'कट्टा लाइए और लगाइए इनकी कनपट्टी पर..' पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की नीतीश को 'सलाह'

पहले चरण में महागठबंधन का प्रदर्शन जबरदस्त : पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने पहले चरण की 121 सीट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. कांग्रेस के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार गठबंधन लगभग 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. खेड़ा ने बताया कि पार्टी ने बूथ स्तर पर विस्तृत आंकड़े जुटाए हैं और राजद के साथ समन्वय बैठाकर रिपोर्ट तैयार की है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा वास्तविक स्थिति से भी कम बताया जा रहा है, ताकि आकलन में संयम बना रहे.

'एनडीए खेमे में बौखलाहट' : पवन खेड़ा ने दावा किया कि एनडीए खेमे में अंदरूनी मतभेद चरम पर हैं. भाजपा, जदयू और लोजपा के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है. उन्होंने कहा कि रैलियों की संख्या घट गई है और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है. इसलिए एनडीए खेमे में बौखलाहट है. यह स्पष्ट संकेत है कि विरोधी दलों के बीच समन्वय का अभाव है.

''नीतीश जी को कहना चाहूंगा कि ले जाइए कहीं से एक कट्टा और प्रधानमंत्री 'कट्टा' और 'कनपटी' की बात करते हैं, तो नीतीश बाबू को अब जाकर उनके सामने कट्टा रख देना चाहिए और उन्हें खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवा लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उन्हें कभी सीएम नहीं बनाएगी.'' - पवन खेड़ा, राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के 'कट्टा' और 'कनपटी' वाले बयान की आलोचना की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'सलाह' दे डाली. पवन खेड़ा ने कहा कि नीतीश बाबू को अब जाकर पीएम के सामने कट्टा रख देना चाहिए और कह देना चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करें. उन्होंने एनडीए में तालमेल की कमी बताया साथ ही पहले चरण की 121 सीटों को लेकर बड़ा दावा किया.

स्ट्राइक रेट तोड़ने का दावा : पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन का इस बार का प्रदर्शन ऐतिहासिक होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार स्ट्राइक रेट अधिक रहेगा. जनता ने बदलाव के पक्ष में स्पष्ट मतदान किया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि बूथ स्तर के आंकड़ों और रिपोर्टों पर आधारित तथ्य है. पहले चरण के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है. युवा मतदाताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि लाखों नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जिससे गुस्सा साफ झलक रहा है. बिहार का युवा इस बार वोट के जरिए अपनी आवाज़ दर्ज करा रहा है.

हर वर्ग में दिखी एंटी इनकंबेंसी : पवन खेड़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता में गहरा असंतोष है. उन्होंने दावा किया कि किसानों से लेकर मध्यमवर्ग और महिलाओं तक में बदलाव की इच्छा साफ दिखाई दे रही है. एंटी इनकंबेंसी की लहर इतनी तीव्र है कि कई पारंपरिक सीटों पर भी सत्ताधारी दल पिछड़ रहे हैं. पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हर बार प्रधानमंत्री बिहार में भाषण देने आते हैं तो एनडीए की सीटें और वोट प्रतिशत घटता जाता है. खेड़ा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री अब विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन गए हैं.'

गृह मंत्री पर गंभीर आरोप : पवन खेड़ा ने गृह मंत्री पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री किसी होटल में पहुंचते हैं तो वहां लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे को कागज से ढंक दिया जाता है. खेड़ा ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है. क्या गृह मंत्री किसी से छिपकर मुलाकात कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है. इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं. उन्होंने गृह मंत्री से मांग की कि वह जनता को स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर होटल में सीसीटीवी को ढ़कने की जरूरत क्यों पड़ी. खेड़ा ने कहा कि सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का इस तरह का आचरण लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.

''पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस और महागठबंधन का उत्साह बढ़ा हुआ है. जनता बदलाव चाहती है और पहले चरण का रुझान उसी दिशा में इशारा कर रहा है. आने वाले चरणों में यह बढ़त और मजबूत होगी तथा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है. 72 सीट पर बढ़त का आंकड़ा गठबंधन के सभी दल के कार्यकर्ताओं से बूथ की स्थिति का आंकलन करके तैयार किया गया है.''- पवन खेड़ा, राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता

