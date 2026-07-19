कांग्रेस ने 2027 के यूपी चुनावों के लिए सपा से सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग की
कांग्रेस 'बिहार जैसी स्थिति' को लेकर सावधान है, उनका मतलब है कि उस चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी को मुश्किल सीटें मिल सकती हैं.
Published : July 19, 2026 at 1:17 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी भाजपा से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन बिहार जैसी स्थिति से बचना चाहती है.
2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में, आक्रामक राजद, जो राज्य में इंडिया गठबंधन में प्रमुख भागीदार है, ने कांग्रेस को 243 में 60 सीटें दीं थीं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि 60 सीटों में से कई मुश्किल सीटें थीं और कन्फ्यूजन की वजह से करीब एक दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ. आखिर में, इस स्थिति से दोनों सहयोगी पार्टियों को नुकसान हुआ.
कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई और आरजेडी 251 बाद में, चुनाव के बाद रिव्यू में कांग्रेस में कई लोगों ने कहा कि अगर यह पुरानी पार्टी अकेले राज्य का चुनाव लड़ती तो बेहतर करती.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने बिहार से सबक सीखा है और उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक डील चाहते हैं.
अंदर के लोगों ने कहा कि सम्मानजनक डील से उनका मतलब कम से कम उन 105 सीटों से है जिन पर इस पुरानी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, जब उसका सपा के साथ गठबंधन था. इसका मतलब यह भी है कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी, जिन पर इस पुरानी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीतने का भरोसा है.
“हमें लगता है कि सपा के साथ गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हरा सकता है. लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक सम्मानजनक डील चाहते हैं. इसका मतलब है कि हमें कम से कम उतनी ही 105 सीटें मिलनी चाहिए जितनी हमने 2017 में लड़ी थीं."
उत्तर प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया, "चूंकि पार्टी संगठन में सुधार हुआ है और पिछले कुछ सालों में स्थिति बदली है, इसलिए हमें 105 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए. हमने देखा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था. कांग्रेस और राजद के बीच सीटों का बंटवारा आसान नहीं था. हमें बहुत सी मुश्किल सीटें दी गईं. कई सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हुई. इन सबने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया."
उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो. एक सम्मानजनक गठबंधन से उत्तर प्रदेश में दोनों सहयोगियों को मदद मिलेगी."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सपा के लिए दांव ज़्यादा ऊंचे हैं, जो 2017 से सत्ता से बाहर है और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है. इसके उलट, सिर्फ दो विधायक वाली कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अगर वह आने वाले चुनाव अकेले लड़ेगी तो उसे फायदा ही होगा, ऐसा अंदर के लोगों ने कहा.
उन्होंने कहा, "सपा राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है. इसलिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए."
तिवारी ने कहा, "हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. अगर हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो हम बेहतर ही होंगे. गठबंधन की बातचीत करते समय जमीनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए."
सच तो यह है कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. 2017 में, कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 7 सीटें जीत सकी. 2022 में, इस सबसे पुरानी पार्टी ने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ दो सीटें जीतीं.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को इस पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन से फायदा हुआ. कांग्रेस-सपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें जीती थीं और भाजपा को 33 सीटों पर रोक दिया था.
कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने 63 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीती थीं. 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में, सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन केवल पांच सीटें जीत सकी. 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में सपा को हमारे साथ गठबंधन से फायदा हुआ.
मसूद ने ईटीवी भारत से कहा, "दलित और मुस्लिम वोट सपा को मिले क्योंकि कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान ने उन समुदायों को एकजुट किया."
सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि कांग्रेस-सपा गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनावों तक जारी रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के नेता तरह-तरह के बयान और दावे करते रहते हैं लेकिन सीटों का आखिरी बंटवारा कांग्रेस और सपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा.
“मैंने बराबरी के दर्जे और एक सम्मानजनक डील की मांगें सुनी हैं. नेताओं के लिए ऐसे बयान देना आम बात है, लेकिन आखिरी नंबर पर बातचीत फैक्ट्स और जमीनी हालात के आधार पर होती है. 2017 में जब कांग्रेस को गठबंधन में 105 सीटें मिली थीं, तब उसके पास 28 विधायक थे. अब उसके पास सिर्फ दो विधायक हैं, लेकिन 6 सांसद हैं."
खान ने ईटीवी भारत से कहा, "जब भी ऐसी बातचीत होती है, तो वरिष्ठ नेता कई एंगल पर विचार करते हैं. इस मुद्दे पर सही समय पर बात की जाएगी. गठबंधन 2024 से है और आगे भी जारी रहेगा."
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