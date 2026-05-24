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कांग्रेस बोली, 'डीएमके हताशा में, तय करना होगा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं'

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह तमिलनाडु में हो रहे हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है और उचित समय पर प्रतिक्रिया देगी.

तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडंकर ने ईटीवी भारत को बताया, “तमिलनाडु एक राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य है. हम राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. हम उचित समय पर प्रतिक्रिया देंगे.”

वह डीएमके द्वारा विजय सरकार और कांग्रेस पर किए गए हालिया हमलों का जवाब दे रहे थे. कांग्रेस हाल ही में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुई है, लेकिन उसने 2026 के विधानसभा चुनावों में डीएमके के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि पार्टी के एक वर्ग का मानना ​​था कि टीवीके के साथ गठबंधन होना चाहिए.

विजय की टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तब घोषित किया गया, जब नवोदित पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज द्रविड़ पार्टियों को चौंकाते हुए 234 विधानसभा सीटों में से 107 सीटें जीतीं. पांच कांग्रेस विधायकों में से दो, राजेश कुमार और पी विश्वनाथन सहित, अब मंत्री हैं.

कांग्रेस ने हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पहले यह कहकर दूरदर्शिता दिखाई थी कि वे छह महीने तक विजय सरकार पर निशाना नहीं साधेंगे, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही दिनों बाद उनका आक्रामक रुख सामने आ गया.

कुछ दिन पहले, स्टालिन ने टीवीके पर निशाना साधते हुए कहा था कि नई पार्टी ने जनादेश मुख्य रूप से अपने सोशल मीडिया अभियान के कारण जीता है और उसने जमीनी स्तर पर नाममात्र का ही काम किया है.

शनिवार को, स्टालिन के बेटे उदयनिधि, जो अब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीएमके युवा विंग के प्रमुख हैं, ने कांग्रेस पर अपने पूर्व सहयोगी को धोखा देने का आरोप लगाया. चोडंकर ने कहा, “हमने धर्मनिरपेक्ष सरकार के पक्ष में आए जनादेश का सम्मान करने के लिए टीवीके का समर्थन किया. विजय सरकार में शामिल होना हमारे लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि हम 59 वर्षों के बाद सत्ता में वापस आए हैं. सरकार ने विश्वास मत जीता है और काम कर रही है.”

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने डीएमके के हमलों को कम आंकते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी अभी भी इंडिया ब्लॉक की सदस्य है, जो केंद्र स्तर पर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्टालिन और उदयनिधि दोनों की टिप्पणियां सत्ता खोने के बाद उनकी हताशा को दर्शाती हैं.