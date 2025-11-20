कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन लीडरशिप के मुद्दे को कम करके आंका, टीएमसी और सपा ने संसद सत्र से पहले ताकत दिखाई
बिहार में हार के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने वोट चोरी को जिम्मेदार बताया, वहीं टीएमसी और एसपी राज्यों में खुद को बीजेपी के मुख्य दुश्मन के तौर पर दिखाना चाहते हैं.
नई दिल्ली : कांग्रेस ने बिहार चुनाव में हार के बाद लीडरशिप के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही खींचतान को कम करके बताया और कहा कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी एकता बनाने की कोशिशें जारी हैं.
पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, कांग्रेस के कुछ राज्यों में कमजोर होने के बाद इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप को लेकर ऐसी बहस आम बात थी, लेकिन उन्होंने बताया कि यह सबसे पुरानी पार्टी अभी भी 102 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है.
कांग्रेस ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में 543 में से 99 सीटें जीती थीं. बाद में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने सदन में इस पुरानी पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे सीटों की संख्या 102 हो गई.
हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष की अब तक की सबसे बुरी हार के बाद पिछले कुछ दिनों में गुट के नेतृत्व का मुद्दा सामने आया था. इसमें 243 सीटों वाले सदन में एनडीए के 202 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली थीं.
कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें उसने सिर्फ 6 सीटें जीतीं और बिहार में पूरे विपक्ष को गिराने के लिए उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ पूरे राज्य में एक आक्रामक यात्रा निकाली थी. इसका उद्देश्य सत्ताधारी एनडीए को हटाने के लिए जमीन तैयार करना था, लेकिन यह रणनीति नाकाम रही.
बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस और आरजेडी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भाजपा द्वारा कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ को विपक्ष की हार के दो मुख्य कारण बताए हैं.
फिर भी, इंडिया गठबंधन के सदस्य टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और एसपी, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, ने विपक्ष के अंदर लीडरशिप के मुद्दे को उठाया है और कहा है कि वे बीजेपी का ज्यादा गुस्से से मुकाबला करने के लिए ग्रुप को लीड करने के लिए बेहतर हैं.
सीडब्ल्यूसी सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, “जब भी हम चुनाव हारते हैं, ऐसी आवाजें सामने आती हैं. अगर वे बदलाव चाहते हैं तो उन्हें वह बदलाव लाना चाहिए. लेकिन हम अपने सभी पार्टनर्स से बात कर रहे हैं और एकजुट विपक्ष आने वाले संसद सत्र में अलग-अलग मुद्दों पर एनडीए सरकार का मुकाबला करेगा.”
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि लीडरशिप के मुद्दे पर टीएमसी और एसपी के बीच बेचैनी 2026 में पश्चिम बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से हो सकती है, जब ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां खुद को भाजपा के मुख्य दुश्मन के तौर पर पेश करेंगी, जो यूपी में सत्ता में है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष है.
2024 के नेशनल इलेक्शन के दौरान भी, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग से मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस और एसपी यूपी में एक समझौते पर सहमत हो गए थे.
टीएमसी 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में अकेले लड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन कांग्रेस और एसपी दोनों ही सीट-शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जिसमें रीजनल पार्टी को यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से ज्यादा सीटें मिलें.
हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान भी ऐसी ही ताकत दिखाई गई थी, जिसमें इलाके की बड़ी पार्टी आरजेडी ने सीट-शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ कड़ा मोलभाव किया था. बिहार चुनाव में हार के बाद जहां टीएमसी और सपा अपनी ताकत दिखा रही हैं, वहीं महाराष्ट्र की सहयोगी एसएसयूबीटी भी तब से सख्त बोल रही है, जब से कांग्रेस ने आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद राकेश राठौर ने ईटीवी भारत को बताया, “इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और टीएमसी और एसपी इसका हिस्सा हैं. कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और 2024 से विपक्ष को असरदार तरीके से लीड कर रही है. लेकिन हमें लोगों के मुद्दों को उठाकर राज्यों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. हमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जमीन पर उतरना होगा, भले ही हमारा हाई कमांड समय-समय पर उन मुद्दों को उठाता रहता है.
उन्होंने कहा,"मैं अपने क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूं, लेकिन हमें हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज बनने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान की जरूरत है, जिनके अधिकारों का नियमित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है."
