कांग्रेस का मिशन UP: लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले 30 से ज्यादा रैलियों की तैयारी, कार्यकर्ताओं को देगी जीत का मंत्र
स्थानीय निकाय चुनावों को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले 'सेमीफाइनल' के तौर पर देखा जा रहा है.
Published : January 13, 2026 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में अप्रैल-जुलाई के बीच होने वाले संभावित स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) से पहले कांग्रेस अपनी उपस्थिति मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए पार्टी अगले तीन महीनों में पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं की व्यापक लामबंदी और मतदाता संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है. इन स्थानीय निकाय चुनावों को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक 'सेमीफाइनल' के तौर पर देखा जा रहा है.
कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है. लेकिन, 2017 से सत्ता में काबिज भाजपा को बेदखल करने के लिए वह 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ सकती है.
पिछले तीन दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति के हाशिए पर रही कांग्रेस के लिए ये स्थानीय निकाय चुनाव उसके पुनर्गठित संगठन की पहली बड़ी अग्निपरीक्षा होंगे. वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक हैं. जबकि, राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से उसके पास महज 6 सांसद हैं.
हालांकि, हाईकमान ने स्टेट यूनिट से यह भी कहा है कि वह लोकल बॉडी चुनावों की अपनी तैयारियों को केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA का नाम बदलने के विरोध के साथ-साथ वोटर लिस्ट में बदलाव के विरोध के साथ मिलाए. पार्टी इन मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और आगामी 2026 के पंचायत व निकाय चुनावों में एक मजबूत स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस अगले दो महीनों में प्रमुख जिलों में 30 से अधिक रैलियां आयोजित करेगी, ताकि एनडीए (NDA) सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं को उठाया जा सके.
उत्तर प्रदेश के एआईसीसी (AICC) प्रभारी अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "हम अगले तीन महीनों में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाएंगे. इस अभियान की शुरुआत 24 जनवरी को सीतापुर में एक बड़ी रैली से होगी और इसका समापन मई में लखनऊ में होगा, जहां हमारे शीर्ष नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है."
उन्होंने कहा- "राज्य में संगठन का कायाकल्प किया गया है और हमने एक पांच-स्तरीय ढांचा स्थापित किया है. कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की लामबंदी निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़ावा देगी, जो आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अप्रत्याशित परिणाम दिखाएगी. वैसे भी, हम 2027 में भाजपा को हराने के लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं."
जिससे लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं.
एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार, मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) का मसौदा, जिसने राज्य भर में कुल 15 करोड़ वोटरों में से लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए. यह इस बात का एक और उदाहरण था कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए लोकतांत्रिक प्रथाओं को कैसे नुकसान पहुंचा रही है. इसी के तहत, कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में एसआईआर की निगरानी के लिए लगभग 1.5 लाख बूथ प्रमुखों, 1600 समन्वयकों और 221 वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है.
पांडे ने कहा- "पूरा 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' बिना उचित दिशा-निर्देशों के जल्दबाजी में पूरा किया जा रहा है. हमने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए और उन लोगों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने के लिए टीमें बनाई हैं, जिनके नाम मसौदा सूची (draft list) से बाहर कर दिए गए हैं. हमारे कार्यकर्ता फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं होने देंगे."
बाराबंकी से कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि पार्टी अगले दो महीनों के व्यापक जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार द्वारा काम के अधिकार कानून 'मनरेगा' (MGNREGA) के महत्व को कम करने के मुद्दे को भी शामिल करेगी.
तनुज पुनिया ने ईटीवी भारत को बताया, "ग्रामीण गरीबों को 'काम का अधिकार' यूपीए सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन वह अधिकार अब खत्म हो चुका है. हम मतदाताओं को नए कानून के नुकसानों के बारे में शिक्षित करेंगे. हम उन्हें यह भी बताएंगे कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारें उन विभिन्न योजनाओं को बदल रही हैं, जो लाभार्थियों के हितों के खिलाफ जाती हैं."
उन्होंने आगे कहा, "उन प्रमुख जिलों में 30 से अधिक 'संविधान संवाद महापंचायतें' या रैलियां आयोजित की जाएंगी, जहां कांग्रेस की जमीनी पकड़ अच्छी है. यह अभियान स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने में मदद करेगा." उन्होंने कहा, "शायद यह पहली बार है जब कांग्रेस बूथ स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को तैनात करने में सफल रही है." सीतापुर के बाद, ये रैलियां वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर और अन्य प्रमुख केंद्रों में आयोजित की जाएंगी.
अप्रैल-जुलाई में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के अलावा, कांग्रेस राज्य में होने वाले 11 एमएलसी (स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) चुनावों के मैदान में भी उतर गई है. पार्टी ने नवंबर में होने वाले एमएलसी चुनावों के लिए वरिष्ठ नेताओं को समन्वयक नामित किया है. पार्टी ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 80,000 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32,000 मतदाताओं का पंजीकरण पहले ही कर लिया है.
