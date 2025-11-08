ETV Bharat / bharat

वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में होगी विशाल रैली! कांग्रेस कर रही बड़ी तैयारी

कर्नाटक कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें 1.12 करोड़ लोगों ने भाग लिया. अब दिल्ली में विशाल रैली की तैयारी है.

Congress Planning massive rally at Delhi's Ramlila Maidan on 25 November against alleged Vote Theft
बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया और 1.12 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर एकत्र किए. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ मिलीभगत करके भाजपा वोट चोरी कर रही है. शनिवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये हस्ताक्षर 10 नवंबर को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे. इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगी.

बीते अगस्त में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था. इसके बाद कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. अब कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ विशाल रैली कर सकती है.

सीएम सिद्धारमैया ने लोगों से वोट चोरी के खिलाफ लड़ने और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया, "चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और लोग इससे ऐसी ही उम्मीद करते हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भाजपा का गुलाम बन गया है और उसे वोट चोरी करने में मदद कर रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दस्तावेजों के जरिये साबित कर दिया है कि भाजपा वोट चुराकर केंद्र और कुछ राज्यों में सत्ता में आई है. उन्होंने कहा, "लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है. न तो उसने हमारे उठाए सवालों का जवाब दिया है और न ही हमारे दस्तावेजो को फर्जी बताकर खारिज किया है."

डीके शिवकुमार का बयान
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस 25 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली आयोजित करने पर विचार कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया, "हमने दस्तावेजों के साथ साबित कर दिया है कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट पर मतदाता सूची में हेराफेरी की गई थी. हमने आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश का भी पर्दाफाश किया है. इसके बावजूद, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है."

उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान और दिल्ली रैली, वोट चोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के कांग्रेस के प्रयासों का हिस्सा हैं. पार्टी आगामी बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में वोट चोरी रोकने के लिए बेंगलुरु के सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) भी नियुक्त कर रही है.

यह भी पढ़ें- मणिपुर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, कुकी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में सरकार ने स्पष्ट किया रुख

TAGGED:

MASSIVE RALLY IN RAMLILA MAIDAN
25 NOVEMBER RALLY
VOTE THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.