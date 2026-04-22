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कांग्रेस की सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है: बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप

पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य नेता ( Etv Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर संसद में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को रोकने का आरोप लगाया है. बुधवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से "महिला विरोधी" रही है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कोशिशों के बावजूद पिछले हफ्ते संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) में संशोधन को खारिज कर दिया गया, और इसके लिए उन्होंने विपक्षी INDIA गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लगातार महिला आरक्षण का विरोध किया है. उन्होंने कहा, "अपने पूरे इतिहास में, कांग्रेस ने लगातार महिलाओं का विरोध किया है, और उसका रुख हमेशा महिला विरोधी रहा है."

सूर्या ने आगे कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को हर घर तक ले जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर की महिलाओं को विपक्ष के रुख के बारे में पता चले. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए बीजेपी की कोशिशें जारी रहेंगी. भाजपा सांसद ने कहा कि जब बिल दोबारा पेश किया जाएगा, तो इसका विरोध नहीं होगा.

तेजस्वी सूर्या ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का विरोध किया है, जिसमें हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था.