'कांग्रेस ने 140 में से 100 सीटों पर जीत का लक्ष्य किया निर्धारित', पार्टी की बैठक से शशि थरूर नदारद

केरल में कांग्रेस पार्टी की बैठक, राहुल गांधी मौजूद. पार्टी को जीताने की रणनीति पर चर्चा.

Congress party meeting in Kerala
केरल में कांग्रेस पार्टी की बैठक, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल (X- Account, Congress President)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 7:54 PM IST

अमित अग्निहोत्री/संटू दास

नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 140 में से 100 सीटों के जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है. उसका सीधा मुकाबला सत्ताधारी गठबंधन एलडीएफ से है. यानी वाम पार्टियां उनके विरोध में है. पार्टी ने फैसला किया है कि वह इस बार महिलाओं और युवाओं पर फोकस करेगी. अप्रैल या मई महीने में चुनाव संभव है.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन, यूडीएफ को उम्मीद है कि इस बार उसे सफलता मिलेगी और पिछले 10 सालों से एलडीएफ का चला आ रहा राज खत्म हो जाएगा. इसके मद्देनजर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को एक रणनीति बैठक की अध्यक्षता की. इसमें यूडीएफ के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे, चुनाव प्रचार, मतदाता सूची के त्वरित और गहन संशोधन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई.

पार्टी की बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के साथ हुए समझौते का इस्तेमाल भाजपा केरल में यूडीएफ को निशाना बनाने के लिए कर सकती है.राहुल गांधी ने 19 जनवरी को एर्नाकुलम में यूडीएफ के एक कार्यक्रम में भाग लिया था, जो स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्ष की हालिया जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था. इन चुनावों को विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था. दिसंबर 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में, यूडीएफ ने केरल में चार नगर निगमों और 500 से अधिक पंचायतों में जीत हासिल की थी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए केरल प्रभारी पीवी मोहन ने कहा, "हां, राज्य इकाई के कुछ वर्गों में यह चिंता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के साथ गठबंधन का इस्तेमाल केरल में यूडीएफ को निशाना बनाने के लिए कर सकती है. पश्चिम बंगाल के मामले में हाई कमान अंतिम निर्णय लेगी. लेकिन केरल में यूडीएफ एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनावों में एलडीएफ को हरा देगी."

उन्होंने कहा, "हमारा मुख्य ध्यान युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर होगा. एलडीएफ पिछले 10 वर्षों से राज्य के विकास की उपेक्षा कर रही है और हमें जनता के सामने अपना रोडमैप पेश करना होगा. यूडीएफ का चुनाव प्रचार आक्रामक होगा, लेकिन सकारात्मक एजेंडा पर आधारित होगा." यहां यह भी बताना आवश्यक है कि रणनीतिगत बैठक उस दिन हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने केरल का दौरा किया और पिछले दशकों में केरल की उपेक्षा के लिए एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया.

एआईसीसी पदाधिकारी मोहन ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ का मुकाबला करने के लिए सीपीआई-एम की राज्य इकाई और भाजपा ने एक-दूसरे की मदद की थी और आगामी विधानसभा चुनावों में भी वे ऐसा ही करेंगे.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सीपीआई-एम और भाजपा दोनों की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ रही है. हाल ही में भाजपा के सहयोगी एक केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री विजयन को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया था. अब उनका गठजोड़ उजागर हो गया है. लेकिन यूडीएफ को राज्य में जनसमर्थन प्राप्त है और आगामी विधानसभा चुनावों में उसे निःसंदेह जनता का जनादेश मिलेगा."

कांग्रेस के लोकसभा सांसद बेनी बेहनन ने ईटीवी भारत को बताया, "पिछले एक दशक से राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार ने मतदाताओं को नाराज कर दिया है, जो आगामी चुनावों में सत्ता परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं. यूडीएफ के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जनता समझदार है और सच्चाई को पहचान लेगी. प्रधानमंत्री के भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि केरल में भाजपा का एजेंडा सांप्रदायिकता के सिवा कुछ नहीं है. यूडीएफ सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा."

हालांकि, पार्टी की इस बैठक से तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर अनुपस्थित रहे. वह पहले भी पार्टी की बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण चर्चा में रह चुके हैं. शुक्रवार की बैठक में फिर से वो नहीं आए. इसकी वजह से एक और विवाद खड़ा हो गया. खबरों के मुताबिक थरूर इसलिए नाराज थे, क्योंकि राहुल गांधी ने 19 जनवरी को एर्नाकुलम में स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ उम्मीदवारों की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को उचित सम्मान नहीं दिया था.

सांसद के करीबी सूत्रों ने बताया कि थरूर ने पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे 23 जनवरी की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें केरल साहित्य महोत्सव के तहत अपनी नवीनतम पुस्तक 'श्री नारायण गुरु' से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेना था. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि थरूर की अनुपस्थिति कोई मुद्दा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में वायनाड में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं के दो दिवसीय रणनीति सत्र में भाग लिया था और महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे.

केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दासमुंशी ने बताया कि इसमें कोई समस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि थरूर पार्टी से बहुत खुश हैं, उन्होंने हमें सूचित किया था कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.

पार्टी की इस बैठक के तुरंत बाद, सोशल मीडिया एक्स ​​पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, "केरल के 3.6 करोड़ लोग बदलाव की चाहत रखते हैं. कांग्रेस पार्टी अपने यूडीएफ सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और कल्याणकारी शासन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है."

उन्होंने आगे कहा, "आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केरल के कांग्रेस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई."इस संबंध में जानकारी देते हुए, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित केरल के वरिष्ठ नेताओं के हमारे परिवार की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें चुनाव तैयारियों पर चर्चा हुई."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत से उत्साहित होकर, यूडीएफ आगामी विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है.बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "आज केरल में हमारी एक बहुत ही सार्थक बैठक हुई. चुनाव तैयारियों पर चर्चा हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के विचारों को ध्यान से सुना."वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव में 100 से अधिक सीटें जीतेंगे."

