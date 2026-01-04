ETV Bharat / bharat

असम चुनाव: कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं में उत्साह

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा.

Congress Party deploys Priyanka Gandhi to screen candidates in Assam Election 2026
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी (File/ ANI)
By Amit Agnihotri

Published : January 4, 2026 at 7:13 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 7:19 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उस पैनल का प्रमुख बनाया है जो असम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगा. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और एक रणनीतिकार के तौर पर जानी जाती हैं. वह पहली बार सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में भूमिका निभाएंगी. यह गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए भी पहली बार है.

असम में बीजेपी को हराने के लिए बेताब राहुल गांधी ने पहले अपने सहयोगी और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को 2025 में असम कांग्रेस का प्रमुख बनाया था और अब अपनी बहन प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. पहले भी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल और गौरव दोनों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया है, जिससे कांग्रेस नाराज है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी चाहते हैं कि असम में उम्मीदवार चुनने की सिर्फ न सिर्फ पारदर्शी हो, बल्कि उसमें कोई विवाद भी न हो, जैसा कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था, जहां राज्य के नेताओं के एक समूह ने टिकट बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी का स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाने से असम में किसी भी गलती की संभावना खत्म हो जाएगी और कमेटी पार्टी कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाएगी.

असम कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "किसी भी चुनाव में उम्मीदवार चुनना सबसे जरूरी होता है. स्क्रीनिंग कमेटी के हेड के तौर पर प्रियंका गांधी का ऐलान दिखाता है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है."

कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए 5 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनसे 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करने को कहा गया है. इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश करने वालों से यह भी वादा करने को कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो वे पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे.

असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "स्क्रीनिंग पैनल के हेड के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं. वह असम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मतदाताओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हैं. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार किया था. अब वह न सिर्फ पार्टी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगी, बल्कि उनकी मौजूदगी का इस बात पर भी बड़ा असर पड़ेगा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी."

2021 के चुनाव में, प्रियंका गांधी ने असम के चाय बागानों में काम करने वालों से बातचीत की और उनके साथ चाय की पत्तियां भी तोड़ीं. वह लखीमपुर में स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक झुमुर डांस में भी शामिल हुईं थीं. बाद में, उन्होंने लखीमपुर, तेजपुर, जोरहाट, नजीरा और गोलाघाट जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित किया था. उन्होंने युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा था.

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका और इमरान मसूद और AICC के पदाधिकारी सिरिवेल्ला प्रसाद शामिल हैं, जल्द ही संभावित उम्मीदवारों का जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने के लिए असम का दौरा करेगी. इसके अलावा, जिताऊ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए चल रहे अलग-अलग आंतरिक सर्वेक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य इकाई से विचार-विमर्श करके शॉर्टलिस्ट किए गए नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे, जो आखिर में पार्टी उम्मीदवारों को मंजूरी देगी.

चौहान ने कहा, "बेशक, जीतने की क्षमता और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता उम्मीदवार चुनने का मुख्य मानक होंगे. इसके अलावा, पार्टी के कार्यकर्मों में उनके योगदान को भी ध्यान में रखा जाएगा."

सिरिवेल्ला प्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, "प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम करना सम्मान की बात होगी."

कांग्रेस असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार गई थी. भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की. कांग्रेस इस बार भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर भरोसा कर रही है.

हालांकि, आगामी चुनाव देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे, क्योंकि कांग्रेस 2021 के चुनाव में कुल 126 विधानसभा सीटों में से केवल 29 जीत सकी थी. भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से केवल 3 सीट जीत सकी, जबकि भाजपा ने 9 सीटें हासिल कीं.

Last Updated : January 4, 2026 at 7:19 PM IST

