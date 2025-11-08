ETV Bharat / bharat

वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में होगी विशाल रैली! कांग्रेस कर रही बड़ी तैयारी

बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया और 1.12 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर एकत्र किए. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ मिलीभगत करके भाजपा वोट चोरी कर रही है. शनिवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये हस्ताक्षर 10 नवंबर को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे. इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगी.

बीते अगस्त में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था. इसके बाद कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. अब कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ विशाल रैली कर सकती है.

सीएम सिद्धारमैया ने लोगों से वोट चोरी के खिलाफ लड़ने और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया, "चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और लोग इससे ऐसी ही उम्मीद करते हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भाजपा का गुलाम बन गया है और उसे वोट चोरी करने में मदद कर रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दस्तावेजों के जरिये साबित कर दिया है कि भाजपा वोट चुराकर केंद्र और कुछ राज्यों में सत्ता में आई है. उन्होंने कहा, "लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है. न तो उसने हमारे उठाए सवालों का जवाब दिया है और न ही हमारे दस्तावेजो को फर्जी बताकर खारिज किया है."