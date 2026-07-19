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कांग्रेस ने 2027 के यूपी चुनावों के लिए सपा से सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ. ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी भाजपा से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन बिहार जैसी स्थिति से बचना चाहती है.

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में, आक्रामक राजद, जो राज्य में इंडिया गठबंधन में प्रमुख भागीदार है, ने कांग्रेस को 243 में 60 सीटें दीं थीं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि 60 सीटों में से कई मुश्किल सीटें थीं और कन्फ्यूजन की वजह से करीब एक दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ. आखिर में, इस स्थिति से दोनों सहयोगी पार्टियों को नुकसान हुआ.

कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई और आरजेडी 251 बाद में, चुनाव के बाद रिव्यू में कांग्रेस में कई लोगों ने कहा कि अगर यह पुरानी पार्टी अकेले राज्य का चुनाव लड़ती तो बेहतर करती.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने बिहार से सबक सीखा है और उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक डील चाहते हैं.

अंदर के लोगों ने कहा कि सम्मानजनक डील से उनका मतलब कम से कम उन 105 सीटों से है जिन पर इस पुरानी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, जब उसका सपा के साथ गठबंधन था. इसका मतलब यह भी है कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी, जिन पर इस पुरानी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीतने का भरोसा है.

“हमें लगता है कि सपा के साथ गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हरा सकता है. लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक सम्मानजनक डील चाहते हैं. इसका मतलब है कि हमें कम से कम उतनी ही 105 सीटें मिलनी चाहिए जितनी हमने 2017 में लड़ी थीं."

उत्तर प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया, "चूंकि पार्टी संगठन में सुधार हुआ है और पिछले कुछ सालों में स्थिति बदली है, इसलिए हमें 105 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए. हमने देखा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था. कांग्रेस और राजद के बीच सीटों का बंटवारा आसान नहीं था. हमें बहुत सी मुश्किल सीटें दी गईं. कई सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हुई. इन सबने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया."

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो. एक सम्मानजनक गठबंधन से उत्तर प्रदेश में दोनों सहयोगियों को मदद मिलेगी."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सपा के लिए दांव ज़्यादा ऊंचे हैं, जो 2017 से सत्ता से बाहर है और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है. इसके उलट, सिर्फ दो विधायक वाली कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अगर वह आने वाले चुनाव अकेले लड़ेगी तो उसे फायदा ही होगा, ऐसा अंदर के लोगों ने कहा.

उन्होंने कहा, "सपा राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है. इसलिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए."