ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन लीडरशिप के मुद्दे को कम करके आंका, टीएमसी और सपा ने संसद सत्र से पहले ताकत दिखाई

नई दिल्ली : कांग्रेस ने बिहार चुनाव में हार के बाद लीडरशिप के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही खींचतान को कम करके बताया और कहा कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी एकता बनाने की कोशिशें जारी हैं.

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, कांग्रेस के कुछ राज्यों में कमजोर होने के बाद इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप को लेकर ऐसी बहस आम बात थी, लेकिन उन्होंने बताया कि यह सबसे पुरानी पार्टी अभी भी 102 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है.

कांग्रेस ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में 543 में से 99 सीटें जीती थीं. बाद में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने सदन में इस पुरानी पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे सीटों की संख्या 102 हो गई.

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष की अब तक की सबसे बुरी हार के बाद पिछले कुछ दिनों में गुट के नेतृत्व का मुद्दा सामने आया था. इसमें 243 सीटों वाले सदन में एनडीए के 202 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली थीं.

कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें उसने सिर्फ 6 सीटें जीतीं और बिहार में पूरे विपक्ष को गिराने के लिए उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ पूरे राज्य में एक आक्रामक यात्रा निकाली थी. इसका उद्देश्य सत्ताधारी एनडीए को हटाने के लिए जमीन तैयार करना था, लेकिन यह रणनीति नाकाम रही.

बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस और आरजेडी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भाजपा द्वारा कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ को विपक्ष की हार के दो मुख्य कारण बताए हैं.

फिर भी, इंडिया गठबंधन के सदस्य टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और एसपी, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, ने विपक्ष के अंदर लीडरशिप के मुद्दे को उठाया है और कहा है कि वे बीजेपी का ज्यादा गुस्से से मुकाबला करने के लिए ग्रुप को लीड करने के लिए बेहतर हैं.

सीडब्ल्यूसी सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, “जब भी हम चुनाव हारते हैं, ऐसी आवाजें सामने आती हैं. अगर वे बदलाव चाहते हैं तो उन्हें वह बदलाव लाना चाहिए. लेकिन हम अपने सभी पार्टनर्स से बात कर रहे हैं और एकजुट विपक्ष आने वाले संसद सत्र में अलग-अलग मुद्दों पर एनडीए सरकार का मुकाबला करेगा.”