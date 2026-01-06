ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा उल्टा पड़ा, कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के आदेश

मुंबई: 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने 'बजरंग दल' पर बैन लगाने का वादा किया था. बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि इस घोषणापत्र के जरिए जानबूझकर हिंदुत्व संगठन को बदनाम किया गया है. बजरंग दल ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को भांडुप पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया. पुलिस को 17 फरवरी तक जांच की डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है. असल में मामला क्या है?

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर अपने घोषणापत्र में बैन आतंकवादी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) से तुलना करके 'बजरंग दल' की इमेज खराब की. मुंबई के एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने इस मामले में अपने वकील संतोष दुबे के जरिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है.