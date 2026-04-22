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कांग्रेस की सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है: बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए बीजेपी की कोशिशें जारी रहेंगी.

Congress party stance has historically been anti-women BJP MP Tejasvi Surya in Pune
पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 6:55 PM IST

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पुणे (महाराष्ट्र) : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर संसद में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को रोकने का आरोप लगाया है. बुधवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से "महिला विरोधी" रही है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कोशिशों के बावजूद पिछले हफ्ते संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) में संशोधन को खारिज कर दिया गया, और इसके लिए उन्होंने विपक्षी INDIA गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लगातार महिला आरक्षण का विरोध किया है. उन्होंने कहा, "अपने पूरे इतिहास में, कांग्रेस ने लगातार महिलाओं का विरोध किया है, और उसका रुख हमेशा महिला विरोधी रहा है."

सूर्या ने आगे कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को हर घर तक ले जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर की महिलाओं को विपक्ष के रुख के बारे में पता चले. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए बीजेपी की कोशिशें जारी रहेंगी. भाजपा सांसद ने कहा कि जब बिल दोबारा पेश किया जाएगा, तो इसका विरोध नहीं होगा.

तेजस्वी सूर्या ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का विरोध किया है, जिसमें हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था.

एनसीपी (शरद पवार गुट) के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए सूर्या ने कहा कि पार्टी को यह बताना चाहिए कि उसने महिलाओं के हितों का विरोध क्यों किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिल का विरोध करके INDIA गठबंधन ने "देश के मतदाताओं का अपमान किया है."

परिसीमन के मुद्दे पर सूर्या ने कहा कि कांग्रेस उन राज्यों में इसका समर्थन करती है जहां वह सत्ता में है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां इसका विरोध करती है.

कांग्रेस की महिला सांसदों की तरफ से इस मुद्दे पर बहस की चुनौती का जवाब देते हुए सूर्या ने कहा, "मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं. जनता आज हमारे साथ खड़ी है, और मैं इस विषय पर खुली बहस में शामिल होने के लिए तैयार हूं."

यह भी पढ़ें- महिलाओं से नफरत करती है BJP और RSS, कांग्रेस की अलका लांबा बोलीं, महिला आरक्षण पर झूठ फैला रही मोदी सरकार

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