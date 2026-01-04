ETV Bharat / bharat

असम चुनाव: कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं में उत्साह

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उस पैनल का प्रमुख बनाया है जो असम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगा. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और एक रणनीतिकार के तौर पर जानी जाती हैं. वह पहली बार सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में भूमिका निभाएंगी. यह गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए भी पहली बार है.

असम में बीजेपी को हराने के लिए बेताब राहुल गांधी ने पहले अपने सहयोगी और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को 2025 में असम कांग्रेस का प्रमुख बनाया था और अब अपनी बहन प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. पहले भी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल और गौरव दोनों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया है, जिससे कांग्रेस नाराज है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी चाहते हैं कि असम में उम्मीदवार चुनने की सिर्फ न सिर्फ पारदर्शी हो, बल्कि उसमें कोई विवाद भी न हो, जैसा कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था, जहां राज्य के नेताओं के एक समूह ने टिकट बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी का स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाने से असम में किसी भी गलती की संभावना खत्म हो जाएगी और कमेटी पार्टी कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाएगी.

असम कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "किसी भी चुनाव में उम्मीदवार चुनना सबसे जरूरी होता है. स्क्रीनिंग कमेटी के हेड के तौर पर प्रियंका गांधी का ऐलान दिखाता है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है."

कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए 5 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनसे 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करने को कहा गया है. इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश करने वालों से यह भी वादा करने को कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो वे पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे.

असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "स्क्रीनिंग पैनल के हेड के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं. वह असम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मतदाताओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हैं. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार किया था. अब वह न सिर्फ पार्टी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगी, बल्कि उनकी मौजूदगी का इस बात पर भी बड़ा असर पड़ेगा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी."

2021 के चुनाव में, प्रियंका गांधी ने असम के चाय बागानों में काम करने वालों से बातचीत की और उनके साथ चाय की पत्तियां भी तोड़ीं. वह लखीमपुर में स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक झुमुर डांस में भी शामिल हुईं थीं. बाद में, उन्होंने लखीमपुर, तेजपुर, जोरहाट, नजीरा और गोलाघाट जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित किया था. उन्होंने युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा था.