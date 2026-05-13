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कांग्रेस गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी

कांग्रेस के सीनियर नेता वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और के सी वेणुगोपाल. ( ETV Bharat )

खास बात यह है कि नए चुने गए कांग्रेस विधायक ने केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला लेने का काम पार्टी हाईकमान को सौंपा है.

यह नया डेवलपमेंट तब हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नई दिल्ली में उनके घर पर नाम फाइनल करने के लिए बातचीत की.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि केरल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा गुरुवार को की जाएगी.

इसके बाद गांधी ने केरल कांग्रेस यूनिट के सीनियर नेताओं के साथ कई मीटिंग की. मीटिंग के दौरान, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दक्षिणी राज्य के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी दी.

मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "केरल में सीएलपी के सदस्यों के कहने पर, कांग्रेस हाईकमान ने सारी बातचीत पूरी कर ली है. कल (गुरुवार) केरल के अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला सुनाया जाएगा."

कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने हाल ही में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है. इस पुरानी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 10 साल के गैप के बाद पिनाराई विजयन की नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को हटाकर राज्य में सत्ता में वापसी की है. केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 63 सीटें जीतीं.

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