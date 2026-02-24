कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे को 'चुनाव के समय की आवाज' बताकर कम करके आंका
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में विधानसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक लीडरशिप का मुद्दा सामने आया है.
Published : February 24, 2026 at 9:00 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक लीडरशिप के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि ऐसी चिंताएं चुनावी मौसम में दिए गए बयान हैं. पार्टी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पिछले सत्र से संसद में ब्लॉक को लीड कर रहे थे और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला कर रहे थे.
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 543 में से 99 सीटें जीतने और 2023 में बने I.N.D.I.A. ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता बने. तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले यह मुद्दा फिर से उठ गया है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक को कौन लीड करेगा. इसके अलावा, संसद के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, जिसमें I.N.D.I.A. ब्लॉक अलग-अलग मुद्दों पर सत्ताधारी एनडीए का जोरदार मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है.
राज्य चुनावों के बारे में तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि ने अपनी पार्टी डीएमके की भूमिका पर सवाल उठाए, जो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस समेत अपने सहयोगियों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत कर रही है. यह सबसे पुरानी पार्टी 2021 के चुनावों में लड़ी गई 234 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटें मांग रही है और डीएमके से पावर-शेयरिंग भी चाहती है, जो इस मुद्दे से राजी नहीं है.
एमडीएमके ने भी कहा कि हालांकि वह इस पुरानी पार्टी के साथ दोस्त हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि सीपीआई-एम की लीडरशिप वाली एलडीए केरल में सत्ता में बनी रहेगी, जहां कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ जीतने की पूरी कोशिश कर रही है.
कुछ दिन पहले कांग्रेस के बागी मणिशंकर अय्यर ने यह आइडिया दिया था कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे इंडिया ब्लॉक के किसी एक हिस्से को बेहतर तालमेल पक्का करने के लिए अपोजिशन ग्रुप को लीड करना चाहिए. कांग्रेस ने अय्यर की बातों पर कमेंट करने से मना कर दिया और कहा कि वह पार्टी के मेंबर नहीं हैं.
इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक में तालमेल की कमी की बात कही थी, जबकि एक सपा विधायक ने सुझाव दिया था कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए.
लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, 'ये चुनाव के समय की आवाजें हैं कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं. इसलिए इस बात पर सुझाव आ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को कौन लीड करे. राहुल गांधी पिछले दो सालों से ब्लॉक को सफलतापूर्वक लीड कर रहे हैं. वह रेगुलर तौर पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सहयोगियों के साथ एनडीए का सामना करते हैं, जैसा कि पिछले सत्र में साफ हुआ.'
उन्होंने कहा, 'संसद के अंदर राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन असरदार बना हुआ है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में फ्लोर मैनेजमेंट रोजाना साफ और एकता के साथ किया जाता है, जिससे जरूरी राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाबदेही पक्की होती है. I.N.D.I.A. ब्लॉक अपने साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए एकजुट और कमिटेड है.'
कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मुख्य रूप से 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए बनाया गया था, जिसमें उसने 232 सीटें जीतकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीटों से 40 कम थी.
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जगदीश ठाकोर ने ईटीवी भारत को बताया, 'अगर हम और 20-30 सीटें जीत जाते, तो हम सरकार बनाने के बहुत करीब होते.'लोकसभा चुनावों के बाद हुए राज्य चुनावों में इंडिया ब्लॉक को मिला-जुला नतीजा मिला, जिसमें जम्मू-कश्मीर और झारखंड में जीत शामिल है. तेलंगाना और उससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मुख्य रूप से कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में ब्लॉक के लिए चुनाव के नतीजे नेगेटिव रहे.
जहां बिहार में ब्लॉक के अंदर कांग्रेस और आरेडी के बीच तालमेल की कमी को हार के पीछे कथित वोट चोरी के अलावा एक कारण माना गया, वहीं गठबंधन ने महाराष्ट्र के नतीजों के लिए कथित वोटर लिस्ट में हेरफेर को जिम्मेदार ठहराया.
उन्होंने कहा, '2024 के राष्ट्रीय चुनावों में सभी घटक पार्टियों ने ब्लॉक की सामूहिक सफलता में योगदान दिया. राज्य चुनावों में, गठबंधन में स्वाभाविक रूप से बातचीत, चर्चा और सीट-शेयरिंग की व्यवस्था शामिल होती है. इस तरह की सलाह-मशविरा डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी को दिखाता है, न कि मतभेद को. राज्यों में तालमेल पर स्थानीय राजनीतिक हकीकतों का असर पड़ता है.'
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक की एकता ने एनडीए को परेशान कर दिया, जिसने राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया. ट्रेजरी और विपक्ष के बीच टकराव के कारण कांग्रेस के सात और सीपीआई-एम के एक सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया. यह मोशन बजट सेशन के दूसरे हाफ में लाया जाएगा.
एआईसीसी के पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, 'विपक्ष निश्चित रूप से लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएगा. एक मंत्री ने विपक्ष के नेता को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया. उनके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान दी है. ऐसी बातों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है.'