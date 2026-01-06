ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा उल्टा पड़ा, कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के आदेश

मुंबई के उपनगरीय इलाके भांडुप में बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

Congress Bajrang Dal Manifesto
मुंबई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने 'बजरंग दल' पर बैन लगाने का वादा किया था. बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि इस घोषणापत्र के जरिए जानबूझकर हिंदुत्व संगठन को बदनाम किया गया है. बजरंग दल ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है.

इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को भांडुप पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया. पुलिस को 17 फरवरी तक जांच की डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है.

असल में मामला क्या है?
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर अपने घोषणापत्र में बैन आतंकवादी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) से तुलना करके 'बजरंग दल' की इमेज खराब की. मुंबई के एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने इस मामले में अपने वकील संतोष दुबे के जरिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत की सुनवाई सोमवार को मझगांव कोर्ट में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ए. ए. कुलकर्णी के समक्ष हुई. शिकायत में कांग्रेस पार्टी उसके नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी. के. शिवकुमार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है.

शिकायत करने वाले का क्या आरोप है?
शिकायत करने वाले की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के सेक्शन 3 के मुताबिक किसी संगठन पर बैन लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है. इसलिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया था, उसे झूठा और बदनाम करने वाला बताया गया. इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि इस बयान से बजरंग दल और सार्वजनिक जीवन में उसके समर्थकों की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई है.

इस दलील पर ध्यान देते हुए मझगांव कोर्ट ने भांडुप पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत के तहत जांच करने का आदेश दिया है और 17 फरवरी तक शुरुआती जांच रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- 'मादुरो की तरह मसूद अजहर को पकड़कर लाएं', ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती

TAGGED:

BAJRANG DAL BHANDUP POLICE STATION
BHANDUP POLICE CONDUCT INQUIRY
बजरंग दल कोर्ट शिकायत दर्ज
कांग्रेस घोषणापत्र बजरंग दल
CONGRESS BAJRANG DAL MANIFESTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.