसे आगे है. हाल ही में इसी गठबंधन ने दिल्ली की सड़कों पर केंद्र सरकार को चुनौती दी थी और तब से वे अलग-अलग राज्यों में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, गठबंधन के अन्य सदस्य भी इस रैली में अपने समर्थकों को लेकर आ सकते हैं.कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल 23 अक्टूबर को हरियाणा इकाई के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक नवंबर की रैली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अतीत में भी इस तरह के आयोजनों में अहम भूमिका निभाई है और इस बार भी वह अपनी उसी परंपरा को कायम रखेगा.

एआईसीसी के हरियाणा प्रभारी सचिव जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "इस उद्देश्य के लिए 23 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई गई है. इसमें राज्य के सभी वरिष्ठ नेता, और वर्तमान व पूर्व विधायक शामिल होंगे. हमने अपने राज्य में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान शुरू किया है. हम वोट चोरी के इस मुद्दे को ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे. जहां तक ​​लोगों को जुटाने की बात है, हरियाणा इकाई ने हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है और एक नवंबर की रैली के लिए भी ऐसा ही करेगी. हमें उम्मीद है कि उस दिन रामलीला मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा होगा." उत्तर प्रदेश और हरियाणा की इकाइयों से इस रैली में सबसे अधिक योगदान की उम्मीद है, क्योंकि सड़क मार्ग से लोगों को दिल्ली लाना आसान है. अन्य राज्यों की इकाइयों से भी दिल्ली रैली में सहयोग की अपेक्षा है, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शनों में देश भर के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. इन प्रदर्शनों का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था.बुधवार को, एआईसीसी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इकाई ने भी दिल्ली में होने वाले इस आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी योजनाओं की समीक्षा की. राजेंद्र पाल गौतम ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में यूपी टीम ने एक बड़ा जत्था भेजा था. 1 नवंबर की रैली के लिए हम और भी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाएंगे, जो एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन होगी. हम बड़े पैमाने पर जनसंपर्क करेंगे और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ताकि कांग्रेस की विचारधारा, जनहित के मुद्दों और आम लोगों की आवाज को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके."