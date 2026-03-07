ETV Bharat / bharat

कांग्रेस NDA का मुकाबला करने की तैयारी में, 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण

कांग्रेस इस बात से भी नाराज थी कि स्पीकर ने आरोप लगाया था कि कुछ महिला सांसदों ने सदन में प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बनाई थी और उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर आरोप लगाने की इजाजत दी थी. स्पीकर ने सदन में विरोध करने पर 7 कांग्रेस और एक सीपीआई (एम) सांसद को सस्पेंड भी कर दिया था.

कांग्रेस इस बात से नाराज थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वह एपस्टीन फाइलों को फ्लैग करना चाहते थे और 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधना चाहते थे. उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर आधारित एक आर्टिकल का हवाला दिया था.

अमेरिकी ट्रेड डील पर ट्रेजरी और विपक्षी बेंच के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सत्र के पहले हिस्से में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका में सार्वजनिक हुई विवादित एपस्टीन फाइलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ट्रेड डील की अचानक घोषणा की गई थी.

लोकसभा में कांग्रेस व्हिप मणिकम टैगोर ने ईटीवी भारत को बताया, "स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च के लिए लिस्टेड है. यह संसद में लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 8 मार्च को बजट सत्र के दूसरे हिस्से के लिए रणनीति की समीक्षा करेंगी. बैठक में संसद में उठाए जाने वाले अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. टैगोर ने कहा कि, विपक्ष एनडीए के खिलाफ एकजुट है.

अमेरिकी ट्रेड डील के भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर के अलावा, कांग्रेस ने ईरान युद्ध के भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर भी चिंता जताई है. राज्यों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव का विवादित मुद्दा भी बजट सेशन के बाकी हिस्से में उठाया जाएगा, जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां जल्द ही चुनावों की घोषणा होनी है.

कांग्रेस कथित तौर पर एकतरफा अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और उसने अमेरिका में भारत को एक महीने के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने, अमेरिका-इजराइल हमले में ईरानी नेता खामेनेई की हत्या पर केंद्र की चुप्पी और श्रीलंकाई पानी के पास एक अमेरिकी सबमरीन द्वारा ईरान नेवी के जहाज को डुबोने जैसे मुद्दों को उठाया है. यह जहाज विशाखापत्तनम पोर्ट पर भारत द्वारा होस्ट किए गए मल्टी-नेशनल नेवल एक्सरसाइज़ में हिस्सा लेने के बाद घर लौट रहा था.

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, इस रणनीति में 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष को साथ लाना शामिल होगा. इसके अलावा, विदेश नीति के मुद्दों, खासकर हालिया अमेरिका ट्रेड डील और चल रहे ईरान युद्ध के नतीजों को लेकर सरकार से कड़े सवाल पूछे जाएंगे.

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 8 मार्च को आने वाले सत्र के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स के साथ एक रणनीतिक बैठक करेंगी.

संसद का बजट सेशन पार्ट वन 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी को खत्म हुआ. अब दूसरा हिस्सा यानी बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल को खत्म होगा. केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी को पेश किया गया था और दूसरे हिस्से में इसे पास किया जाएगा, जिसके लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है.

नई दिल्ली: कांग्रेस 9 मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व करने की तैयारी कर रही है.

कई पार्टियों के 118 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्पीकर को हटाने की मांग की गई है और सदन के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. तृणमूल कांग्रेस ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन अब वह प्रस्ताव का समर्थन करेगी. टैगोर ने कहा, "स्पीकर पूरे सदन के कस्टोडियन होते हैं, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं. हम सभी पार्टियों के सदस्यों से अपील करते हैं कि वे फेयर डिबेट को सपोर्ट करें और संसद की गरिमा, तटस्थता और विश्वसनीयता के लिए खड़े हों."

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ईटीवी भारत को बताया, "यह मोशन लाना पड़ा क्योंकि सरकार विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती. यह दोनों सदनों में होता है. विपक्ष के पास कोई और रास्ता नहीं था. इस मामले पर विपक्ष एक साथ है." उन्होंने कहा कि, मोशन के अलावा, कांग्रेस ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले से जुड़े मुद्दे भी उठाने की तैयारी कर रही है, जिसने तेल से भरपूर पश्चिमी एशियाई इलाके को अस्थिर कर दिया है और सप्लाई की दिक्कतों की वजह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है.

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस, जिसने ईरान युद्ध पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया था, ने एक बयान में तेहरान के भारत के साथ पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए इसकी बुराई की थी. 6 मार्च को, कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा खामेनेई की हत्या पर दुख जताने के लिए ईरान दूतावास गए थे.

इससे पहले सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए एक लेख लिखा था. खान ने कहा, "ऐसा लगता है कि सरकार ने अमेरिका से ऑर्डर लेने के लिए अपनी मर्जी से हामी भर दी है. उन्होंने पहले ईरान को छोड़ दिया था. अमेरिका ट्रेड डील का असर पूरे भारत में ज्यादा होगा, लेकिन ईरान युद्ध का असर गैस की कीमतों पर भी दिख रहा है.

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ईरान युद्ध की वजह से तेल सप्लाई में रुकावटों का असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार ने 7 मार्च को घरेलू और कमर्शियल LPG गैस की कीमतें बढ़ा दीं, जबकि एक दिन पहले उसने दावा किया था कि उसके पास काफी रिजर्व है. हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, "देश भर में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

उन्होंने कहा कि, तेल कंपनियां पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच बढ़ती एनर्जी लागत को ध्यान में रख रही हैं. यह बढ़ोतरी सरकार के उस दावे के तुरंत बाद हुई है जिसमें सरकार ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटों के बावजूद भारत कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और LPG सप्लाई के मामले में बहुत आरामदायक स्थिति में है, जिसमें अलग-अलग एनर्जी सोर्स और पर्याप्त भंडार का हवाला दिया गया था. हकीकत सरकार की कहानी में विरोधाभासों को उजागर करती है.

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि, मोदी सरकार का पश्चिम एशिया संकट से निपटने का तरीका और उसकी लगातार कूटनीतिक चुप्पी भारत की एनर्जी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर असर डाल रही है. आखिरकार, बढ़ती फ्यूल लागत और महंगाई का बोझ आम नागरिकों पर ही पड़ता है. उन्होंने कहा कि, भारत की विदेश नीति को देश की एनर्जी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आम घरों को बढ़ती लागतों का बोझ न उठाना पड़े.

रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रूड ऑयल और LPG ले जा रहे 37 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिनकी 100 अरब रुपये से ज़्यादा की शिपिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क के दायरे में हैं. भारत का लगभग 40 परसेंट ऑयल और लगभग 50 प्रतिशत LNG इंपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है.

हुसैन ने कहा कि इंडस्ट्री बॉडीज ने चेतावनी दी है कि फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और ऑपरेशनल रिस्क तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि बढ़ते टेंशन के बीच लगभग 400 भारतीय नाविक इन जहाजों पर अभी भी हैं. फिर भी, मोदी सरकार ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों और पश्चिमी एशिया में बड़े संघर्ष पर चुप्पी साधे हुए हैय उन्होंने कहा कि, फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ सिंबॉलिज्म या सेलेक्टिव अलाइनमेंट तक सीमित नहीं किया जा सकता. जब कूटनीति फेल हो जाती है, तो भारत का ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और भारतीय नाविकों की सेफ्टी रिस्क में पड़ जाती है."

