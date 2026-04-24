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SIR के चलते तमिलनाडु और बंगाल में भारी मतदान, कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए बताया पॉजिटिव

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भारी मतदान पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विवादित SIR का असर दोनों राज्यों में दिख रहा है.

Congress positive over high polling in Tamil Nadu and West Bengal terms it good for democracy
23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर लाइन लगे मतदाता (ANI)
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By Amit Agnihotri

Published : April 24, 2026 at 7:35 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस के रणनीतिकार तमिलनाडु में ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर सकारात्मक हैं और उन्होंने दावा किया कि ज्यादा वोटिंग सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान पर कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि यह ट्रेंड या तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हो सकता है या मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण.

दोनों राज्यों में, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा कि मतदाता सूची के विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर दिख रहा है, लेकिन इसके लिए अलग-अलग कारण बताए गए.

तमिलनाडु में गुरुवार को विधानसभा की कुल 234 सीटों पर वोटिंग हुई. नतीजे 4 मई को आएंगे. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 5 बजे तक मतदान लगभग 80 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था और यह आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है. 2021 के चुनावों में, तमिलनाडु में 73.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.

DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा. इस गठबंधन में पहली बार 21 पार्टियां एक साथ आईं. कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सरकार के पक्ष में वोट है.

तमिलनाडु में कांग्रेस (AICC) के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह DMK की सरकार, उसकी कल्याणकारी योजनाओं और गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के लिए किए गए वादों के पक्ष में वोट है. गठबंधन के तहत 21 पार्टियों का एक साथ आना वोटरों के मिजाज को दिखाता है. धर्मनिरपेक्ष गठबंधन अगली सरकार बनाएगा."

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि विवादित SIR की वजह से तमिलनाडु में ज्यादा वोटिंग हुई, जिसका सत्तारूढ़ गठबंधन ने विरोध किया था. SIR के जरिये राज्य में करीब 97 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे.

चोडणकर ने कहा, "SIR का असर तो है. इस अभ्यास से से, मतदाता सूची साफ हो गई. इसलिए, मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा. हालांकि, 2026 के चुनाव की तुलना 2021 के डेटा से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि तब मतदाता सूची अलग थी."

AICC पदाधिकारी ने दावा किया कि सत्ताधारी DMK की अगुआई वाला गठबंधन दूसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन यह अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि AIADMK-BJP गठबंधन जीतेगा या अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी TVK.

हफ्तों तक चली चर्चा के बाद कांग्रेस-DMK के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले, ऐसी खबरें थीं कि कांग्रेस पार्टी TVK के साथ समझौता कर सकती है, जो कथित तौर पर मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रही थी.

चोडणकर ने कहा, "हमारे पास फीडबैक है कि कुछ शहरी इलाकों में TVK ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि चुनावों में TVK या NDA दूसरे स्थान (Runner-up) रहेगा. लेकिन यह पक्का है कि AIADMK को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने BJP से हाथ मिला लिया है, जो राज्य के मतदाताओं को पसंद नहीं है."

पश्चिम बंगाल में, जहां सत्तारूढ़ TMC और विपक्षी पार्टी BJP में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. यहां पहले चरण के चुनाव में विधानसभा की कुल 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग हुई. कांग्रेस ने रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान को अच्छा संकेत बताया. 2021 के चुनावों में, पश्चिम बंगाल में 80 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.

पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ईटीवी भारत से कहा, "इतनी ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है."

कांग्रेस, जिसने पहली बार सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ा है, ने खुद को TMC और BJP दोनों के विकल्प के तौर पर पेश किया और दोनों दलों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC लगातार चौथी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जबकि उसकी विरोधी BJP इस बार बंगाल में बदलाव की उम्मीद कर रही है.

मीर ने कहा, "आमतौर पर, ज्यादा मतदान प्रतिशत को मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट के तौर पर देखा जाता है. लेकिन यह राज्य में एक नया ट्रेंड लगता है. इसलिए, ज्यादा वोटिंग का कारण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं या मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है."

AICC पदाधिकारी ने कहा कि विवादित SIR का असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है. मीर ने कहा, "एसआईआर से लाखों नाम हटा दिए गए. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लगभग 28 लाख अपील दायर की गईं, लेकिन उनमें से कुछ ही को मंजूरी दी गई. बड़ी संख्या में नामों को हटाने से बाकी मतदाताओं के मन में आशंका पैदा हो गई, जिन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अपना वोट नहीं डाला तो वे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित हो सकते हैं. इसलिए, पहले चरण में उच्च मतदाता मतदान हुआ. मुझे उम्मीद है कि यह रुझान दूसरे चरण में भी जारी रहेगा."

कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा वोटिंग के पीछे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भूमिका है. मीर ने कहा, "मैं हमारे नेता राहुल गांधी को 'वोट चोरी' के मुद्दे को उठाने का श्रेय देना चाहूंगा, जिसका मतलब था कि देश भर में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर किया गया."

यह भी पढ़ें- Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग, तमिलनाडु में 85.14 फीसदी मत पड़े

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