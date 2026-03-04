कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार को समर्थन दिया
महाराष्ट्र की राज्यसभा की सात सीटों में एक सीट विपक्षी गठबंधन जीतने की स्थिति में है.
Published : March 4, 2026 at 7:34 PM IST
मुंबई: कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (MVA) के उम्मीदवार के तौर पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के प्रमुख शरद पवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की. यहां विपक्षी गुट खाली हो रही सात सीटों में से एक जीतने की स्थिति में है.
एआईसीसी के महासचिव रमेश चेन्निथला ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें महाराष्ट्र से 16 मार्च को होने वाले अपर हाउस के चुनाव में मौजूदा राज्यसभा सांसद पवार को समर्थन करने के फैसले के बारे में बताया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री को नए राज्यसभा कार्यकाल के लिए सपोर्ट करने का कांग्रेस का फैसला, दो साल में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पेपर दाखिल करने की आखिरी तारीख (5 मार्च) से एक दिन पहले आया है. इससे पहले, एमवीए के तीनों सहयोगी - कांग्रेस, एनसीपी (SP) और शिवसेना (UBT) ने विधानसभा में अपनी ताकत को देखते हुए, राज्य से विपक्षी गठबंधन द्वारा जीती जा सकने वाली एकमात्र सीट पर दावा किया था.
संयुक्त विपक्ष को महाराष्ट्र से अप्रैल में खाली हो रही सात राज्यसभा सीटों में से केवल एक ही मिल सकती है.
किसी उम्मीदवार के चुने जाने के लिए पहली प्राथमिकता वोट का कोटा 36 है, क्योंकि 288 सदस्यों वाली विधानसभा की संख्या घटकर 286 हो गई है. मौजूदा विधायक की मौत की वजह से दो सीटें खाली हैं -- शिवाजीराव कर्डिले (BJP), जो अहिल्यानगर जिले के राहुरी से चुने गए थे, और अजित पवार (NCP), जो पुणे जिले के बारामती से चुने गए थे.
शिवसेना (UBT) के 20 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस (16) और एनसीपी-एसपी (10) हैं. विधानसभा के सदस्य राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं. इससे पहले दिन में, सत्ताधारी भाजपा ने चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों की घोषणा की.
