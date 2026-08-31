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खड़गे 'शुद्धिकरण' विवाद और राहुल गांधी पर FIR पर भड़की कांग्रेस; देशव्यापी आंदोलन की तैयारी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read