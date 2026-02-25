उदय चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जम्मू में सड़कों पर, खुद को प्रोजेक्ट करते नजर आए नेता
उदय चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जम्मू में सड़कों पर उतर आई है. रमन भल्ला ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया.
Published : February 25, 2026 at 6:28 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) आज इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी का विरोध किया. हालांकि, इस दौरान सभी नेता एक साथ मोर्चा दिखाने के बजाय खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे.
विरोध शुरू होने से पहले ही, कुछ कांग्रेस नेताओं ने मीडिया को बाइट देना शुरू कर दिया, जबकि शीर्ष नेतृत्व अभी भी ऑफिस के अंदर थी और विरोध आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ था.
पार्टी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और दूसरे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था. जम्मू के रहने वाले चिब को कल नई दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शर्टलेस होने के आरोप में चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया. हालांकि चिब 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन पर विरोध प्रदर्शन का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है.
आज हुए प्रदर्शन में पीसीसी और दूसरे संगठन, जिनमें ज्यादातर इंडियन यूथ कांग्रेस और जम्मू कश्मीर यूनिट हैं, शामिल हुए. पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. यह प्रदर्शन शहीदी चौक से शुरू हुआ. हाथों में चिब के सपोर्ट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए झंडे और पोस्टर लिए, कांग्रेस और IYC वर्कर्स ने चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए.
इस मौके पर बोलते हुए, रमन भल्ला ने कहा, "AI समिट के दौरान कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों के अंदर था. उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार एक तानाशाही सरकार है और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा, "AI समिट 16 फरवरी से चल रहा था और प्रदर्शन 20 फरवरी को हुआ और वह भी तब जब बाहर से एक रोबोट को लाकर और उसे भारत की अपनी चीज बताकर भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाया गया." प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चिब और नई दिल्ली में गिरफ्तार किए गए सभी दूसरे कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की.
भल्ला ने कहा, भाजपा सरकार को AI समिट के दौरान देश का नाम खराब करने और शांति से प्रदर्शन कर रहे युवाओं को गिरफ्तार करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए,.सरकार ने कहानी बनाई है और उदय भानु चिब को इसमें शामिल किया है.
ये भी पढ़ें: यूथ कांग्रेस के 'शर्टलेस' प्रोटेस्ट के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी भाजपा, राहुल से मांफी की मांग की