कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे को 'चुनाव के समय की आवाज' बताकर कम करके आंका

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेताओं की एक बैठक में शामिल हुए ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक लीडरशिप के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि ऐसी चिंताएं चुनावी मौसम में दिए गए बयान हैं. पार्टी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पिछले सत्र से संसद में ब्लॉक को लीड कर रहे थे और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला कर रहे थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 543 में से 99 सीटें जीतने और 2023 में बने I.N.D.I.A. ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता बने. तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले यह मुद्दा फिर से उठ गया है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक को कौन लीड करेगा. इसके अलावा, संसद के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, जिसमें I.N.D.I.A. ब्लॉक अलग-अलग मुद्दों पर सत्ताधारी एनडीए का जोरदार मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है. राज्य चुनावों के बारे में तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि ने अपनी पार्टी डीएमके की भूमिका पर सवाल उठाए, जो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस समेत अपने सहयोगियों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत कर रही है. यह सबसे पुरानी पार्टी 2021 के चुनावों में लड़ी गई 234 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटें मांग रही है और डीएमके से पावर-शेयरिंग भी चाहती है, जो इस मुद्दे से राजी नहीं है. एमडीएमके ने भी कहा कि हालांकि वह इस पुरानी पार्टी के साथ दोस्त हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि सीपीआई-एम की लीडरशिप वाली एलडीए केरल में सत्ता में बनी रहेगी, जहां कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ जीतने की पूरी कोशिश कर रही है. कुछ दिन पहले कांग्रेस के बागी मणिशंकर अय्यर ने यह आइडिया दिया था कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे इंडिया ब्लॉक के किसी एक हिस्से को बेहतर तालमेल पक्का करने के लिए अपोजिशन ग्रुप को लीड करना चाहिए. कांग्रेस ने अय्यर की बातों पर कमेंट करने से मना कर दिया और कहा कि वह पार्टी के मेंबर नहीं हैं. इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक में तालमेल की कमी की बात कही थी, जबकि एक सपा विधायक ने सुझाव दिया था कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए. लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, 'ये चुनाव के समय की आवाजें हैं कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं. इसलिए इस बात पर सुझाव आ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को कौन लीड करे. राहुल गांधी पिछले दो सालों से ब्लॉक को सफलतापूर्वक लीड कर रहे हैं. वह रेगुलर तौर पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सहयोगियों के साथ एनडीए का सामना करते हैं, जैसा कि पिछले सत्र में साफ हुआ.'