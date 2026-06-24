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कांग्रेस ने उज्जैन में 'जमीन घोटाले' का आरोप लगाया, मोहन यादव जमीन सौदों पर BJP की चुप्पी पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मीडिया को संबोधित करते हुए. साथ में हैं मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी. ( ANI )

उज्जैन और अयोध्या (उत्तर प्रदेश) देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की आस्था से जुड़े हैं. इन तीर्थ स्थलों से पैसा लूटना भक्तों की पीठ में छुरा घोंपने के समान है."

यहां पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कहा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ा एक जमीन घोटाला सामने आया है.

इसमें दावा किया गया कि यह अधिग्रहण मुख्य रूप से उन इलाकों में हुआ है, जिन्हें सड़क विकास प्रोजेक्ट्स और जमीन के इस्तेमाल में बदलावों से फायदा हुआ है, जिनकी घोषणा सत्ताधारी सरकार ने की थी.

इसे "जमीन घोटाला" बताते हुए, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की पूरी मशीनरी इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है. कथित तौर पर, यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के भीतर उज्जैन में 168 एकड़ में फैले न्यूनतम 137 भूखंड 45 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राज्य में सत्ता संभालने के बाद से पवित्र शहर उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट के बाद भाजपा की आलोचना की और इस मामले पर सत्तारूढ़ सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर उज्जैन में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है. उन्होंने कहा, "सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में होने वाला है. मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से 111 एकड़ जमीन सिंहस्थ कुंभ वाले इलाके में खरीदी गई."

खेड़ा, जो कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन भी हैं, ने कहा, "उज्जैन इलाके में जहां 2035 मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव के परिवार ने जमीनें खरीदी हैं. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई एक्शन की उम्मीद नहीं है. वे विदेश में 'मेलोडी' और घर में 'झाल मूरी' का मजा लेंगे और उनका मुख्यमंत्री जमीन और दान में मिला सोना-चांदी निगल जाएगा.

महाराष्ट्र में कथित आदर्श सोसाइटी घोटाले का साफ तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब अशोक चव्हाण पर अपनी सास के नाम पर फ्लैट होने का आरोप लगा, तो उन्होंने (मुख्यमंत्री पद से) इस्तीफा दे दिया, लेकिन मोहन यादव से जुड़े मामले पर गहरी चुप्पी है.

अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मुख्यमंत्री (पेमा खांडू) अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं. यही स्थिति अब मध्य प्रदेश में भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका कारण अनरजिस्टर्ड आरएसएस है, क्योंकि ये सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और अयोध्या मामले में भी इसी ग्रुप के लोग शामिल हैं.

इसी तरह की बात कहते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी. कांग्रेस ने इस बारे में भाजपा, नरेंद्र मोदी और मोहन यादव से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछे थे. सवाल पूछे हुए घंटों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. अगर भाजपा इस पर जवाब नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रही है."

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा की पूरी मशीनरी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है. अयोध्या में दान चोरी और उज्जैन में जमीन लूटना, ये भाजपा के नए मॉडल हैं."

उन्होंने इस मामले पर सत्ताधारी भाजपा से भी कई सवाल पूछे.

"क्या मोहन यादव के परिवार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन खरीदी? क्या यह सच है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा वहीं है जहां बाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए?"

क्या सरकार उन सभी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी?

अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो क्या भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी?

पटवारी ने पूछा, "क्या मुख्यमंत्री 2023 के बाद अपने परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे?"

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