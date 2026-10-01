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विधानसभा चुनाव 2026: 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों पर खर्च किए 95.52 करोड़ रुपये

कांग्रेस रैली की तस्वीर (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस द्वारा केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को किए गए भुगतान में इन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2021 के चुनावों की तुलना में 69 करोड़ रुपये से अधिक की भारी वृद्धि देखी गई. यह जानकारी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनाव खर्च (व्यय) के विश्लेषण से मिली है.

केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत चुनाव खर्च के मुताबिक पार्टी ने इन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 95.52 करोड़ रुपये (95,52,00,000 रुपये) का भुगतान किया. इन चार राज्यों में, पार्टी ने कुल 92.32 करोड़ रुपये (92,32,00,000 रुपये) का भुगतान किया. जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, 2026 के विधानसभा चुनावों में भुगतान 3.20 करोड़ रुपये (3,20,000,00 रुपये) था. कांग्रेस ने अपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चेक. आरटीजी और अन्य भुगतान तरीकों से भुगतान किया. उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव व्यय विवरण चुनाव समाप्त होने के 75 से 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है. अपने बयानों में राजनीतिक दल को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नामांकित व्यक्तियों को दिए गए एकमुश्त राशि सहित दान का खुलासा करना होता है. यदि पोल पैनल किसी भी विसंगति का पता लगाता है तो वह कार्रवाई कर सकता है. यदि चुनाव आयोग रिपोर्ट की गई राशि में किसी भी विसंगति का पता लगाता है तो वह कार्रवाई शुरू कर सकता है. 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपने उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 26.45 करोड़ रुपये (26,45,50,000 रुपये) का भुगतान किया. कांग्रेस द्वारा उस समय पोल पैनल को सौंपी गई व्यय रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक कुल राशि केरल में अपने उम्मीदवारों को 10.75 करोड़ रुपये (10,75,50,000 रुपये) और उसके बाद असम में 9.15 करोड़ रुपये (9,15,00,000 रुपये) का भुगतान किया गया. तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भुगतान पश्चिम बंगाल में 4.60 करोड़ रुपये (46,00,0000 रुपये) का हुआ, उसके बाद तमिलनाडु में 1.25 करोड़ रुपये (1,25,00,000 रुपये) और पुदुचेरी में 70 लाख रुपये (70,00,000 रुपये) का भुगतान किया गया.