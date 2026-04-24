ETV Bharat / bharat

SIR के चलते तमिलनाडु और बंगाल में भारी मतदान, कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए बताया पॉजिटिव

23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर लाइन लगे मतदाता ( ANI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस के रणनीतिकार तमिलनाडु में ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर सकारात्मक हैं और उन्होंने दावा किया कि ज्यादा वोटिंग सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान पर कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि यह ट्रेंड या तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हो सकता है या मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण. दोनों राज्यों में, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा कि मतदाता सूची के विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर दिख रहा है, लेकिन इसके लिए अलग-अलग कारण बताए गए. तमिलनाडु में गुरुवार को विधानसभा की कुल 234 सीटों पर वोटिंग हुई. नतीजे 4 मई को आएंगे. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 5 बजे तक मतदान लगभग 80 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था और यह आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है. 2021 के चुनावों में, तमिलनाडु में 73.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा. इस गठबंधन में पहली बार 21 पार्टियां एक साथ आईं. कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सरकार के पक्ष में वोट है. तमिलनाडु में कांग्रेस (AICC) के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह DMK की सरकार, उसकी कल्याणकारी योजनाओं और गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के लिए किए गए वादों के पक्ष में वोट है. गठबंधन के तहत 21 पार्टियों का एक साथ आना वोटरों के मिजाज को दिखाता है. धर्मनिरपेक्ष गठबंधन अगली सरकार बनाएगा." कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि विवादित SIR की वजह से तमिलनाडु में ज्यादा वोटिंग हुई, जिसका सत्तारूढ़ गठबंधन ने विरोध किया था. SIR के जरिये राज्य में करीब 97 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे. चोडणकर ने कहा, "SIR का असर तो है. इस अभ्यास से से, मतदाता सूची साफ हो गई. इसलिए, मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा. हालांकि, 2026 के चुनाव की तुलना 2021 के डेटा से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि तब मतदाता सूची अलग थी." AICC पदाधिकारी ने दावा किया कि सत्ताधारी DMK की अगुआई वाला गठबंधन दूसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन यह अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि AIADMK-BJP गठबंधन जीतेगा या अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी TVK. हफ्तों तक चली चर्चा के बाद कांग्रेस-DMK के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले, ऐसी खबरें थीं कि कांग्रेस पार्टी TVK के साथ समझौता कर सकती है, जो कथित तौर पर मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रही थी.